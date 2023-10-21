"الكراتيه" يشارك في بطولة العالم في بودابست ويتخلف عن "الألعاب القتالية"

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - لم يكتب للمنتخب الوطني للكراتيه، المشاركة في بطولة الألعاب القتالية المقامة حاليا في السعودية، بسبب عدم صدور تأشيرة لأحد أعضاء الوفد.وكان من المقرر مشاركة 3 لاعبين في البطولة، وهم: محمد الجعفري (تحت 21 عاما وزن تحت 84 كغم)، لين منصور (تحت 21 عاما وزن تحت 55 كغم)، عفيف غيث (تحت 21 عاما وزن تحت 67 كغم)، قبل أن يتعذر ذلك في اللحظات الأخيرة.منتخب الكراتيه سيغادر اليوم إلى العاصمة المجرية بودابست، للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق منافساتها يوم بعد غد، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.ويضم الوفد الذي يترأسه عضو مجلس إدارة الاتحاد رغد الفاعوري، كلا من: رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب الذي سيشارك في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للكراتيه الذي يعقد على هامش البطولة يوم الخميس المقبل، ومدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري والمدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد إبراهيم والمدرب محمد فتيان والمعالجة هلا المحارمة.ويمثل المنتخب في بطولة العالم 7 لاعبين، حيث وافقت اللجنة الأولمبية على مشاركة 4 لاعبين ممن حققوا إنجازات في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، وهم: عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، حسن المصاروة (وزن ‏‏تحت 75 كم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، وجود الضروس ‏‏‏(وزن فوق 68 كغم)، فيما يتحمل اتحاد الكراتيه مشاركة اللاعبين عفيف غيث (وزن تحت 68 كغم)، الذي تم اختياره للمشاركة في البطولة، بعد تعدز مشاركة عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كم)، بسبب الإصابة بيده التي تعرض لها خلال مشاركته في الدورة الآسيوية، أحمد شديد (وزن تحت 75 كغم)، ويوسف نوفل (وزن فوق 84 كغم).كما يمثل المنتخب الوطني للقتال الجماعي كل من: عبد الله حماد، حسن المصاروة، محمد الجعفري، عفيف غيث، أحمد شديد، يوسف نوفل.ووفقا للجدول الزمني لبطولة العالم يلعب، يوم بعد غد، عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم، حسن المصاروة، أحمد شديد (وزت تحت 75 كغم)، يوسف نوفل (وزن فوق 84 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، جود الضروس ‏‏‏(وزن فوق 68 كغم)، فيما يلعب يوم الأربعاء المقبل، عفيف غيث (وزن تحت 68 كغم).وقال رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب لـ"الغد": "أشارك كرئيس لاتحاد الكراتيه في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي الذي يقام على هامش بطولة العالم، وسأطلع على آخر المستجدات وفقا لجدول أعمال الاجتماع ، كما أرافق وفد المنتخب الوطني في بطولة العالم، وسأقف على كل متطلباته في البطولة".وأضاف: "نتطلع من خلال أبطال المنتخب الوطني إلى تحقيق إنجاز مشرف كالذي تحقق في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في الصين مؤخرا، وفي إنجاز تاريخي آخر يسجل للكراتيه الأردنية، تصدر عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية الترتيب العام لأوزانهم في التصنيف الدولي الصادر عن الشهر الحالي، بعد أن فرضوا أنفسهم في بطولات الدوري العالمي، كما نال اللاعبان عبد الرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري، جائزة "Grand Winners" الفائزون الكبار"، لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم والتي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام الحالي، نتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة".