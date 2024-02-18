الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الكراتيه" يكتفي ببرونزية شقرة في سلسلة "K1"

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اللاعب عمر شقرة يتوسط المدربين محمد ابراهيم ومحمد فتيان – (من المصدر)
عمان –hgy]– اختتم المنتخب الوطني للكراتيه، مشاركته في الجولة الثانية من سلسلة بطولات الاتحاد الدولي "K1"، والتي أقيمت في مدينة لارنكا القبرصية.
وأحرز لاعب المنتخب الوطني عمر شقرة الميدالية البرونزية في منافسات وزن (تحت 60 كغم)، بفوزه على الأوزبكي أولوجبيك علي بويف بنتيجة (4-0) في دور الترضية، وذلك بعدما تخطى منافسيه، لاعب ماكاو سينج (8-0) والياباني هيروكي ايتو (8-5) والإيراني بواري اجاداسي (1-0) والماليزي كومار سيلفام (7-0)، قبل أن يخسر أمام الكولومبي ديفيد جوان (0-2) في الدور نصف النهائي.اضافة اعلان
ولم يحقق اللاعبون، لين حقروص (وزن تحت 55 كغم)، أحمد أبو هزيم ووسيم سلامة (وزن تحت 60 كغم)، منى الديري وجود الضروس (وزن تحت 68 كغم)، أحمد شديد وسيف بني فارس (وزن تحت 75 كغم)، يوسف نوفل وزكي أبو قاعود (وزن فوق 84 كغم)، أي نتائج بعدما غادروا البطولة من أدوارها الأولى.
وقال د. إياد الملاح الناطق الإعلامي لاتحاد الكاراتيه في تصريحات على هامش ختام المشاركة: "يثمن مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه هذا الإنجاز الجديد والجهود الكبيرة التي يقدمها لاعبو المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري".
وأكد الملاح حرص اتحاد اللعبة على توفير جميع الإمكانات لتحقيق المزيد من الإنجازات. وترأس وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة، فراس حسونة عضو مجلس إدارة اتحاد الكراتيه، وضم إلى جانبه المدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد ابراهيم والمدرب محمد فتيان والمعالجة هلا المحارمه والحكمين الدوليين فايق الجعفري وهنادي البنا. 
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