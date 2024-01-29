الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الكراتيه" يدرس المشاركة ببطولتين عالميتين ونشاطات زاخرة في 2024

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لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس (يسار) في إحدى مشاركاتها الدولية - (من المصدر)
عمان - تدرس اللجنة المؤقتة للكراتيه حاليا المشاركة في الدوري العالمي للشباب، الذي سيقام في مدينة الفجيرة الإماراتيه بالفترة من22-25 شباط (فبراير) المقبل، وفي الدوري العالمي (كراتيه 1 – سري ايه)، الذي سيقام  في مدينة لارنكا - قبرص، الذي في الفترة من 16 إلى 18 من الشهر ذاته. اضافة اعلان
وتكثف اللجنة المؤقتة جهودها، لتوفير الدعم المناسب للمنتخبات الوطنية، من أجل ضمان مشاركتها في 15 بطولة مهمة في العام الحالي، حيث تنتظر اللجنة المؤقتة، تحديد ميزانية اللجنة الأولمبية، لاعتماد خطة سير عمل اللجنة لحين إقامة الانتخابات بعد أولمبياد باريس 2024. 
ووفقا لموقع الاتحاد الدولي، سجل للمشاركة في الدوري العالمي للشباب والناشيئن وتحت 21 عاما، 25 لاعبا من الأردن، عن طريق الاتحاد الأردني وسيصار إلى اعتماد المشاركين لاحقا، كما سجل للمشاركة في الدوري العالمي (كراتيه 1 – سري ايه) 16 لاعبا من الأردن، وسيحدد اتحاد اللعبة عدد المشاركين في البطولة لاحقا.
واللاعبون واللاعبات المشاركون والمشاركات في الدوري العالمي للشباب والناشئين وتحت 21 عاما هم: كريم أبو الهيجاء، قاسم العمري، عمر الدويك، سعد الجعفري، حاتم الحراسيس، ليال الجراح، جود الضروس، بتول إبراهيم، بلسم السعايدة، ويارا ناصر، بشرى نوفل، ليمار ومايا ونتالي طوروسيان، وروح ياسين، باسل عثمان، سرين النجار، معين النجار، أحمد السعود، محمد النجار، فارس العمري، عبد الرحمن حيمور، وليد قطامش، هاني رشيد، وأوس سيف.
واللاعبون واللاعبات المشاركون والمشاركات في الدوري  العالمي (كراتيه 1 – سري ايه) هم: أحمد أبو هزيم، زكي أبو قاعود، منى الديري، جود الضروس، بشر الفاعوري، أنس الكسواني، سيف بني فارس، لين حرقوص، نور الله ناصر، عبدالله وعبيدة كريك، يوسف نوفل، وسيم سلامة، أحمد شديد عمر شقرة، وأحمد صبيح.
يطمح اتحاد الكراتيه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في العام الحالي، وبعد سلسلة من الإنجازات الخارجية، حيث عادت "الكراتيه الأردنية" أول من أمس، بميدالية برونزية في الجولة الافتتاحية للدوري العالمي عن طريق لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عفيف غيث في وزن تحت 67 كغم.
كما وضع المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد إبراهيم، خطة تدريبية لرفع قدرات اللاعبين فنيا، ومساعدتهم من خلال الاحتكاك، على تحقيق إنجازات أكبر على الصعيد الدولي، حيث يعمل وجهازه التدريبي باحترافية عالية، ما يؤثر إيجابيا على اللاعبين في البطولات من الجوانب كافة، وتوفير بيئة تنافسية مناسبة للاعبين، كما يوفر المركز الأولمبي لإعداد اللاعبين أجواء مناسبة تسهم في إعداد اللاعبين. 
وقال مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري لـ:"الغد: "حقق لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث، إنجازا جديدا للكراتيه في الجولة الأولى من الدوري العالمي، الأمر الذي سيرفع رصيده من النقاط في التصنيف الدولي، وشارك المنتخب الوطني في البطولة بأربعة لاعبين بعد توقف لمدة شهر ونصف تقريبا، كما أن الإصابة التي تعرض لها لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة في الدورة الآسيوية، حرمته من المشاركة في البطولة، كما حرمته من المشاركة في بطولة العالم العام الماضي".
وأضاف: "على طاولة اللجنة المؤقتة للكراتيه بطولات مهمة، للبث في المشاركة فيها كبطولة العالم للشباب َ"الدوري العالمي"، إضافة إلى بطولات مهمة على الصعيدين الآسيوي والعربي، ونتطلع إلى البقاء في المقدمة وتحقيق إنجازات مميزة، وتشتمل الخطة الاستراتيجية للكراتيه العام الحالي، على إقامة بطولة محلية وتصفيات للمنتخبات الوطنية ودورات للمدربين والحكام".
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