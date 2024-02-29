الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الكراتيه" يكرم المنتخب الوطني الفائز بذهبية العالم

من حفل تكريم المنتخب الوطني للكراتيه - (من المصدر)
من حفل تكريم المنتخب الوطني للكراتيه - (من المصدر)
 أقام اتحاد الكراتيه، حفل تكريم للاعبي المنتخب الوطني الفائزين بالميدالية الذهبية ‏للقتال الجماعي في بطولة العالم التي أقيمت في بودبست.
الحفل الذي أقيم أول من أمس، في فندق الموفنبيك بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد ورئيسة ‏اتحاد الكراتيه منار شعث وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكراتيه، جاء تقديرا لهذا الإنجاز العالمي والإنجازات الأخرى التي وضعت الكراتيه الأردنية في مقدمة دول العالم.اضافة اعلان
وأشادت السعيد في كلمة ألقتها خلال الحفل، بإنجازات الكراتيه على المستويات كافة، وبجهود المدير الفني للمنتخبات ‏الوطنية المصري محمد إبراهيم الذي أوصل المنتخب الوطني إلى العالمية، وبدور مجلس إدارة اتحاد الكراتيه في دعم المنتخب الوطني ‏وتوفير المتطلبات كافة، من أجل تحقيق إنجازات مشرفة للأردن. متمنية مزيدا من التقدم للمنتخب الوطني للكراتيه في الاستحقاقات المقبلة.‏
وباركت رئيسة اتحاد الكراتيه شعث، إنجاز المنتخب الوطني في بطولة العالم التي أقيمت العام الماضي، في المجر وحقق فيها الميدالية ‏الذهبية للقتال الجماعي، إضافة إلى برونزية وزن تحت 84 كغم، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد إبراهيم الذي نجح في مهمته ‏خلال توليه قيادة المنتخب الوطني، وكادره المعاون.‏
ووجهت شعث شكرها لسمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية، لدوره الكبير في دعم المنتخب الوطني الذي أدى إلى ‏تحقيق الإنجازات.‏
كما ووجه المدير الفني محمد إبراهيم شكره للكوادر كافة، التي أسهمت في تحقيق المنتخب الوطني لإنجازات مميزة، واستذكر المرحوم ‏معين الفاعوري رئيس اتحاد الكراتيه الأسبق، الذي كان يحرص على تحقيق إنجازات كبيرة على المستويين العربي والعالمي، والتي ‏تحققت وأكسبت الكراتيه الأردنية مكانة مرموة بين دول العالم، كما شكر أيضا رئيس اتحاد الكراتيه الأسبق مازن قطب.‏
وفي نهاية الحفل التكريمي الذي أداره الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه الدكتور إياد الملاح، تم توزيع الدروع والشهادات على لاعبي ‏المنتخب الوطني وحكام الكراتيه ووسائل الإعلام.‏
وقامت رئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث، بستليم درع تقديرية لأمين عام اللجنة الأولمبية رنا السيعد ومدير قسم الاتحادات الرياضية ‏في اللجنة الأولمبية مي النسور، ورئيس اتحاد الكراتيه الأسبق المهندس مازن قطب.‏
كما وزعت الأمين العام للجنة الأولمبية السعيد الدروع والشهادات على مستحقيها وهم: المدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد إبراهيم ‏والمدير العام للمنتخبات الوطنية محمد فتيان، واللاعبون: عبد الرحمن المصاطفة، محمد الجعفري، عبد الله حماد، عفيف غيث، أحمد ‏شديد، حسن مصاروة يوسف نوفل، عمر شقره، والمدربان محمود السجان وأنس فلفل، ومدرب اللياقة البدنية عمر زعتر، والمعالجة ‏هلا العجارمة ورئيس اللجنة الفنية والحكم الدولي إبراهيم الدقس، ورئيس لجنة الحكام والحكم الدولي فائق الجعفري، والحكم الدولي ‏وعضو  لجنة الحكام الآسيوية عبد الحفيظ عالية، والحكم الدولي هنادي البنا، وعضو اتحاد الكراتيه الأسبق، هشام جبر ولاعب ‏المنتخب الوطني الأسبق، ورئيس لجنة تنمية الموارد المالية والتسويق في الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية حسن مسعود.‏
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