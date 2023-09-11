"القوى" يستضيف بطولة اختراق الضاحية العربية

مصطفى بالو

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عمان - أكد رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د. وليد رحاحلة، أهمية استضافة بطولة اختراق الضاحية العربية خلال شهر شباط (فبراير) المقبل بعد غياب 4 سنوات، مشيرا إلى أن الاستضافة تعكس ثقة الاتحاد العربي بجهود وخطط اللجنة ضمن الإطار العربي.ونوه رحاحلة، إلى أن اللجنة المؤقتة ستنظم بطولة محلية للرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات قبيل استضافة الحدث العربي، تهدف إلى اختيار عناصر المنتخب الوطني لجميع الفئات، وفق تعليمات اللجنة الفنية المحلية لانتقاء أفضل العناصر القادرة على تحقيق إنجازات في المنافسات العربية.وقال رحاحلة في تصريحات خاصة لـ"الغد": "سنبدأ باتخاذ الترتيبات اللازمة كافة، لاستضافة البطولة بما يتناسب مع مستوى الحدث العربي، والذي يعود إلى عمان بعد غياب عن استضافة الأحداث العربية والإقليمية والقارية لأكثر من 4 سنوات، وسأبحث عن تحقيق إنجازات جديدة لألعاب القوى الأردنية، وسيتم لاحقا تحديد مكان وزمان البطولة بعد الكشف على العديد من المواقع المقترحة لاستضافة المنافسات".وحول كيفية فوز الأردن باستضافة بطولة اختراق الضاحية الـ26، أجاب رحاحلة: "تقدمنا إلى الاتحاد العربي بطلب استضافة بطولة اختراق الضاحية منذ فترة وجيزة، وخلال اجتماع الاتحاد العربي الذي جرى على هامش البطولة العربية للناشئين المقامة حاليا في مسقط، وبعد مناقشة ملفنا إلى جانب العديد من طلبات الاستضافة العربية، حصلنا على موافقة الاتحاد العربي باستضافة البطولة في النصف الثاني من شباط (فبراير) المقبل".وحول تقييمه لمشاركة منتخب الناشئين والناشئات في البطولة العربية التي اختتمت مساء أمس في سلطنة عمان، قال رحاحلة: "نثمن جهود المدربين خالد يوسف وحمدان محيسن، والجهاز الإداري والطبي واللاعبين واللاعبات، حيث أظهروا مستويات طيبة وتأهل العديد منهم إلى نهائيات مختلف المسابقات، فمثلا خاض 3 لاعبين نهائيات اليوم الأخير، حيث خاضت نانسي زعل نهائي 400م/حواجز، ومكة الدجاني نهلائي 200م، وحمزة الأسد نهائي 200م، ما يؤكد أن لدينا خامات طيبة، تحتاج إلى توجيه الدعم وتطوير قدراتهم، ودفعهم نحو تحقيق الإنجازات الوطنية عربيا وإقليميا وقاريا ودوليا".