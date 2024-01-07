الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيصلي يناقش تقرير هايل ويستغني عن خليل

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فرحة لاعب الفيصلي أمين الشناينة بهدف في مرمى الوحدات بمسابقة دوري المحترفين - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان – وضع المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، أمام لجنة التعاقدات التي شكلها مجلس الإدارة برئاسة نائب الرئيس أحمد وريكات وعضوية د. زياد الحجاج وفوزي العجارمة، تصوراته الفنية للمرحلة المقبلة، من خلال تقريره الفني بعد نهاية مرحلة الذهاب، والذي يتضمن قائمة من اللاعبين الممكن استبعادهم، إلى جانب عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق.
وحسب مصدر مطلع في النادي، ستعمل اللجنة على مناقشة تقرير هايل، والذي يتضمن عدم الحاجة لجهود المحترف التونسي رفيق الكامرجي، والإنجليزي ناثان، حيث طالب المدرب بإبعادهما، في حال اتفقت معهما الإدارة على التفاصيل المالية، من دون أن يلحق النادي ضرر مادي كبير، حيث قامت الإدارة بفسخ عقد ناثان بالتراضي، فيما غادر الكامرجي الأردن عائدا إلى تونس، بعد أن وجه انذارا للنادي، وفسخ عقده من دون موافقة من الإدارة لعدم استلامه مستحقاته المالية لأكثر من شهرين.
إلى ذلك، أعلن الفيصلي أمس، الاستغناء عن حارس مرماه اللبناني مهدي خليل، من خلال إنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي.
وكان خليل قد انضم قبل بداية الموسم الحالي إلى الفيصلي قادما على سبيل الإعارة من العهد اللبناني، بيد أنه لم يتمكن من تثبيت قدميه في التشكيلة الأساسية. 
ووفقا لما أعلنه الفيصلي عبر حسابه على "فيسبوك" أمس، لن تترتب على النادي أي التزامات مالية بعد إنهاء إعارة خليل، سوى رواتب اللاعب حتى تاريخ توقيع المخالصة. 
ويتواجد خليل حاليا في قطر، حيث يستعد مع منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس آسيا.
وتشير المعلومات إلى أن الجهاز الفني للفريق وبالتعاون مع اللجنة الفنية يدرس العديد من الملفات الخاصة باللاعبين الأجانب ويبدو أنه الأقرب لضمه للفريق في المرحلة المقبلة من اللاعبين السوريين. 
وتضمن التقرير الفني أيضا، طلب تعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المحليين، أمثال لاعب شباب الأردن فضل هيكل، في الوقت الذي تعاقد فيه النادي مع لاعب مغير السرحان السابق صهيب أبو هشهش لمدة موسمين ونصف لتعزيز قدراته الهجومية في المرحلة المقبلة، بينما عاد المهاجم عبدالله عوض للفيصلي بعد فسخ عقده مع السلط.
ويحظى المدرب أحمد هايل بدعم مطلق من الإدارة عقب نجاحه في إعادة الروح للفريق، وتحقيق انتصارين تاريخيين على السد القطري والشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا، وهناك إجماع في مجلس إدارة النادي على ضرورة العمل على تلبية احتياجات الفريق كافة.  
ويواصل الفيصلي تدريباته اليومية على ملعب النادي بغيابات مؤثرة وهي: سداسي المنتخب الأول، (سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان، رزق بني هاني، وإحسان حداد، أنس بني ياسين، ويوسف أبو جلبوش)، إضافة إلى ثنائي المنتخب الأولمبي رزق بني هاني وعارف الحاج.  
وتشتمل الجرعات التدريبية على تمارين بدنية ومهارية إضافة إلى تطبيق بعض الخطط الدفاعية والهجومية، ويواجه "الأزرق" مساء يوم الخميس المقبل، نظيره فريق الأهلي في مباراة ودية تجريبية، تعد الثانية بعد المواجهة الأولى للفيصلي أمام المنتخب الأولمبي وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، فيما يواجه نظيره فريق الجليل في الثامن عشر من الشهر الحالي، ويستضيف في المباراة الرابعة، فريق معان في الرابع والعشرين من الشهر ذاته. 
ويحتل الفيصلي حاليا، المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 20 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان ضمن منافسات مرحلة الذهاب مع شباب العقبة ومغير السرحان.اضافة اعلان
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