"الكاردينال" يحتفي بإنجازات "سلة الفحيص" ويرتدي "العباءة والشماغ"

خالد تيسير العميري

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عمان – بارك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين، وضمن زيارته التاريخية الأولى لمدينة الفحيص، الإنجازات الأخيرة التي حققتها فرق الفئات العمرية وسيدات نادي شباب الفحيص على امتداد السنوات الماضية في لعبة كرة السلة النسوية، والتي كان أبرزها التتويج بلقب دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024" للمرة الثانية تواليا في تاريخه.وحظي "الكاردينال" بحفل استقبال أنيق في مقر نادي شباب الفحيص، حيث قدمت فرقة كشافة "مارجيريس" الخاصة بنادي شباب الفحيص، عرضا موسيقيا ساحرا، قبل أن تقوم بعزف السلام الملكي، إيذانا بانطلاقة مهرجان الاستقبال والتكريم، الذي تقدمه رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي ورئيس بلدية الفحيص عمر عكروش وعدد من الشخصيات الرسمية، ورؤساء جمعيات الفحيص التعاونية.وأقيمت مباراة استعراضية بين لاعبات الفرق التي يحتضنها نادي الفحيص بقيادة المدربين عبدالله جرارعة ونايف عصفور، حيث تفاعل الحضور الغفير مع فعاليات المباراة، قبل أن يقدم رئيس نادي الفحيص أيمن سماوي إلى "الكاردينال" كرة سلة تذكارية حملت توقيع لاعبات النادي كافة، فضلا عن ارتدائه العباءة والشماغ الأردني المجدول بالعقال، في خطوة تعكس الأصالة والحداثة.وقال رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي في كلمته التي ألقاها على هامش الحفل: "نادي الفحيص من مؤسسات المجتمع المدني في المدينة، نطمح إلى التشاركية دوما وصدورنا مفتوحة للمشورة وبما يعود بالفائدة على النادي، نمتلك اليوم فرقا عديدة في مختلف البطولات النسوية، ولدينا مدارس وأكاديميات خاصة لتعليم كرة السلة للجنسين، نفتخر بالإنجازات الأخيرة التي حققناها، وما تشاهدونه اليوم يمثل جزءا من مسيرة إنجازاتنا، وشهيتنا مفتوحة لحصد المزيد من الألقاب"، مشددا على أن الفحيص لا يقبل بأي هدف من مشاركاته في البطولات المحلية والخارجية، لا يضاهي اعتلاء منصات التتويج.من جانبه، قال الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا في كلمته الختامية: "شكرا للفحيص على حفاوة الاستقبال، هذا النادي يمثل التزاما واضحا تجاه شباب وشابات المدينة ويعكس صورة مثالية عن الشباب الأردني، فخورون بالإنجازات المحلية والخارجية، ونأمل بالحفاظ على مسيرة الإنجازات واستمرارية العمل في تحقيقها".إلى ذلك، قالت كابتن فريق سيدات نادي شباب الفحيص، زاره النجار، في كلمتها بالإنابة عن لاعبات النادي: "الفحيص هو عامود كرة السلة النسوية في الأردن ويعمل وفقا لاستراتيجية طويلة الأمد وبروح الفريق الواحد، كما يقدم رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة دعما كبيرا لصعود فرق النادي إلى منصات التتويج"، مشددة على أن زيارة الكاردينال تدعم بناء التاريخ المسيحي في الوطن العربي.الفحيص يحافظ على لقب الناشئاتحافظ فريق شباب الفحيص على لقبه بطلا لدوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، للموسم الثاني تواليا، وذلك بعد فوزه على نظيره فريق النادي الأرثوذكسي بنتيجة (3-1) في سلسلة النهائي.وفاز الفحيص بقيادة مدربه يوسف أبو بكر في ثلاث مباريات (51-42)، (44-40)، (43-41)، مقابل تحقيق الأرثوذكسي فوزا يتيما (38-33)، في السلسلة التي يحسمها ويظفر باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات من إجمالي خمس مباريات مفترضة.وتوج رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، الفرق صاحبة المراكز الثلاث الأولى واللاعبات الفائزات بالجوائز الفردية، حيث اختيرت لاعبة الأهلي دانية سرابي أفضل لاعبة في البطولة وأفضل مسجلة "الهدافة"، فيما اختيرت لاعبة الأرثوذكسي تالين حبش أفضل مسجلة ثلاثيات وأفضل ممرة للكرات.كما اختيرت زميلتها تينا حداد أفضل سارقة للكرات، في الوقت الذي ظفرت فيه لاعبة شباب الفحيص شهد هباهبة بجائزة أفضل متابعة للكرات، فيما ضمت التشكيلة المثالية "كل النجوم"، الخماسي: تينا حداد، سارة العسوفي "الأرثوذكسي"، زين مخامرة وشهد هباهبة "الفحيص" ودانية سرابي "الأهلي".