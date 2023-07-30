الفيصلي يوافق على استقالة أبو عابد ويكلف الشيخ مؤقتا

يحيى قطيشات

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عمان - وافقت إدارة النادي الفيصلي على الاستقالة المقدمة من المدير الفني لفريق الكرة جمال أبو عابد، والتي جاءت على خلفية خسارة الفريق لبطولة السوبر أمام فريق الوحدات في مباراتي الذهاب والإياب.وعهدت الإدارة خلال الاجتماع الذي عقدته أمس في مقر النادي بغمدان، للمدرب وابن النادي حسونة الشيخ الإشراف على تدريبات الفريق لحين تعيين جهاز فني جديد.وقاد الشيخ أمس الجرعة التدريبية الأولى على ملعب النادي وبحضور كافة اللاعبين، تحضيرا لمواجهة فريق السلط يوم السبت المقبل، في مستهل مشوار الفريقين بدوري المحترفين.ولم يتضح مصير الجهاز الفني المساعد لجمال أبو عابد بانتظار الأيام المقبلة، حيث تركز الإدارة حاليا على استقطاب جهاز فني خارجي للإشراف على الفريق في المرحلة المقبلة.وتقدمت إدارة النادي الفيصلي بجزيل الشكر والعرفان للمدير الفني السابق جمال أبو عابد على العطاء المبذول خلال الفترة السابقة والإنجازات التي حققها مع الفريق.وحرصت جماهير غفيرة من محبي النادي على التواجد أمام مقر النادي للوقوف على القرارات وتشجيع الفريق في التدريب.وكانت إدارة النادي الفيصلي قد جددت في شهر آذار (مارس) الماضي، الثقة بجمال أبو عابد، للاشراف على تدريب “الأزرق” موسما آخر، بعد أن قاد أبو عابد الفيصلي لاسترداد لقب دوري المحترفين الموسم الماضي، ونجح “الأزرق” بقيادة أبو عابد بالفوز في أولى بطولات اتحاد الكرة للموسم الحالي درع المئوية، بعد أن حقق 10 انتصارات وتعادلا واحدا.وتم منح أبو عابد كافة الصلاحيات الفنية من دون تدخل الإدارة، وعملت الإدارة على تنفيذ كافة طلبات الجهاز الفني، خصوصا في ظل المشاركة التاريخية للفيصلي في دوري أبطال آسيا، والسعي للمحافظة على لقب الدوري والمناقسة على لقب بطولة كأس الأردن.