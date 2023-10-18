القيسي وأبزاخ يسقطان في اختبار عرض "محاربو الإمارات 45"

أيمن أبو حجلة

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عمان - تعرض المقاتلان الأردنيان علي القيسي ونورس أبزاخ أول من أمس، للخسارة خلال عرض "محاربو الإمارات 45"، الخاص بمنظمة UAE Warriors لفنون القتال المختلطة MMA، والذي أقيم في صالة نادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.وكان هناك ترقب لنزال القيسي، الذي يحمل حزام بطولة العالم والمنطقة العربية لوزن الريشة في المنظمة الإماراتية، أمام الإيطالي والتر كولياندرو، لكن الأخير حسم النزال الذي جاء بوزن غير محدد، في الجولة الأولى عبر الضربة الفنية القاضية.وهذه هي الخسارة الثانية للقيسي في منظمة "محاربو الإمارات"، والسابعة في مسيرته الاحترافية، مقابل 15 انتصارا، فيما حقق الإيطالي كولياندرو فوزه الرابع عشر مقابل 4 هزائم وتعادل وحيد.وهذا أول نزال للقيسي منذ أيار (مايو) الماضي، عندما احتفظ بحزام وزن الريشة، بتغلبه على الكندي جيسي أرنيت بإجماع القضاة.وقبل ذلك، تفوق القيسي على المصري أحمد فارس، عندما تغلب عليه بإخضاعه بعد مرور 1:40 دقيقة من عمر الجولة الثالثة، في الحدث الرئيسي لعرض "محاربو الإمارات 40" خلال آذار (مارس) الماضي، ليحافظ القيسي بهذا الفوز، على حزام وزن الريشة للمنطقة العربية.وفي أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، استعاد القيسي الحزام العالمي لمنظمة "محاربو الإمارات" في وزن الريشة، بفوزه على أرنيت باستسلام الأخير في الجولة الثالثة.وقبل نزال أرنيت الثاني، خسر القيسي أمام المقاتل نفسه في تموز (يوليو) من العام الماضي، بعد قرار طبي بإيقاف النزال في الجولة الثانية، إثر إصابة القيسي بجرح عميق فوق عينه، ما تسبب في غضب المقاتل الأردني الذي طالب بنزال جديد بينهما على الفور.وفي النزال الثاني، أخفق أبزاخ الذي يحمل حزام المنطقة العربية لوزن الذبابة، في ترك بصمته على نزاله مع البرازيلي فيكتور نونيز، الذي أنهى النزال بعد دقيقة واحدة فقط بالضربة القاضية.وهي الخسارة الخامسة في مسيرة أبزاخ الاحترافية مقابل 11 انتصارا، بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية في منظمة "محاربو الإمارات".وحصل أبزاخ، على حزام وزن الذبابة الخاص بالمنطقة العربية في منظمة "محاربو الإمارات"، بعد فوزه في نزال اللقب على السويدي من أصل سوري جوني توما، في الحدث الرئيسي المشترك بعرض "محاربو الإمارات 37" الذي أقيم في أبو ظبي خلال شباط (فبراير) الماضي.ومن المتوقع ألا تؤثر الهزيمتان على مسيرتي القيسي وأبزاخ في المنظمة الإماراتية، كونهما ما يزالان يحتفظان بألقابهما، لكنهما بالتأكيد ستؤثران على سعيهما للانتقال إلى منظمة احترافية أكبر، خصوصا القيسي الذي يتطلع إلى العودة إلى منظمة UFC الأميركية العريقة.ويعد القيسي، أول مقاتل أردني يخوض نزالا في منظمة UFC، عندما خسر أمام المكسيكي إروين ريفيرا بقرار منقسم من القضاة في آب (أغسطس) العام 2020، وبعدها بشهرين خاض نزالا ثانيا في المنظمة، خسره الأميركي توني كيلي بإجماع القضاة.وسيكون عبد الكريم السلوادي، ثاني مقاتل أردني يخوض نزالا في UFC، بعد توقيعه على عقد مع المنظمة الأميركية، إثر فوزه مؤخرا بنزال ضمن سلسة التحدي الخاصة برئيس المنظمة دانا وايت، لكنه ما يزال ينتظر تحديد منافس له في الفترة المقبلة.