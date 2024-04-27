الفيصلي يواصل مطاردة المتصدر بتخطي الأهلي بخماسية

مصطفى بالو

تقدم فريق الفيصلي خطوة مهمة في مطاردة المتصدر الحسين إربد، بعد أن عمق جراح الأهلي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلط أمس، ضمن الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة القدم.

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ورفع الفيصلي رصيد إلى 42 نقطة بالمركز الثاني، فيما بقي الأهلي في دائرة الخطر بالمركز العاشر برصيد 14 نقطة، واستمر لقاء الحسين إربد المتصدر برصيد 44 نقطة، مع سحاب بالمركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية على ستاد الحسن بمدينة إربد.



الفيصلي 5 الأهلي 0

الحكام: محمود السوالمة، عمرو عجاج، معتز الفراية، ومروان السماعيل رابعا.

الملعب: السلط.

مثل الفيصلي: محمد العمواسي، براء مرعي (أنس بني ياسيبن)، حسام أبو ذهب، مصعب البطاط (سند جعارة)، سالم العجالين، مهند خير الله، خالد زكريا، إحسان حداد، حاتم الروشدي (بكر كلبونة)، عارف الحاج (أحمد أبوشعيرة)، ووانجا (قصي المنصوري).

مثل الأهلي: ربيع عز الدين، فيفيان (ليث الرحال)، علي رحيم (خالد الدردور)، محمد دهشان، يزن الغرابلة، خالد صياحين (أحمد عبد ربه)، بهاء الشملتي، ماهر الشحري (أنس خير الله)، عون اللوزي (علي حجبي)، إبراهيم الجوابرة، ومحمد مراعبة.



سيناريو الأهداف

- نفذ إحسان حداد رمية تماس، وصلت إلى حاتم الروشدي الذي هيأها أمام المهاجم وانجا، فسددها زاحفة ارتطمت بالقائم الأيمن وتابعت مسيرها في مرمى ربيع عز الدين (10).

- هجمة سريعة للفيصلي، بعد قطع كرة الجوابرة، لتصل إلى خالد زكريا الذي ضرب دفاعات الأهلي بكرة عميقة، وصلت وانجا داخل صندوق الأهلي، فسددها قوية في سقف مرمى عز الدين، مضيفا الهدف الثاني للفيصلي (33).

- قطع خالد زكريا الكرة ومررها إلى حاتم الروشدي في منطقة جزاء الأهلي، فحاول اللاعب العماني أكثر من لاعب ووضع الكرة بهدوء على يمين عز الدين، مسجلا الهدف الثالث للفيصلي (43).

- نفذ سالم العجالين كرة عرضية زاحفة، تجازت الجميع، ووصلت وانجا الذي سدد الكرة بالمرمى الخالي، مسجلا هدفه الشخصي الثالث (48).

- تبادل بكر كلبونة الكرة مع قصي المنصوري، وراوغ المدافع قبل التسديد في مرمى الأهلي (90+1).

فرص المباراة

- أرسل حاتم الروشدي كرة عرضية تجاوزت الجميع ولم تجد من يتابعها في المرمى الخالي (12).

- كرة عرضية من ماهر الشحري، ارتقى لها الفلسطيني مراعبة وتابعها بين أحضان حارس الفيصلي

نور بني عطية (15).

- عرضية “أهلاوية” تابعها الجوابرة برأسية حولها بني عطية لركنية (22).

- أرسل بهاء الشملتي كرة طويلة جعلت الجوابرة في مواجهة حارس المرمى محمد العمواسي الذي خرج لمواجهته، لكن محاولة مهاجم الأهلي علت المرمى (36).

- وضع حاتم الروشدي كرة عرضية زاحفة لم يحسن وانجا متابعتها وأبعدها المدافع لركنية (52).

- مرر الجوابرة كرة أمام الدردور في المنطقة المحرمة للفيصلي، وخرج العمواسي وخلص الكرة في الوقت المناسب (54).