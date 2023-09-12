"القوى" يعود بميدالية برونزية من البطولة العربية

مصطفى بالو

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عمان - عاد وفد اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، من البطولة العربية للناشئين والناشئات، التي اختتمت في سلطنة عُمان أول من أمس، بميدالية برونزية وحيدة في السباق العربي الذي تغلف بالقوة والتنافس بين المنتخبات العربية المشاركة، في الوقت الذي وقف فيه أغلب اللاعبين واللاعبات في نهائيات العديد من المسابقات، لكن لم يحالفهم الحظ في الوقوف على منصات التتويج وسط تفاؤلات بالاستحقاقات المقبلة.وجاءت الميدالية البرونزية من خلال لاعبة نادي يرموك البقعة والمنتخب الوطني للناشئات نانسي زعل، والتي يدربها المدرب خالد يوسف، حين وقفت بالمركز الثالث في مسابقة 400م/ حواجز بزمن 1.06.64 د، في الوقت الذي حلت فيه زميلتها مكة الدجاني بالمركز السابع في نهائي 200م وسجلت رقما شخصيا جديدا قدره 27.79 ث، وحل حمزة الأسد بالمركز الخامس في نهائي 200م بزمن 23.59 ث، وسبق للبطلة مكة الدجاني، أن حلت بالمركز الخامس في مسابقة 100م وسجلت رقما شخصيا جديد 13.12 ث، وكان رقمها السابق في المسابقة ذاتها قدره 13.24 ث.وكان اللاعب ينال جميل، حل بالمركز السابع في مسابقة الوثب العالي مسجلا ارتفاع 1.80م، وجاء عمار سميك سابعا في سباق 800م من 14 مشاركا مسجلا زمن 2.00.60 د، وسط اجتهادات المدربين المرافقين خالد يوسف وحمدان محيسن، وتحفيز الأبطال والبطلات لتقديم ما لديهم، وما تحقق من نتائج يعتبر مؤشرا واضحا لامتلاك "القوى" الأردنية خامات جيدة، تحتاج إلى الرعاية والبرامج والخطط وتوجيه أشكال الدعم لتقديمها إلى منصات التتويج العربية والإقليمية والقارية والدولية.من جانبه قال: رئيس اللجنة المؤقتة د.وليد رحاحلة: "قدم اللاعبون واللاعبات قصارى جهدهم للوقوف على منصات التتويج، ولمسنا رغبة وحماسا كبيرين، وإرادة وتصميما على الوصول إلى الهدف، لكن خانهم الحظ في الأمتار الأخيرة، وما تحقق من نتائج مؤشر إيجابي، قياسا بالقدرات والإمكانات على المستوى العربي، ودليل عى وجود المواهب التي سنوفر لها جميع أشكال الدعم ومدربيها لتقديم الأفضل في الاستحاقاقات المقبلة، ونبارك للبطلة نانسي زعل ومدربها خالد يوسف الميدالية البرونزية، ونحيي اجتهاد المدرب حمدان محيسن المعروف بنتاجه الغزير من المواهب والناشئين والناشئات".من جانبه، قال المدرب الوطني أحمد المصري: "تابعت البطولة العربية للناشئين والناشئات، وإن كان قلبي مع اللاعبين الذين أشرف على تدريبهم، إلا أن عقلي بقي مشغولا بكافة لاعبي ولاعبات منتخبنا، وبصراحة كانت المنافسات قوية وفق جاهزية المنتخبات العربية المشاركة، وإن غابت بعض الدول لأسبابها الخاصة، إلا أن البطولة حفلت بالندية في مختلف المسابقات، وما حققه "نشامى ونشميات" المنتخب الوطني يستحق الإشادة، في ظل وقوف العديد من اللاعبين واللاعبات في نهائيات العديد من المسابقات، ويدفعنا للتفاؤل في الاستحقاقات المقبلة، وأبارك لزميلي مدرب يرموك البقعة خالد يوسف، ولاعبته نانسي زعل التتويج ببرونزية سباق 400م،حواجز".وعن مشاركات لاعبيه في صفوف يرموك البقعة، أجاب المصري: "وجدت رغبة كبيرة من اللاعبين واللاعبات وذويهم، بتكرار تجربة مشاركتنا في بطولة تركيا الدولية، خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي نشارك فيها على نفقتنا الخاصة بدعم الأهل ومحبي القوى، ولدي خطة إعداد سأنطلق في برنامجها، مع اكتمال صفوفنا بعودة لاعبينا ضمن صفوف المنتخب الوطني المشارك في عُمان".