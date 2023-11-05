القطب يطالب بزيادة دعم التنس ويرفض ازدواجية "البادل"

مهند جويلس

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عمان - طالب لاعب المنتخب الوطني للتنس الأرضي موسى القطب، بزيادة الدعم والاهتمام بلاعبي كرة المضرب من قبل اللجنة الأولمبية واتحاد التنس إضافة إلى القطاع الخاص، مشيرا إلى أنهم لا يلقون الدعم الكافي للتقدم عالميا رغم امتلاكهم الإمكانيات الفنية التي تساعدهم على ذلك.وبين القطب في حديثه لـ "الغد"، أن التنس تشهد تطورا ملحوظا في الفترات الماضية، نتيجة زيادة عدد اللاعبين الممارسين للرياضة، متمنيا بأن تحظى "الكرة الصفراء" باهتمام كبير كغيرها من الرياضات التي لا تحقق إنجازات، حيث كان يتدرب وحيدا برفقة شقيقه محمد من دون مدرب لفترات طويلة.وأضاف: "نأمل من اتحاد التنس بأن يوفر لنا مشاركات متعددة وفي بطولات ذات قيمة فنية عالية، تسمح للاعبي المنتخب الوطني بتحقيق نتائج جيدة في كأس ديفيز، إضافة إلى تخصيص راتب شهري للاعبي المنتخب، علما بأنني المصنف الأول على المملكة حاليا ولا أتقاضى راتبا من الاتحاد".وعاد القطب أمس إلى عمان، بعد مشاركته في البطولة الدولية "فيوتشر" في الكويت ذات الـ15 نقطة، حيث تمكن من بلوغ الدور ربع النهائي في منافسات الفردي، فيما خرج برفقة زميله الكويتي عبد الحميد محبوب من المربع الذهبي في منافسات الزوجي.وأشار اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، إلى أن التنافس كان قويا خلال البطولة، وحاول المنافسة على المراكز الأولى، إلا أنه خرج على يد لاعب ألماني كان تغلب عليه في دور المجموعات، موضحا أن طموحه المستقبلي هو التواجد بين أفضل 200 لاعب في العالم ضمن تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين.وتابع: "هذه البطولات تساهم في تحسين التصنيف على الصعيد الدولي، وزيادة عدد المشاركات في هذه بطولات هو الأهم لأي لاعب تنس في سبيل تحسين مركزه، وأتطلع إلى أن أحقق إنجازا لافتا خلال بطولة شرم الشيخ في مصر بعد أسبوعين".وأوضح القطب، أنه غاب عن منافسات كأس ديفيز للرجال عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا في سيريلانكا خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، وذلك بسبب إجرائه عمليتي "الزائدة والتصاق في الأمعاء"، مشيرا إلى أن بقية اللاعبين قدموا أداء جيدا، مع تأكيده أن المنتخب يملك حظوظا في الوصول للملحق العالمي كما جرى بداية العام الحالي، ما يتطلب زيادة الجهود على الصعيدين الفني والإداري.وواصل: "أفضل إنجازاتي هو الوصول مع المنتخب للملحق المؤهل للمجموعة الثانية في كأس ديفيز، والتي واجهنا به منتخب السلفادور بعمان، إضافة إلى بلوغي ربع نهائي فيوتشر في الكويت، حيث أصبحت اللاعب الأردني الثاني الذي يبلغ ربع النهائي بعد عبد الله شلباية، والذي أراه لاعبا موهوبا ووصل لمراكز متقدمة عالميا بسبب الدعم الذي تلقاه منذ الصغر وتدربه في أفضل الأكاديميات العالمية المتخصصة بالتنس".وكان القطب وشلباية، حصلا على المركز الثاني في بطولة النخبة العربية في الكويت نهاية العام الماضي بمنافسات الزوجي، بعد أن خسرا في المباراة النهائية من اللاعبين التونسيين اسكندر منصوري وعزيز دوقاز، علما بأن اتحاد التنس حصل وقتها على جائزة التفوق من الاتحاد العربي.وعن توجه عدد من لاعبي رياضة التنس لممارسة البادل في التوقيت ذاته، أكد القطب رفضه هذه الازداوجية في فترة زمنية واحدة من عمر الرياضي، مبينا أن لاعب التنس الذي يتدرب لسنوات طويلة يملك طموحات كبيرة، ومن غير المعقول حسب وصفه توجه اللاعب بصورة سريعة لرياضة أخرى، إلا إذا كان اللاعب فاقدا للأمل في تحقيق إنجازات برياضته الأصلية.وزاد: "رفضت دعوة من اتحاد التنس مؤخرا من أجل المشاركة في البطولة العربية الأولى في الإمارات الشهر الماضي، وأفضل الاستمرار فقط في التنس التي أطمح إلى أن أكون فيها من أفضل اللاعبين العرب".وتحدث القطب عن رفضه مواجهة لاعب من الكيان الصهيوني في الدور الأول من بطولة شرم الشيخ الدولية في العام 2021، مؤكدا أنه رافض للتطبيع والاعتراف بوجود دولة الاحتلال ولاعبيها، رغم سهولة المنافس حسب وصفه.