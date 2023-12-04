الفيصلي يقصي الشارقة بفوز مثير في ختام مشواره بـ"أبطال آسيا"

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان - قلب فريق الفيصلي الطاولة على ضيفه الشارقة الإماراتي وتغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت أحداثها الاثنين، على ستاد عمان الدولي، والتي تابعها 1343 مشجعا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدموتقدم الشارقة بالنتيجة بعد مرور 34 دقيقة من اللقاء عبر اللاعب فراس بالعربي، قبل أن يعدل رزق بني هاني الكفة للفيصلي عند الدقيقة 90 من زمن اللقاء، فيما سجل المهاجم التونسي رفيق الكامرجي هدف الفوز عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع.ووصل الفيصلي للنقطة السادسة على جدول ترتيب المجموعة الثانية وفي المركز الرابع والأخير، فيما تراجع الشارقة للمركز الثالث وبرصيده 8 نقاط، ويتقدم عليه السد القطري بفارق المواجهات المباشرة وهو الذي وصل للنقطة الثامنة بعد تعادله مع ناساف كارشي الأوزبكي بهدفين لمثلهما في التوقيت ذاته، علما بأن ناساف ضمن صدارة المجموعة والتأهل.وتعرض لاعب فريق الفيصلي أمين الشناينة لإصابة خطيرة خلال الدقائق الخمس الأخيرة، اضطر على إثرها مغادرة الملعب بسيارة الإسعاف لإحدى المستشفيات القريبة من الملعب.وانتقد المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، أرضية ستاد عمان الدولي، حيث أوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن أرضية الملعب تسببت في إصابة نجم الفريق أمين الشناينة بإصابة خطيرة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، متمنيا الشفاء العاجل له والعودة سريعا للملاعب.وعلى الرغم من فوز الفيصلي في المباراة، إلا أنه غادر البطولة من دور المجموعات، بعد تذيله المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.وبدأ الفيصلي مشواره في البطولة الآسيوية بالخسارة على أرضه من ناساف 0-1، قبل أن يتعثر أمام الشارقة في الإمارات 0-1، فيما خسر بالجولة الثالثة من السد في الدوحة بنتيجة 0-6، قبل أن يسجل فوزه الأول في الجولة الرابعة على السد 2-0 في عمان، ليعود ويتلقى الخسارة من ناساف في أوزبكستان بنتيجة 1-0.تشكيلة الفريقينالفيصلي: نور الدين بني عطية، سالم العجالين، حسام أبو الذهب، أنس بني ياسين، محمد الكلوب (إحسان حداد)، عبيدة السمارنة، نزار الرشدان (خالد زكريا)، حاتم الروشدي (قصي المنصوري)، أمين الشناينة (رفيق الكامرجي)، عارف الحاج (أحمد أبو شعيرة) ورزق بني هاني.المدير الفني: أحمد هايلالشارقة: درويش محمد، عبد العزيز الكعبي، سالم سلطان، عبد الله غانم، كايو لوكاس، ميراليم بيانيتش، فراس بالعربي (خالد باوزير)، ماجد راشد، لوان بيريرا (سبيستيان تيجالي)، ماجد حسن (ضاري فهد(سالم صالح))، موسى ماريغا.المدير الفني: كوزمين أولاريوالحكام: حنا حطاب (سورية)، علي أحمد (سورية)، محمد قزاز (سورية)، وسونغكران بونميكيارت (تايلند).الإنذارات: نزار الرشدان، نور الدين بني عطية، إحسان حداد (الفيصلي)، وماجد حسن، كايو فرنانديز، درويش محمد وموسى ماريغا (الشارقة)، والبطاقة الحمراء لماجد راشد وميراليم بيانيتشسيناريو الأهداف- مرر لاعب الشارقة كايو فرنانديز كرة لزميله فراس بالعربي من خلف دفاعات الفيصلي، ليواجه الأخير الحارس بني عطية ويضعها على يمينه بإتقان (34).- سدد مهاجم الفيصلي رزق بني هاني كرة صاروخية من الجهة اليسرى، استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى الشارقة (90).- مرر لاعب الفيصلي رزق بني هاني الكرة من الطرف الأيمن للمهاجم البديل رفيق الكامرجي الذي سددها من اللمسة الأولى في المرمى من مسافة قريبة (90+7).فرص المباراة- أطلق ماريغا كرة صاروخية ارتطمت بالدفاع قبل تحولها لركلة ركنية (2).- سدد راشد كرة قوية من مسافة قريبة أبعدها بني عطية ببراعة عن مرماه (3).- واصل بني عطية حضوره المميز بإبعاد رأسية بيريرا (5).- سدد الحاج كرة قوية أرضية مرت بجانب القائم الأيمن (9).- نفذ بيانيتش ركلة ثابتة وصلت لفرناندينز الذي سددها برأسه من الخلف فوق المرمى (25).- سدد الرشدان كرة هوائية مخادعة مرت بمحاذاة المرمى (33).- صوب بيريرا كرة مميزة من الجانب الأيسر تكفلت عارضة الفيصلي بإبعادها (37).- أطلق حداد كرة أرضية زاحفة من مسافة بعيدة استقرت بأحضان حارس الشارقة (58).- سدد بالعربي كرة قوية بيسراه لم تعرف طريق المرمى (68).- حاول الروشدي بسلاح التسديد من بعيد دون أن تنجح كرته في الوصول للمرمى (79).نجم اللقاءحصل لاعب فريق الشارقة فراس بالعربي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بحسب مراقب الاتحاد الآسيوي، علما بأنه مسجل الهدف الوحيد لفريقه.