"الكراتيه" ينظم دورة صقل وتصنيف للمدربين

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أعلن اتحاد الكراتيه عن إقامة دورة صقل وإنعاش وتصنيف واعتماد للمدربين يومي الجمعة والسبت المقبلين.وكشف الاتحاد عن طرق التسجيل وتسديد رسوم الدورة للمدربين الراغبين بالاشتراك، وعليهم مراجعة اتحاد اللعبة أو لجنة المدربين.وتشمل روزنامة الكراتيه للعام الحالي، إقامة دورات تصنيفية عدة، تساعد على رفد واعتماد مدربين جدد، ومحاضرات استراتيجية عن أساليب وطرق التدريب، ومحاضرات في القتال والكاتا وعن الأداء البدني وأشكاله ومحاضرة عن ديناميكية الأداء في المهارات الأساسية للكراتيه.وتساهم الدورات التدربية في تطوير آفاق المدربين الجدد وتساهم في صقل مهاراتهم، حيث تشمل الكثير من المواضيع المهمة التي تخص المدربين.كما يشرف على الدورات التدريبية، مدربون مختصون يتمتعون بخبرة كبيرة في رياضة الكراتيه، وتتيح الدورة التدربية للمدربين الفرصة للاطلاع على آخر مستجدات القوانين، وتساهم في نقل الخبرات الدولية الحديثة للمدربين عن طريق إطلاع المشاركين على طرق وأساليب التدريب الدولية الحديثة طبقا للقانون الدولي والتطبيقات العملية.على صعيد متصل، نظم اتحاد الكراتيه الأسبوع الماضي، دورة تنشيطية وتصنيفية محلية للحكام، وتم في ختام الدورة توزيع الشهادات على المشاركين.من جهة أخرى، أعلن اتحاد الكراتيه الأسبوع الماضي أسماء الناجحين في فحص الترقية للدان الأول والثاني والثالث، الذي أشرف عليه بإشراف لجنة الفحص المكونة من رئيس اللجنة أمجد عبد الرؤوف والأعضاء ابراهيم العوضي، عبد الإله صالح وسامي أبو عرقوب.