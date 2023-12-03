الفيصلي ينشد الوداع المشرف أمام الشارقة الإماراتي

مهند جويلس

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ينشد فريق الفيصلي تحقيق فوز معنوي ورد الهزيمة أمام منافسه الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024، في المباراة التي يحتضنها ستاد عمان الدولي اليوم عند الساعة السابعة مساء.وفقد الفيصلي آماله بالتأهل للدور الثاني من البطولة في أول مشاركة تاريخية له، بعد خسارته في الجولة الماضية على يد ناساف كارشي الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، متطلعا إلى تحقيق "فوز وداعي" للبطولة.وكان الشارقة، تغلب على الفيصلي في الجولة الثانية من البطولة بهدف نظيف، ويحاول الشارقة صاحب النقاط الـ8، بالإبقاء على حظوظه بالتأهل بصورة مباشرة لربع نهائي منطقة غرب آسيا، وذلك من خلال الفوز ولا شيء سواه، وانتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة نفسها.وتقام في التوقيت ذاته، مواجهة السد القطري (7 نقاط) مع ناساف الأوزبكي (10 نقاط) على ستاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، علما بأن متصدر المجموعة يتأهل بشكل مباشر للدور المقبل، فيما يتأهل أفضل 3 فرق تحتل الوصافة من بين المجموعات الخمس عن منطقة الغرب.ويسعى الفيصلي بعد مغادرته البطولة، إلى اللعب من دون ضغوطات أمام الشارقة وتسجيل انتصار ثمين من الناحية المعنوية، تمكن الفريق من الاستمرار بصورة جيدة في المنافسات المحلية، حيث يمنحه الفوز أيضا مبلغا ماليا مميزا يقدر بـ50 ألف دولار، يمكنه من سد بعض احتياجاته المالية.ولم يظهر الفيصلي بصورة طيبة في مباراته الأخيرة بـ"الآسيوية" أمام ناساف وتحديدا في الشوط الثاني، ما قد يدب الخوف في نفوس الجماهير التي لا تتحمل خسارة جديدة خارجيا تؤثر على الحالة المعنوية للفريق لاحقا، مع الإشارة إلى أن "الأزرق" لم يكن سيئا أمام الشارقة في مباراة الذهاب، وكان قريبا من الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير.وعانى الفيصلي من الأخطاء الدفاعية وحراسة المرمى في الفترات الماضية، مع الإشادة بتطور مستوى الحارس نور الدين بني عطية، والذي كان جيدا في المباراتين السابقتين، إلا أن هفوات بسيطة منه كلفت فريقه الخسارة والوداع من البطولة، ما قد يجعل الجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد هايل، يفكر بإشراك الحارس اللبناني مهدي خليل بين الخشبات الثلاث في لقاء اليوم، وذلك بعد تعافي الأخير من الإصابة التي لحقت به مع منتخب بلاده.ويتعين على هايل اختيار التشكيلة الأمثل للخروج بالنقاط الثلاث ومصالحة الجماهير من جديد، من خلال اختيار التشكيلة الأساسية التي واجهت السد بإجراء تغييرات بسيطة، بالدفع بكل: من مهدي خليل، محمد كلوب، أنس بني ياسين، مهند خير الله، حسام أبو الذهب، خالد زكريا، عبيدة السمارنة، حاتم الروشدي، أمين الشناينة، عارف الحاج ورزق بني هاني.بدوره، لا يعيش فريق الشارقة أفضل حالاته سواء على الصعيد المحلي أو القاري، فقد تعثر في آخر 5 مباريات له، حيث خسر وتعادل في البطولة الآسيوية، وتعادل في مباراتين بالدوري الإماراتي، وخسارته في ربع نهائي بطولة الكأس المحلية ووداعه منها.ويتطلع المدير الفني للفريق كوزمين أولارويو، إلى الحد من سلسلة النتائج السلبية، وتسجيل فوز يمكنه من المنافسة على التأهل للدور المقبل من البطولة، رغم علمه بصعوبة المهمة أمام الفيصلي الذي لم يتجاوزه بسهولة في مباراة الذهاب.ويبرز من الفريق الإماراتي عدد من اللاعبين يتقدمهم المالي موسى ماريغا والبوسني ميراليم بيانيتش، اللذان من المتوقع أن يتواجدا بصفة أساسية إلى جانب كل من: عادل الحوسني، عبد العزيز الكعبي، سالم سلطان، عبد الله غانم، خالد الظنحاني، ماجد المحرزي، فراس بالعربي، كايو فيرنانديز وعثمان كامارا.