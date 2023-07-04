الثلاثاء 04 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"الفيفا" يوافق على اختبار قانون التسلل الجديد

w6iTEPcn-113689
ستنخفض حالات التسلل إلى النصف
سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على ما وصفتها بـ"ثورة التسلل الجديدة"، التي يقودها المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر.

ويواصل المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) إجراء عدد من التغييرات المتعلقة بقوانين اللعبة، بما فيها وضعيات التسلل.اضافة اعلان
وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" إن قوانين اللعبة الجديدة لموسم 2023-2024، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 يوليو 2023.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إدراج حالات التسلل المنشورة وفقا للقانون رقم 11.

ما نعرفه عن "ثورة التسلل الجديدة"

الثورة الجديدة في عالم كرة القدم تأتي على يد أرسين فينغر، وتخص حالات التسلل.
عرض المدرب الفرنسي فكرته على مجلس "IFAB"، ليتم اختبارها في الأسابيع المقبلة في عدد من الدوريات الأوروبية.
جاءت فكرة فينغر، الذي يشغل منصب مدير لجنة التطوير، بعدما طلب منه رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو، اقتراح أفكار من شأنها تحسين خط الهجوم في اللعبة.
وينص مقترح مدرب أرسنال الإنجليزي السابق على اعتبار المهاجم متسللا فقط في حالة تجاوز جسده بالكامل لآخر مدافع من الفريق المنافس، وليس بجزء من جسده كما كانت تنص القواعد السابقة.
في الوقت الحالي، يعتبر اللاعب متسللا إذا كان أي جزء من جسده -الذي يمكنه تسجيل هدف- متقدما على المدافع الأخير عند لعب الكرة، لكن الآن سيتغير ذلك.
وجدت دراسة أنه بعد تطبيق التعديل الجديد، سينخفض عدد حالات التسلل بمقدار النصف.
يرجح متابعون أن تؤدي هذه الفكرة إلى زيادة النجاعة الهجومية في كرة القدم.
قالت مصادر في "IFAB": "في مرحلة ما سيتم اتخاذ إجراءات أخرى، وقد يتقرر أنه مع وجود فارق خمسة أو ستة سنتيمترات ليس حالة تسلل.. كل شيء قيد الدراسة".
وفد المنتخب الوطني مع لاعبي عدة منتخبات خلال المعسكر المصري - (من المصدر)

"السكواش" يختتم معسكره استعدادا للبطولة العربية في مصر 03 تموز 2023

لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)

شلباية يتقدم 5 مراكز بالتصنيف العالمي.. ويواجه الأسترالي مكابي في "بلومفيلد" 03 تموز 2023

المنتخب الوطني للكراتيه صاحب الانجاز التاريخي في بطولة آسيا الـ 18.- (من المصدر)

"دولي الكراتيه" يعلن أسماء لاعبي المنتخب المسجلين للبطولة الآسيوية 03 تموز 2023

تشكيلة فريق الجليل لكرة القدم في مباراة الأهلي - (من المصدر)

الجليل يتعادل مع معان في "درع المئوية" 03 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
62c4360f4c59b721811b4ced

باريس سان جيرمان يدعو لمؤتمر صحافي

منذ4 ساعة
image (6)

أكثر 10 لاعبين تراجعت قيمتهم السوقية هذه السنة

منذ5 ساعة
لاعب الفيصلي رزق بني هاني أحد أبرز الشباب الذين تألقوا في بطولة درع الاتحاد - ( من المصدر)

قرار رفع كشف الفريق إلى 28 لاعبا.. تأييد كبير ومعارضة محدودة

03 تموز 2023
جانب من مواجهة شباب الحسين وعيرا من نهائي كأس الأردن للكرة الطائرة - (تصوير: أمجد الطويل)

قصر موسم "الطائرة".. ترشيد لإنفاق الأندية وتهديد لتطور اللاعبين

03 تموز 2023
نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات مع لاعبي "الشباب" في آخر تجمع للمنتخب الوطني - (من المصدر)

"الطائرة" يعيد جدولة "الممتاز".. و"الشباب" يشارك في غرب آسيا

03 تموز 2023
المنتخب الوطني الذي شارك في بطولة العالم للتايكواتدو مؤخرا - (من المصدر)

"التايكواندو" يسعى لتنظيم معسكر تدريبي دولي جديد

03 تموز 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

ما الذي ننتظره؟!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

أخطر ما قاله نتنياهو مؤخرا

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا التقى الوزير بالأسد؟!

ماهر أبو طير |اليوم

محرقة جنين.. والعودة إلى "حماس"

موفق ملكاوي |اليوم

بين إحراق القرآن وإحراق جنين

سائد كراجة |اليوم

الأثرياء الصامتون و"خطة خالد بن الوليد"!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |منذ 54 دقيقة
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
 