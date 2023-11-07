الفيصلي يمتع بفكره "الهايل" ويصالح جماهيره بتخطي السد

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان - صالح فريق الفيصلي جماهيره بفوز ثمين على ضيفه السد القطري بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، بحضور 2440 مشجعا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.وحقق ممثل الكرة الأردنية بقيادة مدربه الوطني أحمد هايل فوزه التاريخي الأول بالبطولة، ليبقي على حظوظه الضئيلة بالتأهل للدور الثاني، شريطة تحقيقه الفوز في مباراتيه المقبلتين، على ان تخدمه بقية نتائج المجموعة، مع الإشارة إلى أن متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الخمس يتأهل إلى الدور التالي برفقة أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني.وكان فريقا ناساف كارشي الأوزبكي والشارقة الإماراتي قد تعادلا بهدف لمثله في المباراة التي جرت في وقت سابق من يوم أمس.وبقي الشارقة في صدارة ترتيب المجموعة وبرصيده 8 نقاط، فيما يحتل ناساف المركز الثاني وبرصيده 7 نقاط، مقابل 4 نقاط لفريق السد في المركز الثالث، واستمر الفيصلي في المركز الرابع والأخير وبرصيده 3 نقاط.وشهدت المباراة حضور الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الحسين عموتة، والذي يستعد لاختيار قائمة المنتخب تحضيرا لمواجهتي طاجيكستان والسعودية في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.ويخوض الفيصلي مباراته المقبلة في البطولة الآسيوية ضمن الجولة الخامسة يوم 27 من الشهر الحالي، وذلك عندما يرحل إلى مدينة قرشي الأوزبكية لملاقاة ناساف كارشي.مثل الفيصلي: نور بني عطية، محمد كلوب، أنس بني ياسين، مهند خير الله، حسام أبو الذهب (سالم العجالين)، خالد زكريا، عبيدة السمارنة، حاتم الروشدي (يوسف أبو جلبوش “صيصا”)، إحسان حداد، أحمد أبو شعيرة (أمين الشناينة)، ورزق بني هاني (عارف الحاج).السد: مشعل برشم، طارق سليمان، باولو أوتافيو، خوخي بوعلام، مصعب خضير (يوسف عبد الرزاق)، محمد وعد (عبد الله اليزيدي)، جويليرمي دوس سانتوس (ماتيوس أوريبي)، حسن الهيدوس (مصطفى مشعل)، أكرم عفيف، جونزالو بلاتا وبغداد بونجاح.الحكام: سادول غولموراودي (طاجيكستان)، فافو كارييف (طاجيكستان)، حسن كاريموف (طاجيكستان)، وتام بينغ هون (هونغ كونغ).الإنذارات: باولو أوتافيو (السد) حاتم الروشدي وأمين الشناينة (الفيصلي) .- منح لاعب الفيصلي رزق بني هاني من الجهة اليمنى، زميله حاتم الروشدي كرة على طبق من ذهب، ليضعها الأخيرة بقوة في مرمى السد (56).- تسلم لاعب الفيصلي البديل عارف الحاج كرة على الجهة اليسرى، وانطلق بها نحو مرمى السد، ليضعها بكل إتقان في الزواية الصعبة هدفا ثانيا (86).- نفذ عفيف ركلة ثابتة ضربها المدافع القادم من الخلف بوعلام برأسه والتقطها بني عطية بأحضانه (2).- سدد أبو شعيرة كرة من مسافة قريبة ارتطمت بالمدافعين وتحولت لركنية (8).- وضع حداد زميله السمارنة في مواجهة المرمى والأخير سددها بتسرع بجانب المرمى (15).- تألق بني عطية في إبعاد تسديدة بونجاح الصاروخية من داخل منطقة الجزاء (16).- استلم بني هاني كرة من منتصف الملعب وتقدم بها للمرمى قبل أن يسددها من الزاوية الضيقة خارج الملعب (45).- تصدى بني عطية لتسديدة بلاتا المتقنة من خارج منطقة الجزاء (64).- تكفلت العارضة في التصدي لرأسية بوعلام بعد عرضية مميزة من الهيدوس (67).- أبعد بني عطية تسديدة مشعل القوية من مسافة قريبة (90+8).سمى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاعب فريق الفيصلي حاتم الروشدي رجلا للمباراة، بعد أن سجل هدف التقدم لفريقه، وساهم في تشكيل الخطورة على مرمى المنافس في أكثر من مناسبة.