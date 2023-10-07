"الكراتيه" يرفع حصيلته إلى 5 ميداليات في ختام مشاركته بـ"الأسياد"

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عمان – _ – نال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة، الميدالية الفضية لوزن تحت 67 كغم في دورة الألعاب الآسيوية (هانغشتو 2022)، والمقامة حاليا في الصين، وذلك بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها في الأدوار الأولى والمتقدمة، قبل أن يخسر النزال النهائي بنتيجة 6-9 أمام اللاعب الكويتي فهد العجمي، الذي توج بالميدالية الذهبية.واستهل المصاطفة مشواره بتحقيق الفوز على اللاعب الإيراني مهدي زادة بنتيدة 7-0، وفاز على الطاجكي يهرابوف بنتيجة 9-1، وفاز على التايلاندي شاهي وات بنتيجة 8-0، وفي الدور قبل النهائي، حقق الفوز على اللاعب الكازاخستاني ديدار راميدال بنتيجة 10-2.وتوج اللاعب محمد الجعفري، بالميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كغم، بعد الفوز الذي حققه على لاعب الصين تايبيه وي تشان بنتيجة 15-5، وكذلك توجت اللاعبة جود الضروس بالميدالية البرونزية لوزن فوق 68 كغم، بعد أن حققت الفوز على اللاعبة الفلبينية أريان ايزابيل بنتيجة 11-2.وبذلك ينهي المنتخب الوطني للكراتيه، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية بحصوله على خمس ميداليات، بعد أن فاز اللاعب حسن المصاروة بالميدالية الفضية، واللاعب عبدالله حماد بالميدالية البرونزية.وأنهى المنتخب الوطني للجوجيتسو، مشاركته في الدورة بعد أن خاض لاعبو المنتخب الوطني النزالات الختامية، حيث شاركت يارا قاقيش (وزن تحت 63 كغم)، بدر الخزاعي (وزن تحت 85 كغم)، حسين الرشيد (وزن تحت 85 كغم).وحقق اللاعب بدر الخزاعي، الفوز في نزاله الأول على حساب الكازاخستاني يلزهان في دور الـ32، قبل أن يخسر في دور الـ16، أمام اللاعب الكوري الجنوبي كيم هيسيونج، بينما خرجت اللاعبة، يارا قاقيش، من دور الـ16 أمام اللاعبة الفلبينية أندريا لويس، فيما ودع اللاعب حسين الرشيد، من دور الـ32 وذلك بعد خسارته أمام الإيراني علي أكبربو.الصادق تفوز في لجنة الرياضيينفازت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق، بانتخابات عضوية لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي، بعد أن نجحت في أن تكون من بين 10 أعضاء تم انتخابهم في عضوية لجنة اللاعبين في المجلس الأولمبي الآسيوي، والذي أتاح للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022)، فرصة التصويت والذي بدأ مع انطلاق الألعاب يوم 23 أيلول (سبتمبر) الماضي.وتمكنت “الصادق” من نيل ما مجموعه 4410 أصوات، لتحصل على مقعدها ممثلة عن منطقة غرب آسيا إلى جانب لاعب التجديف السعودي حسين علي رضا، والذي نال ما مجموعه 2381 صوتا.وتعتبر جوليانا الصادق، من أفضل لاعبات التايكواندو في آسيا والعالم، حيث تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات كان أهمها حصولها على فضية بطولة العالم بنسختها الأخيرة وبطلة آسيا في مناسبتين، وبطلة النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية (جاكارتا 2018)، وشاركت في العام 2021 بدورة الألعاب الأولمبية، والتي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو.