"الكرة" يمنح المنتخبين الأول والأولمبي فترة إعداد ملائمة

يحيى قطيشات

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عمان- استجاب اتحاد الكرة للجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي، ومنحهما فترة إعداد أطول خلال فترة التوقف الدولي، سعيا لنتائج أفضل.ويبدو أن الاتحاد، وافق على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة، والمدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله أبو زمع، بمنحهما فترة أطول من فترة التوقف الدولي الثالث (أيام فيفا)، التي تبدأ من الرابع وتستمر لغاية الثاني عشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يستعد "النشامى" لمواجهة المنتخب النرويجي يوم السابع من الشهر نفسه، ومنتخب أذربيجان بعد خمسة أيام في باكو، فيما يشارك "الأولمبي" في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سورية، سلطنة عمان وبروناي.ويستضيف اتحاد الكرة في عمان، منافسات المجموعة التي تقام من الرابع وحتى الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ يبحث المنتخب الأولمبي عن بطاقة العبور والتأهل للنهائيات للمرة السادسة في تاريخه، سعيا في التأهل نحو دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل.وراعت دائرة المسابقات في اتحاد الكرة، خلال إصدارها جدول مباريات الأسابيع الأربعة من دوري المحترفين، والذي ينطلق يوم الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل، بلقاء الجليل ومعان على ملعب الحسن في إربد، على أن ينتهي الأسبوع الرابع من المسابقة يوم السادس والعشرين من الشهر المقبل، لتوفير الفرصة للمنتخبين الأول والأولمبي للتحضير بصورة جيدة، خصوصا أن التجمع سيكون الأول للمدير الفني عموتة الذي يحتاج لوقت إضافي للوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبين قبل سفر المنتخب الأول إلى النرويج، فيما سيخوض المنتخب الأولمبي مباراة ودية مع نظيره المنتخب القطري في عمان قبل خوض غمار التصفيات الآسيوية.وكان اتحاد الكرة، أجرى تعديلا على برنامج المباريات المقترح من دائرة المسابقات بشأن توقيت مباربات الأسابيع الأربعة الأولى من منافسات الدوري، عقب تولي المدير الفني الجديد حسين عموته مهمته، حيث استقر الجدول على زيادة أيام تجمع المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، المقرر أن تنطلق في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ونهائيات كأس آسيا 2023 في قطر مطلع العام المقبل.ومن المقرر، أن يكون عموته والجهاز المساعد وصلوا إلى عمان يوم أمس، للمباشرة في خطة عمل المنتخب، حيث سيتابع عموتة مباراتي كأس السوبر بين الفيصلي والوحدات، وكذلك متابعة منافسات دوري المحترفين، تمهيدا لاختيار تشكيلة "النشامى" للمرحلة المقبلة، كما سيتابع عموته والجهاز المعاون، اللاعبين المحترفين في الخارج، للخروج بتشكيلة تضم أفضل اللاعبين الذين يستحقون تمثيل المنتخب وتحقيق أهداف وتطلعات الشارع الرياضي الأردني، بالتواجد في المونديال المقبل.ويبقى أمام الجهاز الفني للمنتخب، تجمع أخير من خلال منافسات البطولة الودية الرباعية، والتي يستضيفها اتحاد الكرة على ستاد عمان الدولي، خلال الفترة من التاسع ولغاية السابع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشاركة منتخبات قطر وإيران والعراق مع احتمال مشاركة المنتخب المغربي في البطولة، والتي تعد ضمن فترة التوقف الدولي الرابعة للنشامى خلال العام الحالي، وآخر محطة من محطات التحضير للمشاركة في البطولة القارية، وتشكل أيضا فرصة ذهبية أمام الجهاز الفني للوصول إلى التشكيلة المثالية، التي ستمثل المنتخب في النهائيات، وتحديد طريقة وأسلوب اللعب لمواجهة المنتخبات من مختلف المستويات.وكان اتحاد الكرة، أصدر أول من أمس، جدول مباريات الأسابيع الأربعة الأولى من دوري المحترفين، حيث راعى هذا الجدول ظروف الأندية والمنتخبات.