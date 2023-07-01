"الفيفا" يوافق على اختبار قانون جديد للتسلل

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عمان- وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، على البدء في اختبار قانون التسلل الجديد، قبل تطبيقه بشكل كامل في المباريات والبطولات كافة.وسيشهد القانون الجديد اعتبار اللاعب متسللاً فقط إذا كان جسمه بالكامل، متقدمًا على آخر مدافع، وفق ما أوردته وكالة سبوتنيك.وفي الوقت الحالي، تنص قاعدة التسلل على أن اللاعب قد يعتبر متسللا إذا كان أي جزء من جسده، متقدمًا على المدافع الأخير.وأعلنت الفيفا أنه سيتم اختبار القانون الجديد في بعض المباريات في السويد وهولندا وإيطاليا في بطولات الدوري للرجال تحت 21 عاما والسيدات تحت 19 عامًا، قبل تطبيقه- حال نجاحه- في جميع البطولات.ويسعى القانون الجديد إلى القضاء على التخمين الذي ينطوي عليه تحديد حالات التسلل، وإعادة الميزة إلى الفريق المهاجم وتمكين المشاهد من التدفق الحر وتحقيق الإثارة للجماهير. -(بترا)