"الكراتيه" يسجل لاعبيه في جولتي أنطاليا والقاهرة بالدوري العالمي

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه، عن أسماء المسجلين في الجولة الثانية من الدوري العالمي التي ستقام في مدينة أنطاليا التركية بالفترة من 15 إلى 17 الشهر الحالي.ووفق موقع الاتحاد الدولي، سجل للمشاركة في البطولة حتى الآن 382 لاعبا ولاعبة، وضمن قائمة اللاعبين الأردنيين المسجلين في البطولة 5 لاعبين، سيصار إلى اعتمادهم من قبل اتحاد الكراتيه وفقا لما يراه مناسبا بناء على تنسيب الجهاز الفني، واللاعبون هم عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).كما أعلن الاتحاد الدولي عن تسجيل 6 لاعبين من الأردن في الجولة الثالثة من الدوري العالمي، التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 19 إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل، حيث سجل للمشاركة في البطولة 232 حتى الآن، منهم 6 لاعبين من الأردن سيصار إلى اعتمادهم من قبل اتحاد الكراتيه وفقا لما يراه مناسبا وهم عبد الله حماد وعمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).ويجتمع في بطولات الدوري العالمي، أفضل أبطال العالم في الكراتيه، وأقيمت الجولة الأولى في باريس وحصل فيها نجم المنتخب الأردني للكراتيه، عفيف غيث، على الميدالية البرونزية لوزن تحت تحت 67 كغم.وتعد كافة بطولات الدوري العالمي للعام الحالي، مؤهلة للاعبين للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في مصر العام المقبل، وإلى جائزة "الفائزون الكبار" حيث يجب على اللاعبين المشاركة في 3 بطولات على الأقل.والأوزان المشاركة في البطولة للاناث هي تحت 50، 55، 61 ، 68، فوق 68 كغم، وللذكور تحت 60، 67، 75، 84، فوق 84 كغم.ويحصل صاحب الميدالية الذهبية على جائزة مالية مقدارها 1000 يورو، وصاحب المديالية الفضية على جائزة مالية مقدارها 500 يورو، ويحصل صاحب الميدالية البرونزية على 250 يورو.واستعدادا لجولتي الدوري العالمي في انطاليا والقاهرة، يكثف المنتخب الوطني تدريباته اليومية من أجل الإعداد الجيد للاعبين ورفع لياقتهم البدنية، والوقوف على توفير كافة متطلبات المشاركة في البطولتين.