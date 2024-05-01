الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مباراتان في الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم اليوم

الفيصلي يواجه الجليل بقوته الضاربة.. والوحدات يحذر تطلعات السلط

لاعب الفيصلي أمين الشناينة يتجاوز لاعب الجليل في مباراة سابقة -( من المصدر)
لاعب الفيصلي أمين الشناينة يتجاوز لاعب الجليل في مباراة سابقة -( من المصدر)

عمان – تتواصل اليوم منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024. من خلال مواجهتين مهمتين، عندما يستقبل فريق الجليل ضيفه فريق الفيصلي على ستاد الحسن عند الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي الوحدات مع السلط على ستاد عمان الدولي عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.  

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ويرنو الفيصلي من مواصلة سلسلة انتصاراته الكبيرة وعروضه الفنية الممتعة، والعودة من إربد بنقاط المباراة، من أجل تشديد الخناق على متصدر الدوري الحسين إربد، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة بفارق 5 نقاط وراء المتصدر.
أما الجليل، فسيرمي بكل أوراقه بحثا عن نتيجة إيجابية ضمن مسعاه للحفاظ على مكانه بدوري الكبار، خصوصا وأنه يقبع بالمركز الأخير وبرصيد 12 نقطة. 
وفي المباراة الثانية، يتطلع فريق الوحدات لحصد نقاط مباراته مع نظيره فريق السلط، والاستفادة من الفوز المعنوي الذي سجله في المباراة السابقة على فريق شباب الأردن بثلاثية نظيفة، وهو الذي يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة.
وعلى الجانب المقابل، يتمتع السلط بمعنويات مرتفعة بعد النتائج الإيجابية والمستويات الفنية الجيدة، ويدخل اللقاء منتشيا بالفوز المهم على فريق معان 2-0، والذي وضعه بالمركز السادس برصيد 19 نقطة.

 



من ناحية أخرى، تقام مواجهتان يوم غد، حيث يحتضن ستاد عمان مواجهة الأهلي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء، فيما تقام على ملعب العقبة مباراة شباب العقبة وشباب الأردن عند الساعة الثامنة و45 دقيقة، علما بأن شباب العقبة طلب تأجيل المباراة الى يوم الأحد المقبل، بعد رفض الاتحاد نقلها إلى ستاد الأمير محمد.
وتختتم الجولة بلقاء وحيد بعد غد، يجمع معان مع الرمثا على ستاد الأمير محمد عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.
الفيصلي - الجليل 
يدرك المدير الفني لفريق الجليل أحمد الشلبي، قوة الفيصلي الهجومية الضاربة والقادرة على الوصول للمرمى بأسهل الطرق، وامتلاكه خيارات هجومية متنوعة ومن المحاور كافة، وسيحاول إغلاق الطرق أمام انطلاقات لاعبي الفيصلي على الطرفين وعمق الملعب، من خلال زيادة عدد المدافعين والاعتماد على الهجمات المرتدة، واستغلال المساحات التي يتركها تقدم الرباعي حسام أبو الذهب وبراء مرعي وسالم العجالين وإحسان حداد لمساندة الهجمات. 
من جانبه، يعلم المدير الفني للفيصلي أحمد هايل، أن الفوز مطلب ضروري ولا بديل امامه سوى العودة بالنقاط كاملة، لمواصلة الضغط على المتصدر فريق الحسين، وسيعمل على منح الحرية للاعبي بتبادل المراكز وتبادل الكرة لضرب دفاعات الجليل، حيث يتولى خالد زكريا ومهند خير الله عملية بناء الهجمات الفيصلاوية بالتنسيق مع المحترف العماني حاتم الروشدي في منطقة العمق، فيما يعمد عارف الحاج وسند جعارة إلى ضرب دفاعات الجليل من الطرفين، وإرسال الكرات نجو المهاجم رونالد وانجا الذي يعرف طريق المرمى بدقة، كما يعمل على سحب المدافعين من خلال الرجوع للخلف ومنح الفرصة لتقدم رفاقه وتسديد الكرات من خارج منطقة الجزاء. 
الجليل الذي خسر مباراته الماضية في الوقت بدل الضائع، يعتمد على: خالد ياسين في حراسة المرمى، وعامر علي وعمار عبد وأحمد خصاونة وعلي المصري في الدفاع، فيما يرسم عدي شديفات ومحمد النجادات ودومي بني دومي وعبيدة النمارنة، هجماته في ظل تحركات المهاجم صهيب الوهيبي.
الوحدات  - السلط  
يتوقع المتابعون، أن تحفل مباراة الوحدات وضيفه السلط بالإثارة، نظرا لوجود عناصر مميزة في كلا الفريقين، والحرص على الخروج بنقاط المباراة.
الوحدات الذي أخذ مديره الفني رأفت علي وقته، وبدأ يصل للتشكيلة الأساسية والمناسبة في هدفه الوصول لأفضل المستويات الفنية، يملك العديد من الخيارات الفنية القادرة على تطبيق أفكاره وتعليمات مدربه. 
ويعرف الوحدات، أن مباراة اليوم صعبة وتحتاج إلى التركيز ودراسة أوراق فريق السلط بعناية، وسيعمل على السيطرة الميدانية المبكرة لمنطقة العمليات، من خلال تحركات كريست كوفوما وصالح راتب وأحمد سريوه ومهند أبو طه، والطلب من خالد كردغلي وفراس شلباية، التحرك على الطرفين، وتشكيل الخطورة الدائمة على مرمى حارس السلط قتيبة دعسان، خصوصا أن المهاجم سيدريك هنري سيتربص بكل كرة تأتي إليه، وخصوصا العرضية، لترجمتها أمام المرمى. 
ورغم القوة الهجومية لفريق الوحدات، فإن دفاعاته تحتاج إلى التركيز وعدم ترك المساحات أمام لاعبي السلط الذين يعرفون كيف يستغلون ذلك، وعليه، فإن الثنائي دانيال عفانة ومحسن الرجبة، يحتاج للمساندة من لاعبي خط الوسط.
السلط الذي بدأ يتعود على نهج وأسلوب مديره الفني عمار الزريقي، يلعب كرة سهلة جميلة، ويعتمد على جماعية الأداء من خلال تحركات حمد البلاونة والمحترف الفلسطيني عميد الصوافطة في الناحيتين الدفاعية والهجومية بعمق الملعب، مع إسناد عصام السمري ومحمد غانم للمهاجم عدي القرا في الميمنة، وعلى الجهة المقابلة، يتحرك خالد العسولي وعبدالله ذيب مع تبادل الأدوار الهجومية، فيما تبدو ورقة أحمد العواودة مهمة كمهاجم ثان، وستكون التعليمات مشددة للثنائي محمد أبو زريق وعبدالله مناصرة، لضبط تحركات مهاجمي الوحدات. 

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