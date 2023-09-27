"الكراتيه" ينهي معسكره التدريبي مع منتخب تشيلي

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أنهى المنتخب الوطني للكراتيه معسكره التدريبي المشترك مع المنتخب التشيلي، الذي استمر أسبوعين في مركز الاعداد الاولمبي، استعدادا لمشاركة المنتخب الوطني في الدورة الآسيوية التاسعة عشرة التي ستقام في الصين، ومشاركة المنتخبين في بطولة العالم التي ستقام في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 24-29 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.واشتمل المعسكر التدريبي على نزالات ودية بين لاعبي ولاعبات المنتخبين، وذلك لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وهذه هي المرة الثانية التي يقيم فيها المنتخب التشيلي معسكرا تدريبيا مشتركا مع المنتخب الوطني، حيث أقيم المعسكر المشترك الأول في مصر خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي.وغادر المنتخب التشيلي الأردن متوجها إلى القاهرة قبل أيام لإقامة معسكر تدريبي مغلق مع منتخبي مصر وروسيا في صالة دار المركبات ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي.ويتطلع منتخبنا الوطني إلى مواصلة تحقيقه للإنجازات اللافتة وتأكيد التطور الكبير للكراتيه الأردنية، والتي أصبحت تحظى بمكانة عالمية بفضل العديد من الإنجازات.وتتكون بعثة المنتخب الوطني للكراتيه المشارك في الآسياد من المدير الفني محمد إبراهيم والمدرب محمد فتيان إلى جانب 8 لاعبين ولاعبات وهم: لين منصور (وزن تحت 55 كغم)، وعبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم) ومنى الديري (وزن تحت 61 كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) ونور الله ناصر (وزن تحت 68 كغم) وجود الضروس (وزن فوق 68 كغم)، وحسن مصاروة (وزن تحت 75 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).وبعد انتهاء منافسات الدورة الآسيوية سيكثف المنتخب الوطني من استعداداته للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في العاصمة المجرية بودابست، حيث يمثل المنتخب الوطني في البطولة كل من كريم أبو الهيجاء (الكاتا) ‏‏ولين منصور (وزن تحت 55 كغم) ومنى الديري (وزن تحت 61 كغم)، ونور الله ناصر (وزن تحت 68 كغم)، وجود الضروس ‏‏‏(وزن فوق 68 كغم)، وعبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم وعبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كم)، وحسن المصاروة (وزن ‏‏تحت 75 كم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، وأنس الكسواني (وزن فوق 84 كغم)، وفريق الكاتا للسيدات المكون من منى ‏‏الديري وجود الضروس ولين منصور ونور الله ناصر)، وفريق الكاتا رجال المكون من محمد الجعفري وأنس الكسواني وعبد ‏‏الرحمن المصاطفة وعفيف غيث وعبد الله حماد وحسن المصاروة وأحمد شديد).‏وقال مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري لـ" الغد": "اقام المنتخب الوطني للكراتيه معسكرا تدريبيا لمدة اسبوعين استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها الدورة الآسيوية المقامة حاليا في الصين، وبطولة العالم، وإن إقامة المعسكرات التدريبية مع منتخبات عالمية تعد فرصة احتكاك جيدة للاعبين واللاعبات، كما أنها تساهم في إحراز لاعبينا نتائج مميزة وتحسن من مراكزهم ونقاطهم في التصنيف العالمي، ويعتبر المنتخب التشيلي من المنتخبات القوية، كما يأتي الهدف من المعسكرات التدريبية الترويج للمناطق السياحية في الأردن".