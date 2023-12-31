الفيصلي ينهي عقد المحترف الانجليزي ناثان

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عمان - الغد- أعلن مجلس إدارة النادي الفيصلي اليوم الأحد فسخ عقد المحترف الانجليزي في صفوف فريق الكرة ناثان مافيلا.وأشار النادي في خبر صحفي ان إنهاء العقد جاء بالتراضي بين الطرفين