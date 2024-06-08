الكرمل يؤكد مشاركة جيوس وصرفند في بطولته العربية

مصطفى بالو

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عمان- أكد رئيس نادي الكرمل ركان محمود، أن النادي وجه الدعوة إلى أندية جيوس الفلسطيني، الرسالة-صرفند اللبناني، وشباب الحسين بطل الثلاثية المحلية، للمشاركة في بطولته العربية للكرة الطائرة "غزة الصمود" المقرر انطلاقها يوم 20 آب (أغسطس) المقبل، والتي دأب النادي على تنظيمها سنويا ضمن استعداد فريقه للمنافسة في مسابقات الموسم المحلية.ووفقا لمحمود، وصلت الكرمل موافقة جيوس اللبناني، والرسالة صرفند اللبناني، بانتظار وصول موافقة شباب الحسين الذي أبدى موافقته الشفوية، بانتظار اتخاذ القرار الرسمي في اجتماع مجلس الإدارة خلال الأسبوع المقبل.وأضاف محمود في تصريحات لـ"الغد": "نواصل التحصيرات والترتيبات لاستضافة البطولة التي ستحظى برعاية أحد رجال الأعمال والداعمين لنادي الكرمل ونشاطاته الرياضية، والذي ستتضح هويته نهاية الأسبوع الحالي، وسنوجه الدعوة إلى رؤساء أندية اللعبة وكبار الشخصيات الرسمية والرياضية".وعن أهداف تنظيم البطولة السنوي قال محمود: "تحمل البطولة بالدرجة الأولى، تأكيد الدعم الأردني العربي لصمود أهلنا الأسطوري في غزة بوجه الاحتلال الصهيوني، لذا تم تسميتها ببطولة غزة الصمود، لترسيخ مفاهيم لم شمل الشباب العربي في بلدهم الثاني الأردن، وتعميق روابط الأخوة والتعاون في مختلف المجالات، في الوقت الذي نقصد فيها من الناحية الفنية، توفير أجواء استعداد مثالية واحتكاكية لفريق الكرمل، الذي يبحث عن استعادة ألقه وانجازاته في المسابقات المحلية، وإرضاء شغف جماهيرنا التي تعشق النادي واللعبة".من جانبه، كشف الناطق الإعلامي لنادي الكرمل خالد الزبيدي، أنه تم تأخير موعد البطولة لتتنطلق في العشرين من آب (أغسطس) المقبل، بعد أن تم تحديد موعد إقامتها خلال الفترة 10 إلى 20 من الشهر ذاته، بسبب تداخل الموعد القديم مع انطلاق مباريات درع اتحاد الكرة الطائرة والذي سيقام من 3 إلى 8 آب المقبل، وذلك لإعطاء فريقي الكرمل المنظم وشباب الحسين، فرصة التقاط الأنفاس والتحضير لإنطلاق البطولة.وتابع الزبيدي: "أصاب اتحاد الطائرة في إعادة إقامة بطولة الدرع، بهدف توفير عدد أكبر من المباريات لفرق الدرجة الممتازة في الاستحقاقات المحلية، لكن من وجهة انظري أجد انه كأن من الأجدى والأكثر فائدة لجميع الفريق، إقامة بطولة الدرع مثلا على نظام الدوري من مرحلة واحدة، ومباريات مسابقة كأس الأردن من مرحلتي الذهاب والإياب، ما سيزيد من عدد المباريات الاحتكاكية التنافسية للاعبي فرق الأندية الممتازة، وينعكس على المستوى العام للطائرة الأردنية".وعن قرار اتحاد الكرة الطائرة حول إمكانية استعانة أندية الدرجة الممتازة، بلاعب فلسطيني واحد ومعاملته كلاعب محلي، أجاب الزبيدي: "قرار صائب كصورة جديدة للدعم الأردني للأهل في فلسطين، في ظل ما يتعرضوا له من حرب بربرية من في فلسطين عموما وغزة خصوصا، وتمنينا لو تم رفع العدد إلى لاعبين إثنين أو ثلاثة على أبعد تقدير، ووجه الكرمل بوصلة رصده، لاستقطاب معد من أحد أندية المقدمة في الدوري الفلسطيني".وفي السياق ذاته، كشف المدير الفني لفريق الكرمل فواز أبو الرب عن موعد انطلاق مهمته التدريبية مع الفريق بعد تعيينه رسميا مؤخرا، قائلا: هناك اجتماع سيعقد مساء الأربعاء المقبل، والذي يجمع إدارة نادي الكرمل والجهاز الفني والإداري واللاعبين، لمناقشة تفاصيل المرحلة المقبلة، وحاجيات الفريق لاستعادة قوته وحضوره في المنافسات المحلية للموسم المقبل".وبين: "سنعتمد على أبناء النادي في خيارات الفريق الفنية، حيث يعج الكرمل بالمواهب التي تسابقت أندية الدرجة الممتازة في الاستفادة من خدماتها خلال الموسم الماضي"، مبديا ثقته بالعناصر الموجودةو حاليا في صفوف الفريق، والذين يعتبرهم رأس المال الحقيقي لطائرة الكرمل.ويذكر أن فريق الوحدات توج بلقب النسخة الماضية من بطولة الكرمل العربية، فيما حل المنظم وصيفا.