السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيصلي ينهي تحضيراته لمواجهة ناساف بـ"أبطال آسيا"

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جانب من تدريبات الفيصلي تحضيرا لمواجهة ناساف - (الفيصلي)
عمان – يضع المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، اليوم الرتوش الأخيرة على التشكيلة الأساسية القادرة على تنفيذ وتطبيق الرؤية الفنية، وأسلوب اللعب الذي سينتهجه "الأزرق"، في المواجهة الصعبة والمصيرية أمام فريق ناساف الأوزبكي يوم غد الاثنين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم. اضافة اعلان
ويتصدر فريق الشارقة الإماراتي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يحتل ناساف المركز الثاني وبرصيده 7 نقاط، مقابل 4 نقاط لفريق السد في المركز الثالث، والفيصلي في المركز الرابع وبرصيده 3 نقاط.
ويخوض الفيصلي مساء اليوم تدريبا نهائيا على ملعب المباراة، وسط معنويات مرتفعة، واصرارا على تحقيق المطلوب والتمسك بحظوظه بالمنافسة على آمال التأهل في مشاركته التاريخية الأولى بالبطولة، حيث تنص تعليمات البطولة على تأهل الفرق الحاصلة على المركز الأول في المجموعات الـ 10، إلى جانب أفضل 3 فرق حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة. 
ويدرك المدرب هايل ولاعبوه صعوبة المباراة أمام فريق يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، حيث حرص الفريق التغلب على مشقة السفر الطويلة إلى أوزبكستان والتأقلم مع الأجواء والظروف بحثا عن نتيجة إيجابية، ورد الاعتبار أمام الفريق الأوزبكي الذي فاز في مباراة الفريقين بمرحلة الذهاب في عمان. 
واظهرت الجرعات التدريبية التي خاضها الفيصلي منذ وصولها أول من أمس، جاهزية كافة اللاعبين فنيا وبدنيا، بما فيهم الحارس اللبناني مهدي خليل، حيث عمل المدرب هايل على زيادة الانسجام بين اللاعبين خصوصا بعد انتظام لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي بالتدريبات منذ يوم الخميس الماضي.
وحرص هايل على متابعة مباريات فريق ناساف في الفترة الماضية، ومراقبة نقاط القوة والضعف لديه، وشرح أسلوب وطريقة لعب الفريق أمام اللاعبين.
ويملك الجهاز الفني خيارات متنوعة في الجانبين الدفاعي والهجومي بتواجد 23 لاعبا هم: مهدي خليل، نور بني عطية، محمد العمواسي، محمد كلوب، إحسان حداد، أنس بني ياسين، مهند خير الله، حسام أبو الذهب، براء مرعي، سالم العجالين، ناثان مافيلا، عبيدة السمارنة، خالد زكريا، نزار الرشدان، حاتم الروشدي، يوسف أبو جلبوش، قصي المنصوري، أمين الشناينة، أحمد أبو شعيرة، أدهم الرفاعي، عارف الحاج، رزق بني هاني، رفيق الكامرجي.
 إلى ذلك يعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، ومن ثم عقد المؤتمر الصحفي الذي سيتحدث خلاله مدربا الفريقين عن تحضيراتهما وتطلعاتهما في المباراة. 
أفضلية ناساف 
ويميل تاريخ مواجهات الأندية الأردنية مع فريق ناساف، لصالح الفريق الأوزبكي، حيث لعب الفيصلي أمامه لأول مرة عام 2011 في ثمن نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، وخسرها 1-2، حيث أحرز الهدف الوحيد اللاعب أنس حجي، وفي نفس النسخة، أقصى ناساف نظيره الوحدات من المربع الذهبي بعد الفوز عليه ذهابا 1-0، وتعادلا إيابا 1-1.
وفي 2018، تجددت المواجهة بين الفيصلي وناساف في الدور المؤهل لدوري أبطال آسيا، وفيها خسر الفيصلي 1-5، وسجل هدف الفيصلي محترفه ألبا ميها، وفي آخر مواجهات الفريقين، والتي جرت في عمان خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، خطف فريق ناساف الفوز بهدف في الوقت بدل الضائع.
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