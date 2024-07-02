"الكراتيه" يناقش معسكر السعودية واستضافة البطولة العربية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يناقش اتحاد الكراتيه قضيتين على طاولة اجتماعه الأيام المقبلة، قبل اتخاذ قرار رسمي بشأنهما.الموضوع الأول: هو إقامة المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في السعودية لمدة 20 يوما، حيث لم تتضح معالم المعسكر بعد، والذي يعد محطة مهمة قبل بطولة آسيا التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا بالفترة من 23 إلى 25 آب (أغسطس) المقبل، أما الأمر الثاني، فيتعلق بإمكانية استضافة البطولة العربية.وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه الدكتور إياد الملاح لـ"الغد": "لم تتضح بعد، إمكانية إقامة معسكر تدريبي في السعودية، سنناقش الأمر خلال الأيام المقبلة، كما سنناقش إمكانية استضافة البطولة العربية للكراتيه في الأردن أم نعتذر عن عدم الاستضافة، سندرس الأمر من جوانبه كافة، وسنخاطب الاتحاد العربي حول ذلك".ووفقا لموقع الاتحاد الدولي سجلت 4 دول للمشاركة في بطولة آسيا وهي: الأردن، ماليزيا، قطر وتركمانستان، وبلغ عدد لاعبي المنتخب الوطني المسجلين في البطولة 19 لاعبا ولاعبة للناشين والشباب وتحت 21 عاما، هم: ريان العموري، عمر الدويك، حاتم الدويك، بلسم السعايدة، محمد الجعفري، أحمد السعود، سرين النجار، سيف الدين، بني فارس، عبد الرحمن حيمور، لين حقروص، نور الله ناصر، يارا ناصر، بشرى نوفل، وليد قطامش، هاني راشد، أوس سيف، وسيم سلامة، ليمار طوروسيان، ونتالي طوروسيان، وسيقوم اتحاد الكراتيه بتحديد المشاركين في البطولة وفقا لما يراه مناسبا.ومن البطولات المهمة التي من المنتظر أن يشارك فيها الأردن، بطولة العالم للفرق للقتال الجماعي التي ستقام في مدينة بامبولونا الإسبانية في الفترة من 22 إلى 24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث يتصدر المنتخب الوطني قائمة المتأهلين في منافسات القتال للذكور مباشرة، بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت العام الماضي في العاصمة المجرية بودابست، في إنجاز تاريخي للرياضة الأردنية، وتأهل أيضا المنتخب المصري، الحاصل على الميدالية الفضية، إضافة إلى منتخبي فرنسا وإيطاليا.وأعلن الاتحاد الدولي مؤخرا، عن فرص تأهل باقي المنتخبات الوطنية، ويشارك في البطولة حتى الآن 6 فرق من آسيا، 33 من أوروبا، و2 من أوقيانوسيا، و12 من عموم أميركا، و15 من أفريقيا، بمجموع 68 دولة.ومن المنتظر أن يشارك الأردن أيضا في دورة الألعاب السعودية في النسخة الثالثة، والمقرر إقامتها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.ووفقا للاتحاد الدولي للكراتيه، سجلت اللاعبة جود الضروس في بطولة الكراتيه "سيري أي" المقررة في مدينة سالزبورج النمساوية في الفترة من 13 إلى 15 أيلول (سبتمر) المقبل.