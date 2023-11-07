الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيصلي يمتع بفكره "الهايل" ويصالح جماهيره بتخطي السد

1699312147217433300
مهاجم الفيصلي رزق بني هاني يتقدم بالكرة نحو مرمى السد أمام مراقبة اللاعب طارق سلمان -(تصوير: أمجد الطويل)
عمان - صالح فريق الفيصلي جماهيره بفوز ثمين على ضيفه السد القطري بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، بحضور 2440 مشجعا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.اضافة اعلان
وحقق ممثل الكرة الأردنية بقيادة مدربه الوطني أحمد هايل فوزه التاريخي الأول بالبطولة، ليبقي على حظوظه الضئيلة بالتأهل للدور الثاني، شريطة تحقيقه الفوز في مباراتيه المقبلتين، على ان تخدمه بقية نتائج المجموعة، مع الإشارة إلى أن متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الخمس يتأهل إلى الدور التالي برفقة أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني.
وكان فريقا ناساف كارشي الأوزبكي والشارقة الإماراتي قد تعادلا بهدف لمثله في المباراة التي جرت في وقت سابق من يوم أمس.
وبقي الشارقة في صدارة ترتيب المجموعة وبرصيده 8 نقاط، فيما يحتل ناساف المركز الثاني وبرصيده 7 نقاط، مقابل 4 نقاط لفريق السد في المركز الثالث، واستمر الفيصلي في المركز الرابع والأخير وبرصيده 3 نقاط.
وشهدت المباراة حضور الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الحسين عموتة، والذي يستعد لاختيار قائمة المنتخب تحضيرا لمواجهتي طاجيكستان والسعودية في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويخوض الفيصلي مباراته المقبلة في البطولة الآسيوية ضمن الجولة الخامسة يوم 27 من الشهر الحالي، وذلك عندما يرحل إلى مدينة قرشي الأوزبكية لملاقاة ناساف كارشي.
الفيصلي 2 السد 0
مثل الفيصلي: نور بني عطية، محمد كلوب، أنس بني ياسين، مهند خير الله، حسام أبو الذهب (سالم العجالين)، خالد زكريا، عبيدة السمارنة، حاتم الروشدي (يوسف أبو جلبوش “صيصا”)، إحسان حداد، أحمد أبو شعيرة (أمين الشناينة)، ورزق بني هاني (عارف الحاج). 
المدير الفني: أحمد هايل (الأردن) 
السد: مشعل برشم، طارق سليمان، باولو أوتافيو، خوخي بوعلام، مصعب خضير (يوسف عبد الرزاق)، محمد وعد (عبد الله اليزيدي)، جويليرمي دوس سانتوس (ماتيوس أوريبي)، حسن الهيدوس (مصطفى مشعل)، أكرم عفيف، جونزالو بلاتا وبغداد بونجاح. 
المدير الفني: برونو بينيرو (البرتغال) 
الحكام: سادول غولموراودي (طاجيكستان)، فافو كارييف (طاجيكستان)، حسن كاريموف (طاجيكستان)، وتام بينغ هون (هونغ كونغ).
الإنذارات: باولو أوتافيو (السد) حاتم الروشدي وأمين الشناينة (الفيصلي) .
سيناريو الهدفين
- منح لاعب الفيصلي رزق بني هاني من الجهة اليمنى، زميله حاتم الروشدي كرة على طبق من ذهب، ليضعها الأخيرة بقوة في مرمى السد (56).
- تسلم لاعب الفيصلي البديل عارف الحاج كرة على الجهة اليسرى، وانطلق بها نحو مرمى السد، ليضعها بكل إتقان في الزواية الصعبة هدفا ثانيا (86).
فرص المباراة 
- نفذ عفيف ركلة ثابتة ضربها المدافع القادم من الخلف بوعلام برأسه والتقطها بني عطية بأحضانه (2).
- سدد أبو شعيرة كرة من مسافة قريبة ارتطمت بالمدافعين وتحولت لركنية (8).
- وضع حداد زميله السمارنة في مواجهة المرمى والأخير سددها بتسرع بجانب المرمى (15).
- تألق بني عطية في إبعاد تسديدة بونجاح الصاروخية من داخل منطقة الجزاء (16).
- استلم بني هاني كرة من منتصف الملعب وتقدم بها للمرمى قبل أن يسددها من الزاوية الضيقة خارج الملعب (45).
- تصدى بني عطية لتسديدة بلاتا المتقنة من خارج منطقة الجزاء (64).
- تكفلت العارضة في التصدي لرأسية بوعلام بعد عرضية مميزة من الهيدوس (67).
- أبعد بني عطية تسديدة مشعل القوية من مسافة قريبة (90+8).
نجم اللقاء 
سمى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاعب فريق الفيصلي حاتم الروشدي رجلا للمباراة، بعد أن سجل هدف التقدم لفريقه، وساهم في تشكيل الخطورة على مرمى المنافس في أكثر من مناسبة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1699271761976299900

منتخب "تحدي اللياقة البدنية" يتوج بلقب "بطل أبطال العالم"

منذ 57 دقيقة
27 copy

الوحدات يتطلع لمواصلة الصدارة الآسيوية عبر الكهرباء العراقي الليلة

منذ 58 دقيقة
اللاعب والمدرب الوطني الأسبق صالح زريقات - (من المصدر)

انتخاب زريقات رئيسا للجنة الفنية بالاتحاد العربي للمصارعة

منذ4 ساعة
دفاع السلط يحاول إيقاف هجمة للأهلي في لقاء سابق بين الفريقين -(الغد)

السلط والأهلي يرفعان راية التحدي للتتويج بلقب "كأس اليد" اليوم

منذ4 ساعة
لاعب نادي شباب رفح محمد الرخاوي بعد نجاته من قصف منزله -(من المصدر)

العدوان الصهيوني يغتال أحلام "نجوم" غزة ويدمر منشآتها الرياضية

منذ4 ساعة
لاعب الفيصلي أمين الشناينة يحاول التقدم نحو مرمى السد في مباراة الذهاب

الفيصلي ينشد الثأر وتحسين صورته أمام السد

05 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

الأردن يكسر الحصار على غزه

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

إنزال في تل الهوى

ماهر أبو طير |اليوم

الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة

محمود الخطاطبة |اليوم

غزة وما سبق

نادر رنتيسي |اليوم

من هناك تبدأ الحكاية ولا تنتهي

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الغاز للمدن الصناعية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الصراعات الإقليمية والسلع الأولية عالميا

رعد التل |اليوم

تقييد المحكمة الجنائية الدولية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
صحافة عبرية
1699286200396890900

المرحلة التالية في المعركة بقطاع غزة تقترب

صحافة عبرية | منذ3 ساعة
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات | منذ4 ساعة
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات | منذ4 ساعة
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
 