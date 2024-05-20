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الإثنين 20 أيار 2024
9:01 م
الفيصلي يهزم الحسين ويؤجل حسم لقب الدوري
فرحة هدف الفيصلي في مرمى الحسين (تصوير أمجد الطويل)
تغلب النادي الفيصلي على نظيره الحسين إربد بهدف دون مقابل في الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم ليتأجل حسم الدوري إلى الجولة الأخيرة.
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الفيصلي
الحسين إربد
دوري المحترفين
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