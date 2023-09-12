الأربعاء 13 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"القوى" يعود بميدالية برونزية من البطولة العربية

اللاعبة نانسي زعل لحظة تتويجها بالميدالية البرونزية في البطولة العربية -(من المصدر)
اللاعبة نانسي زعل لحظة تتويجها بالميدالية البرونزية في البطولة العربية -(من المصدر)
عمان - عاد وفد اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، من البطولة العربية للناشئين والناشئات، التي اختتمت في سلطنة عُمان أول من أمس، بميدالية برونزية وحيدة في السباق العربي الذي تغلف بالقوة والتنافس بين المنتخبات العربية المشاركة، في الوقت الذي وقف فيه أغلب اللاعبين واللاعبات في نهائيات العديد من المسابقات، لكن لم يحالفهم الحظ في الوقوف على منصات التتويج وسط تفاؤلات بالاستحقاقات المقبلة.اضافة اعلان
وجاءت الميدالية البرونزية من خلال لاعبة نادي يرموك البقعة والمنتخب الوطني للناشئات نانسي زعل، والتي يدربها المدرب خالد يوسف، حين وقفت بالمركز الثالث في مسابقة 400م/ حواجز بزمن 1.06.64 د، في الوقت الذي حلت فيه زميلتها مكة الدجاني بالمركز السابع في نهائي 200م وسجلت رقما شخصيا جديدا قدره 27.79 ث، وحل حمزة الأسد بالمركز الخامس في نهائي 200م بزمن 23.59 ث، وسبق للبطلة مكة الدجاني، أن حلت بالمركز الخامس في مسابقة 100م وسجلت رقما شخصيا جديد 13.12 ث، وكان رقمها السابق في المسابقة ذاتها قدره 13.24 ث.
وكان اللاعب ينال جميل، حل بالمركز السابع في مسابقة الوثب العالي مسجلا ارتفاع 1.80م، وجاء عمار سميك سابعا في سباق 800م من 14 مشاركا مسجلا زمن 2.00.60 د، وسط اجتهادات المدربين المرافقين خالد يوسف وحمدان محيسن، وتحفيز الأبطال والبطلات لتقديم ما لديهم، وما تحقق من نتائج يعتبر مؤشرا واضحا لامتلاك "القوى" الأردنية خامات جيدة، تحتاج إلى الرعاية والبرامج والخطط وتوجيه أشكال الدعم لتقديمها إلى منصات التتويج العربية والإقليمية والقارية والدولية.
من جانبه قال: رئيس اللجنة المؤقتة د.وليد رحاحلة: "قدم اللاعبون واللاعبات قصارى جهدهم للوقوف على منصات التتويج، ولمسنا رغبة وحماسا كبيرين، وإرادة وتصميما على  الوصول إلى الهدف، لكن خانهم الحظ في الأمتار الأخيرة، وما تحقق من نتائج مؤشر إيجابي، قياسا بالقدرات والإمكانات على المستوى العربي، ودليل عى وجود المواهب التي سنوفر لها جميع أشكال الدعم ومدربيها لتقديم الأفضل في الاستحاقاقات المقبلة، ونبارك للبطلة نانسي زعل ومدربها خالد يوسف الميدالية البرونزية، ونحيي اجتهاد المدرب حمدان محيسن المعروف بنتاجه الغزير من المواهب والناشئين والناشئات".
من جانبه، قال المدرب الوطني أحمد المصري: "تابعت البطولة العربية للناشئين والناشئات، وإن كان قلبي مع اللاعبين الذين أشرف على تدريبهم، إلا أن عقلي بقي مشغولا بكافة لاعبي ولاعبات منتخبنا، وبصراحة كانت المنافسات قوية وفق جاهزية المنتخبات العربية المشاركة، وإن غابت بعض الدول لأسبابها الخاصة، إلا أن البطولة حفلت بالندية في مختلف المسابقات، وما حققه "نشامى ونشميات" المنتخب الوطني يستحق الإشادة، في ظل وقوف العديد من اللاعبين واللاعبات في نهائيات العديد من المسابقات، ويدفعنا للتفاؤل في الاستحقاقات المقبلة، وأبارك لزميلي مدرب يرموك البقعة خالد يوسف، ولاعبته نانسي زعل التتويج ببرونزية سباق 400م،حواجز".
وعن مشاركات لاعبيه في صفوف يرموك البقعة، أجاب المصري: "وجدت رغبة كبيرة من اللاعبين واللاعبات وذويهم، بتكرار تجربة مشاركتنا في بطولة تركيا الدولية، خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي نشارك فيها على نفقتنا الخاصة بدعم الأهل ومحبي القوى، ولدي خطة إعداد سأنطلق في برنامجها، مع اكتمال صفوفنا بعودة لاعبينا ضمن صفوف المنتخب الوطني المشارك في عُمان".
اللاعبون جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني- (من المصدر)

"التايكواندو" يبحث عن الذهب في بيروت اليوم منذ3 ساعة

الحسين عموتة خلاله لقائه رئيس النادي الفيصلي م. نضال الحديد -( من المصدر)

ازدحام المشاركات الخارجية يفرض تعاونا بين المنتخب الوطني والفيصلي والوحدات منذ3 ساعة

لاعب يوفنتوس بول بوجبا -(من المصدر)

المنشطات.. سقطة جديدة في مسيرة بوجبا المثيرة للجدل منذ3 ساعة

اللاعبان خالد أبو مشرف وياسر عثمان - (الغد)

"الطائرة" يعلن غياب "السيدات" ويسمي منتخبين للرجال في "الشاطئية العربية" منذ3 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
375977103_1320366698618436_4302942456477147080_n

"الأولمبي" يبلغ نهائيات كأس آسيا بعد تجاوزه المنتخب السوري

منذ2 ساعة
367730_4_1692607992

فوز الصريح على الهاشمية في دوري الأولى

منذ3 ساعة
اللاعبة الأردنية ميساء جبارة تحتفل بتسجيل هدف لصالح النصر السعودي - (ارشيفية)

اللاعبة الأردنية لبنة في بناء الدوري النسوي السعودي

منذ3 ساعة
لاعب الفيصلي أحمد أبو شعيرة يقود هجمة على مرمى شباب الأردن - ( من المصدر)

غياب الملاعب العشبية يعكر صفو استعدادات الفيصلي الآسيوية

منذ3 ساعة
من تدريب سابق للمنتخب الوطني للمصارعة - (من المصدر)

"المصارعة" يشارك في بطولة العالم للرجال بصربيا

منذ3 ساعة
لاعب الأهلي علي جعارة يسدد على مرمى السلط في اللقاء السابق- (الغد)

لقاءات المربع الذهبي لـ"دوري اليد" تبدأ السبت

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

الانتخابات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كيف سنتعامل مع الأزمات؟

ماهر أبو طير |اليوم

أبعد من عقدة الطب.. قرار خاطئ تم إصلاحه

أحمد حمد الحسبان |اليوم

الرفوف أم المجتمعات أحق بأبحاثنا؟

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات | منذ2 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
 