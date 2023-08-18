الفيصلي ينفرد بصدارة "المحترفين" بفوزه على معان برباعية

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انفرد فريق الفيصلي بصدارة دوري المحترفين لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه على ضيفه معان بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي لحساب الجولة الثالثة من البطولة.وافتتح لاعب الفيصلي عارف الحاج سجل الأهداف بالتوقيع على الأول بعد مرور ربع ساعة على انطلاقة اللقاء، قبل أن يعزز زميله أمين الشناينة النتيجة بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة 42، فيما وقع خالد زكريا على الهدف الثالث للفيصلي عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للمباراة.وقلص لاعب معان البديل أمية المعايطة النتيجة بإحرازه الهدف الوحيد لفريقه عند الدقيقة 50، فيما تكفل اللاعب نزار الرشدان بتسجيل الهدف الرابع للفيصلي قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.ورفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى النقطة التاسعة وبالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق معان عند نقطتين وفي المركز الثامن.وتقام المواجهة المرتقبة بالجولة الثالثة عند الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة على ستاد الحسن الدولي، والتي ستجمع فريقي الحسين إربد والرمثا.