الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيصلي ينهي عقد المحترف الانجليزي ناثان

الفيصلي ينهي عقد المحترف الانجليزي ناثان
الفيصلي ينهي عقد المحترف الانجليزي ناثان
عمان - الغد- أعلن مجلس إدارة النادي الفيصلي اليوم الأحد فسخ عقد المحترف الانجليزي في صفوف فريق الكرة ناثان مافيلا.
وأشار النادي في خبر صحفي ان إنهاء العقد جاء بالتراضي بين الطرفيناضافة اعلان
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