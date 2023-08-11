الجمعة 11 آب 2023
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القوى" ينتظر تسمية لاعبيه إلى دورة الألعاب الآسيوية بالصين

منتخب ألعاب القوى خلال مشاركته في بطولة سابقة (الغد)
منتخب ألعاب القوى خلال مشاركته في بطولة سابقة (الغد)
عمان - ينتظر لاعبو ولاعبات ألعاب القوى، تسمية اللاعبين من قبل اللجنة الأولمبية، للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة  من دورة الألعاب الآسيوية، والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة  الممتدة من 23 أيلول (سبتمبر) إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.اضافة اعلان
وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت رسميا المشاركة في هذه الدورة مؤخرا، حيث يترأس البعثة الأردنية الأميرة سارة بنت الفيصل، والذي يضم 89 لاعبا ولاعبة يمثلون 16 رياضة مختلفة، ينافسون ضمن ألعاب ورياضات السباحة، والقوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة، والملاكمة، والمبارزة، والجولف، والجمباز، والجوجيتسو، والكراتيه، والألعاب الإلكترونية، والرماية، والتايكواندو، والترايثلون، ورفع الأثقال.
ورد رئيس لجنة ألعاب القوى د. وليد رحاحلة على استفسارات "الغد" قائلا : "رشحنا عددا من اللاعبين واللاعبات إلى اللجنة الاولمبية، لعل من أبرزهم عليا بشناق، بلال ذياب، مصعب المومني، وعواد الشرفات، وهم بكل صراحة وواقعية الأبرز في الجهوزية وتطور المستوى، وإن كان قد طالتهم سهام الانتقاد خلال مشاركتهم في منافسات ألعاب القوى بالدورة العربية، إلا أنهم أصحاب إنجازات أردنية نوعية، وإن لم يحالفهم الحظ في بطولة لا يعني أنهم دون المستوى، نؤمن بقدراتهم واجتهاد مدربيهم ولديهم الكثير للعبة، وننتظر حاليا تسمية القائمة النهائية من اللجنة الأولمبية للاعبينا المشاركين ضمن بعثة الرياضة الأردنية إلى الدورة الآسيوية".
وحول آخر المستجات بالنسبة لوفد ألعاب القوى إلى البطولة العربية للناشئين مطلع الشهر المقبل، أجاب رحاحلة : " لدينا جلسة نهائية في 25 آب (أغسطس) الحالي، وذلك لاتخاذ القرار الرسمي من حيث تسمية اللاعبين واللاعبات والوفد المرافق إلى هذه البطولة، ولدينا مواهب مميزة على صعيد الجنسين، تقدم نفسها بقوة إلى مضمار ألعاب القوى، وكشفت البطولة المفتوحة للناشئين التي اقيمت مؤخرا، عن امتلاكنا مواهب لافتة، تحتاج إلى الدعم والاهتمام لتتقدم إلى حصد الإنجازات العربية والقارية والدولية".
من جانبه قال المدرب الوطني حسين فضي الذي يشرف على تدريب البطلين عليا بشناق وبلال ذياب :"  نكثف التحضيرات حاليا في وحدات تدريبية حاصة لتجهيز عليا بشناق وبلال ذياب للمشاركات المقبلة، ونمضي في خطتنا في انتظار إعلان التنسيب الرسمي من قبل اللجنة الأولمبية، بعد ان تم ترشيح بشناق وذياب من قبل اللجنة المؤقتة إلى دورة الألعاب الآسيوية.
وتابع : " كلي ثقة باللاعبين عليا بشناق وبلال ذياب، وبالتأكيد لكل جواد كبوة، ذلك ردا على ألسنة المنتقدين بعد مشاركتهما بالدورة العربية بالجزائر، ولطالما تشرفت بشناق ومنذ صغر سنها، على تحقيق الإنجازات النوعية لألعاب القوى عربيا وقاريا وعالميا، واستطاعت التأهل إلى كأس العالم للناشئين بأرقام تأهيلية، وحققت الكثير من الميداليات الملونة والأرقام القياسية ضمن منتخبات الناشئات والشابات والسيدات، وتركت بصمتها في فريق جامعتها خلال فترة دراستها، ومثلها البطل بلال ذياب الذي يمضي بأحلام ذهبية على "مضمار" مسابقات السرعة، وحقق تطورا ملحوظا بشهادة أرقامه في فترة وجيزة، وقادر على تقديم الكثير خلال الفترة المقبلة، وما يزيدني تفائلا بقدرتهما على تحقيق الإنجازات لألعاب القوى، تسلحهما بالإرادة والتحدي في تحقيق أهدافهما الرياضية خلال الاستحقاقات المقبلة".
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