 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكردي.. من حلبات الملاكمة ومكاتب "الموارد البشرية" إلى تحديات اللياقة البدنية

الكردي.. من حلبات الملاكمة ومكاتب "الموارد البشرية" إلى تحديات اللياقة البدنية
الكردي.. من حلبات الملاكمة ومكاتب "الموارد البشرية" إلى تحديات اللياقة البدنية
عمان - لكل صورة حكاية، وحكايات النجوم الرياضية تصبح فيها الصورة والأصل وجهين لحقيقة واحدة، الظاهر للعيان صورة ما عليه النجم الآن، فيما يختفي الوجه الآخر إلى حد ما.اضافة اعلان
وتقف زاوية "أصل وصورة"، عند لاعب المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية محمد الكردي، الذي يعمل بالأصل مديرا تنفيذيا للموارد البشرية في مجموعة المناصير. 

الأصل.. مدير تنفيذي بروح الرياضة
يرى الكردي، أن المنطق فرض عليه الموازنة بين النجاحات الدراسية والعملية والرياضية، راويا: "اهتممت وتبعا لدعم عائلتي بتحصيلي الدراسي، وبعد الثانوية العامة حصلت على بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات، وتابعتها بالحصول على ماجستير إدارة أعمال من لندن، وهي التي قدمتني إلى سوق العمل في العديد من الشركات المحلية والأجنببية داخل حدود الوطن وخارجه، عبر مسيرة عملية لأكثر من 13 عاما منحنتي الخبرة والتطور الوظيفي".
وعن حياته العملية حاليا والموازنة بين طموحاته العملية والرياضية، قال الكردي: "حاليا أشغل منصب المدير التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة المناصير، ويبدأ يومي بالرياضة والتي أعتبرها المحفز الدائم الذي يبعث الطاقة في إدارة شؤون حياتي، وأجد الدعم من مؤسستي في مجال العمل، حيث توفر لي كل أشكال الدعم للبحث عن طموحاتي الرياضية".
الصورة.. نجم رياضي منجز
وتحدث الكردي عن حكايته مع الرياضة وأكثر الألعاب التي شدته في مشواره الرياضي، وأجاب الكردي: "أحب الرياضة منذ نعومة أظفاري، وبالبداية كانت كرة القدم شغلي الشاغل، ولكن جذبتني الألعاب القتالية، خصوصا الملاكمة من خلال متابعتي لأبرز نجومها العالميين، وسرعان ما وقفت بين حلباتها، في أحد الأندية الرياضية، ومنها تم اختياري ضمن صفوف المنتخبات الوطنية من الأشبال والناشئين إلى الشباب والرجال".
وأضاف: "وفي الملاكمة حققت الكثير من الألقاب المحلية، وشاركت ضمن صفوف المنتخب الوطني، بالعديد من البطولات العربية والقارية والدولية، وحققت مراكز متقدمة، أهمها ثالث العرب في منتخب الرجال بالبطولة العربية في تونس، ووقفت بالمركز العاشر في بطولة العالم التي جرت في مدينة أغادير المغربية العام 2006".
وتابع: "ولظروف لست بصدد الوقوف عندها، خلعت قفازات الملاكمة وتركت حلباتها، لأجد نفسي في تحديات اللياقة البدنية، التي تشكل حاليا عشقي وشغفي لأسباب كثيرة، لعل أبرزها أنها تعتبر الأساس لكل الرياضات والرياضين، مثل الدراجات، ألعاب القوى، الرجبي وغيرها من الألعاب الرياضية، وكذلك لأنها تمنحك روح المثابرة والتحدي، وتزرع فيك الاجتهاد والصبر".
وأردف: "لعل ما يميز رياضة تحدي اللياقة البدنية، النهج الوطني في محاربة المنشطات، ومناسبة للجنسين، وفتحت باب المشاركة على مصراعيه للإناث، وهو الباب الذي بقي مغلقا لفترة طويلة في البطولات الرسمية، وأجد أن رياضة تحدي اللياقة الوطنية، تفرض نفسها في مجتمعنا المحلي، وتجد رواجا واسعا لدى شريحة واسعة، وتتبلور في إطار رسمي، في ظل دعم واهتمام اتحاد بناء الأجسام".
وزاد: "حققت هذه الرياضة إنجازات نوعية رغم حداثة المنتخبات الوطنية، برصيد 34 ميدالية عربية وآسيوية وعالمية، والتتويج بكأس بطل أبطال العالم بإسبانيا وكأس الرئيس في جورجيا، وطريقها ممهد نحو الحصول إلى الصفة الأولمبية في ظل اهتمام ودعم الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام".
وتناول الكردي أبرز إنجازاته قائلا: "انضممت إلى صفوف المنتخب الوطني، ومثلته إلى جانب أحمد النسور وعبد الرحمن عاقلة، في البطولة العربية التي جرت في الغردقة مؤخرا، ووقفنا بالمركز الثالث وتقلدنا البرونز، وسط شعور الفخر الوطني في رفع علم الوطن فوق منصات التتويج".
بطولة الأردن الأولى
وأبدى الكردي حماسه لإقامة بطولة الأردن الرسمية الأولى لتحدي اللياقة البدنية يوم غد، حيث أوضح بصفته أحد أعضاء اللجنة المنظمة: "تنظيم بطولة الأردن الأولى ضربة معلم، تحسب لاتحاد اللعبة في سعيه إلى استثمار طاقات الأبطال والبطلات، بهدف الإنجاز الوطني في ظل رواج اللعبة وشيوعها محليا، ضمن نظرة وطنية بعيدة المدى، ونعمل بروح الفريق لإخراج البطولة بشكل احترافي قريب من البطولات العربية والقارية والعالمية".
وأكمل: "أنجزنا الترتيبات الإدارية والفنية كافة، وجهزنا صالة المنافسات، وفق التمرينات والمحطات التنافسية، ونجد أعداد المشاركين في ازدياد على صعيد الأندية والمراكز المهتمة ومدربيها ولاعبيها لمختلف الفئات، والعائلات لها حضورها، ونتوقع منافسات قوية من شأنها أن تجذب الجماهير إلى صالة التنافس، وأجدها فرصة مواتية لجميع المشاركين لتقديم أفضل ما لديهم من قدرات، والبحث عن التتويج بالمراكز الأولى، خصوصا وأن البطولة تعتبر "جواز العبور"، إلى صفوف المنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة العالم التي ستقام في إسبانيا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
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