 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الكراتيه" يستعد لتعيين مدرب جديد ويبحث طروحات الاجتماع الافتراضي

اتحاد الكراتيه
اتحاد الكراتيه
عمان - يستعد اتحاد الكراتيه، لتعيين مدرب محلي جديد لمنتخب الكراتيه، خلفا للمدرب المصري السابق محمد إبراهيم الذي غادر للعمل في السعودية.
ويستعرض الاتحاد خلال اجتماعه الذي يعقد اليوم الثلاثاء، عددا من أسماء المدربين المحليين، قبل الإعلان عن هوية المدرب الجديد.اضافة اعلان
ويستثمر اتحاد اللعبة اجتماع اليوم لمناقشة ما طرحه الاتحاد الدولي للكراتيه في اجتماعه الافتراضي الذي عقد عبر تقنية الفيديو بمشاركة الاتحاد المنتسبة إليه من القارات الخمسة.
وشهد الاجتماع الافتراضي مناقشة الوضع الحالي للكراتيه والتقدم الذي أحرزته في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على إبقاء الاتحادات المنتسبة للاتحاد الدولي على اطلاع بأحدث التطورات في هذه الرياضة. 
وتم  في الاجتماع التركيز المقام الأول على البنود الرئيسية، مثل مراجعة أحدث نتائج اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي هذا الأسبوع.
علاوة على ذلك، تم تحديد الوضع ومسار التأهل لبطولة العالم للفرق في نسختها الأولى  المرتقبة في مدينة بامبلونا الإسبانية  المقررة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ، وأكد الاتحاد الدولي على ضرورة أن تكون البطولة فرصة قوية لأفضل مواهب الكراتيه في العالم، خاصة وأن عقد المنتخبات المتأهلة في البطولة قد اكتمل تقرييا.
وكان المنتخب الوطني قد تصدر قائمة المتأهلين لبطولة العالم للفرق  لفئة القتال الجماعي للرجال، وذلك بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم والتي أقيمت العاصمة المجرية بودابست، في إنجاز تاريخي للرياضة الأردنية. 
كما حصل ما لا يقل عن 20 منتخبا وطنيا على تذكرة مباشرة للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة العالم للفرق.
واستعرضت الاتحادات الرياضية خطة الاتحاد الدولي للعام المقبل ، وتم تسليط الضوء على الأحداث والبطولات الهامة المخطط لها في العام المقبل.
كما تناول الاجتماع آفاق البطولات الكبرى المقبلة، لاسيما بطولة العالم للناشئين والناشئين وتحت 21 سنة التي ستقام في مدينة البندقية (إيطاليا) خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ، والتي تعتبر إلى جانب بطولة العالم للفرق فرصة قوية  لتطوير الرياضيين وتساهم في الترويج العالمي للكراتيه.
كما  طرح المشاركون في الاجتماع  آراءهم وتعليقاتهم ومخاوفهم، كما تم  مناقشة التحديات والتطلعات المستقبلية للكراتيه في في جميع أنحاء العالم.
وقال رئيس  الاتحاد الدولي للكراتيه الإسباني  أنطونيو إسبينوس عبر موقع الاتحاد الدولي للكراتيه: نحن ممتنون  للمشاركة الفعالة للاتحادات المنتسبة للاتحاد الدولي في هذا الاجتماع. إن تفانيهم في المشاركة في بطولات الاتحاد الدولي تساهم في تقدم وتطوير الكراتيه في جميع أنحاء العالم. لقد شهدت الكراتيه نموا هائلاًعلى مر السنين، وتعد مشاركة جميع الاتحادات في هذه  البطولات لتأكيد  التطور الملحوظ للكراتيه وهو  أمر بالغ الأهمية لتعزيز انتشار الكراتيه وتأثيرها على مستوى العالم، وسيظل الاتحاد الدولي للكراتيه ملتزما بتوسيع تأثير هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم بشكل أكبر".
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