"القدرة والتحمل" فرصة لإبراز معالم الأردن الأثرية

يحيى قطيشات

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عمان – حقق السباق الدولي الثاني للقدرة والتحمل للعام 2023، الذي أقامه الاتحاد الملكي للفروسية، برعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي للفروسية، أهدافه بكل مقاييس النجاح، وشهدت منافسات الحدث منافسة شديدة ومثيرة على المراكز الأولى.وحظي السباق الذي بلغت مسافته 160 كم، بمشاركة 89 فارسا وفارسة يمثلون 13 دولة عربية ودولية هي: الأردن، قطر، مصر، فلسطين، الكويت، السعودية، سورية، السودان، المغرب، ألمانيا، باكستان، بلجيكا، وسلوفاكيا.وسبق انطلاق المنافسات الفحص البيطري لجميع الخيول قبل موعد الانطلاق بيوم واحد من أجل التأكد من سلامتها وجاهزيتها، وأشرف على السباق أطباء مختصون من الأردن، الإمارات، الكويت، مصر، وسلطنة عمان.وتنافس الفرسان والفارسات على سباقات لمسافات 160 و120 كم كبار وناشئين، و100 كبار وناشئين، حيث توج الفارس بسام الفايز بلقب سباق 160 كم، والفارس سطام الفايز بلقب سباق 120 كم ناشئين، والفارس زيد أبو الشباب بلقب سباق 100 كم كبار، والفارس شاهر الفايز بلقب سباق 100 كم ناشئين.وتعد سباقات القدرة والتحمل من النشاطات المميزة التي ينظمها اتحاد الفروسية الأردني، وتحظى باهتمام كبير من قبل مالكي الخيول في الأردن، الذين يحرصون على المشاركة في مختلف السباقات الدولية أو التأهيلية التي ينظمها الاتحاد.وتقام منافسات بطولات القدرة والتحمل، والتي تميز فيها اتحاد الفروسية الملكي منذ سنوات طويلة، وأصبحت محط إعجاب وتقدير المشاركين والمشاركات العرب والأجانب، خصوصا وأن البطولات تجري بين تضاريس الأردن المذهلة، وطرقاته الصحراوية الوعرة في اختبار حقيقي لصمود الإنسان والخيل بوجه الوقت والتحديات على مسافات طويلة مختلفة، حيث تابع السباق عدد كبير من محبي رياضة الفروسية، الذين شجعوا المشاركين على مدار مسافة السباق.ويستعد اتحاد الفروسية حاليا، لإقامة سباق الحسين للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم و120 كم، يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويحظى السباق على وجه التحديد باهتمام كبير من سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، وينظم الاتحاد السباق سنويا، في اليوم الذي يصادف ذكرى ميلاد جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه.ويحرص اتحاد الفروسية، على إقامة معسكر عمل في موقع انطلاق السباق، ويتم وبالتعاون مع الجهات المعنية تجهيز مرافق الموقع من خيام لاستقبال الضيوف فيها، وكذلك أماكن لإقامة الخيول المشاركة في السباق، إضافة إلى تحديد مسار السباق لمسافتي الكبار والناشئين، واستكمال الأمور التحضيرية كافة، ويراهن المتابعون على قدرة المنظمين من كادر اتحاد الفروسية الأردني، على إخراج السباق بأفضل ترتيبات ممكنة، وتتناسب مع أهمية السباق وحجم المشاركة الواسعة فيه، والسمعة الدولية التي اكتسبها على مدار سنوات عديدة.وتعتبر سباقات القدرة والتحمل من النشاطات المميزة التي ينظمها اتحاد الفروسية الأردني، وتحظى باهتمام كبير من قبل مالكي الخيول في الأردن، الذين يحرصون على المشاركة في مختلف السباقات سواء الدولية أو التأهيلية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد.ويكتسب سباق وادي رم الدولي الذي ينظمه اتحاد الفروسية سنويا أهمية كبيرة على المستويين الاقليمي والدولي نظرا لانتظام إقامة السباق في كل عام، والمنطقة السياحية الخلابة التي يقام فيها السباق، حيث إن مسارات السباق والطريق التي تم تحديدها مسارا للخيول المشاركة في السباق تتمتع بمواصفات عالمية، من حيث طبيعة المنطقة وتضاريسها الجغرافية ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والجبال الشاهقة بمنطقة وادي رم.