القرعة تمنح الشارع الرياضي التفاؤل بتأهل تاريخي لـ"النشامى" إلى كأس العالم

مهند جويلس

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عمان- سيطر التفاؤل على الشارع الرياضي المحلي بعد سحب قرعة تصفيات الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026، إثر وقوع المنتخب الوطني في مجموعة وصفت بالمتوازنة، تمنحه فرصة التأهل بصورة مباشرة للمونديال للمرة الأولى في تاريخه.وحل "النشامى" في المجموعة الثانية التي ضمت أيضا منتخبات كوريا الجنوبية، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين والكويت، إذ وصفها الشارع الرياضي بالمجموعة الأسهل مقارنة بالمجموعتين الأولى والثالثة، ولدى المنتخب فرصة كبيرة في التأهل عنها من التصفيات الأولى.ويملك المنتخب الوطني حظوظا كبيرة في التأهل بعد النتائج المميزة التي قدمها مؤخرا، وتصاعد ملحوظ على المستوى من تجمع إلى آخر منذ نهائيات كأس آسيا، علما بأن تغييرا طرأ على الجهاز الفني بمغادرة المغربي الحسين عموتة وقدوم مواطنه جمال سلامي.وتشير الإحصائيات إلى أن المنتخب الوطني تفوق على جميع المنتخبات المتنافسة في المجموعة، بآخر مباراة له مع كل منتخب، حيث فاز في آخر لقاء على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد بنصف نهائي كأس آسيا مطلع العام الحالي، وتغلب على المنتخب العراقي بثلاثة أهداف لهدفين في ثمن نهائي البطولة ذاتها.واستطاع "النشامى" تسجيل الفوز بهدف وحيد على المنتخب العماني، ضمن البطولة الودية التي أقيمت في الأردن بالعام 2022، فيما جاء الفوز على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 5-1 ضمن منافسات بطولة كأس العرب بالعام 2021، بينما تغلب المنتخب الوطني على نظيره الكويتي بثلاثية نظيفة في العام 2022 ضمن تصفيات كأس آسيا.ويفتتح المنتخب مشواره في التصفيات بلقاء المنتخب الكويتي في 5 من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل في عمان، قبل أن يلعب خارج الديار مع منتخب فلسطين في 10 من الشهر ذاته، قبل أن يستضيف منتخب كوريا الجنوبية في 10 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويواصل البقاء في عمان ليستقبل منتخب سلطنة عُمان بعدها بخمسة أيام، فيما يختتم مشواره في مرحلة الذهاب بلقاء المنتخب العراقي خارج الديار في 14 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أن يلتقي المنتخبات نفسها وبالترتيب ذاته مع عكس الملاعب.وبحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي في نظام التأهل، فإن متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعات الثلاث يتأهل بشكل مباشر للمونديال، فيما تخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة تصفيات أخرى، ويتأهل منتخبان من أصل 6 منتخبات لكأس العالم، فيما يلعب منتخبان ملحق من القارة الآسيوية، قبل أن يخوض الفائز منهما مواجهة الملحق العالمي.وضمت المجموعة الأولى منتخبات إيران، قطر، أوزبكستان، الإمارات، قيرغيزستان وكوريا الشمالية، فيما تواجدت منتخبات اليابان، أستراليا، السعودية، البحرين، الصين وإندونيسيا في المجموعة الثالثة.وفي هذا الصدد، قال المدرب الوطني خليل فطافطة: "إنه شعر بالارتياح أثناء سحب القرعة وحلول المنتخب في مجموعة متوازنة، مؤكدا أن النظام الجديد في تأهل منتخبات قارة آسيا، يمنح "النشامى" فرصة التأهل بصورة أسهل.وبين فطافطة في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن الفرصة لن تتكرر أمام لاعبي المنتخب الوطني للتأهل لكأس العالم، نظرا لوجود منتخبات لا تتفوق على "النشامى" من حيث المستوى في الآونة الأخيرة.وأضاف: "بقية منتخبات المجموعة لا يمكن الاستهانة بها، لكن لا تمر بظروف فنية جيدة واستقرار من حيث الأداء، ما يمنحنا فرصة سهلة للتأهل بشكل مباشر سواء متصدر للمجموعة أو وصيفا لها، ونحن نمتلك جيلا مميزا قادر على تخطي جميع المنتخبات وبلوغ المونديال".ومن جهته، يرى المحلل الرياضي طارق غصاب، أن المنتخب الوطني ساعدته القرعة في تجنب المجموعة الثالثة القوية، إلى جانب وجوده في مجموعة مع منتخبات عربية تسهل مهمته في عدم السفر لمسافات طويلة.وأشار غصاب إلى أن الفرق المتنافسة يملك المنتخب الوطني فرصة للفوز عليها خارج قواعده، مفيدا بأن الفوز في أول مباراتين أمام الكويت وفلسطين يمنحان المنتخب دفعة معنوية قوية قبل خوض المواجهة الأهم أمام كوريا الجنوبية في العاصمة عمان، وهي نقطة إيجابية بملاقاته أولا على الأراضي الأردنية حسب وصفه.وتابع: "يجب الإعداد للمنتخبات المتنافسة من اللحظة الحالية، ولا يمكننا الاستهانة بأي منتخب متنافس سواء كان يتقدمنا في التصنيف الدولي أو يتخلف عنا، لدينا فرصة كبيرة بالتأهل بشكل مباشر لكأس العالم شريطة تحقيق نتائج إيجابية في الجولات الأولى".وعبر المشجع محمد الكعابنة عن سعادته بفرق المجموعة الثانية، حيث يرى بأن الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى لبلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخه، موضحا أن تفوق المنتخب في الفترات الماضية أمر يجعل المنافسين في حالة خوف من مواجهة منتخبنا بعكس الماضي.