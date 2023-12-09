السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الكرنز: وعود الإدارة سبب قبولي مهمة سحاب الصعبة

المدير الفني لفريق سحاب طارق الكرنز - (من المصدر)
المدير الفني لفريق سحاب طارق الكرنز - (من المصدر)
عمان - أكد المدير الفني لفريق سحاب طارق الكرنز، أن إدارة النادي وعدته بحل الضائقة المالية التي تمر بالفريق، ما دفعه لقبول مهمة قيادة فريق الكرة فيما تبقى من مرحلة الذهاب، بعد أن كان مساعدا للمدرب السابق للفريق محمد المحارمة.اضافة اعلان
وبين الكرنز في حديث خاص لـ "الغد"، أن المشكلة المالية تعصف بجميع الأندية بصورة متفاوتة، موضحا بأن الحل يأتي من تكاتف اتحاد الكرة والأندية من أجل توفير المستحقات المالية للاعبين في مواعيدها المحددة.
وأضاف: "ما يجعل نادي سحاب من أكثر الفرق المتضررة في دوري المحترفين الموسم الحالي، هو عدم حصوله على مستحقات سابقة من راعي بطولة الدوري قبل عدة مواسم، أسوة ببقية الفرق التي حصلت على مبلغ يقارب 40 ألف دينار، ما جعلها بحالة معنوية أفضل مؤخرا".
ولفت الكرنز إلى أن اتفاق الإدارة معه لقيادة سحاب حتى نهاية مرحلة الذهاب، على أن يتم الجلوس معه لمناقشة تجديد العقد بعد طلب النادي مسبقا الاستمرار لآخر الموسم، مؤكدا بأنه في حال توفرت جميع الظروف الملائمة فإنه سيبقى في منصبه.
وتابع: "قبلت المهمة رغم إدراكي لصعوبتها في ظل مواجهة فرق المقدمة الثلاثة، الفيصلي والوحدات والحسين إربد على التوالي خلال الجولات الأخيرة من مرحلة الذهاب، وهو ما جعل عددا من المدربين يرفضون تدريب سحاب، لكنني أعشق التحدي وكل مدرب يجب أن يغامر من أجل صناعة ذاته في أصعب الظروف وأقساها".
وتعد مهمة الكرنز في قيادة فريق بدوري المحترفين هي الأولى له في مسيرته التدريبية، حيث بدأ في الفئات العمرية لنادي شباب الأردن كمدير فني لفئتين، في الوقت الذي كان يشغل فيه مهمة مساعد المدرب مع المدير الفني للفريق الأول عيسى الترك، وفترة أخرى مع المدرب جمال محمود، قبل أن يتسلم قيادة الفئات العمرية للنادي الفيصلي، ثم شغل منصب المدرب العام الموسم الماضي مع نادي الحسين إربد برفقة المدرب أمجد أبو طعيمة.
وأكد مدرب سحاب أن النقطة التي حصل عليها فريقه أمام الفيصلي الجمعة، بدوري المحترفين، ستلعب دورا في انتظام تدريبات اللاعبين، مشيرا إلى أن الفريق لم يتدرب سوى 5 مرات خلال الشهر الحالي قبل هذه المواجهة.
وواصل: "واجهنا فريقا متخما بالنجوم ولم ينقطع عن التدريبات لفترة طويلة، وتمكنا من خطف نقطة ثمينة، ولا أعتقد بأن التحكيم وقف بجانب سحاب وظلم الفيصلي، وتقدمنا بهدف حتى الدقائق العشر الأخيرة رغم الفارق البدني الكبير بين الطرفين، ونأمل بأن تحل الإدارة مشكلة الحرمان التي تحرمنا من التعاقد مع لاعبين يعوضون نقصا في بعض المراكز".
ويأمل الكرنز أن تكون النتيجة التي حققها الفريق أمام الفيصلي دافعا إيجابيا لعشاق النادي وأهالي سحاب، لزيادة الدعم المادي من أجل تحقيق الفريق أهدافه في الموسم، والمتمثلة في بلوغ مركز بعيد عن معركة الهبوط.
وزاد: "سحاب يملك عددا من اللاعبين المميزين، واستمرارية إضرابهم في الفترة المقبلة ستضر حالتهم البدنية وستقلل من قيمتهم التسويقية في حال أرادوا المغادرة إلى فريق آخر، ونأمل بأن تعود التدريبات ويحصل كل لاعبي الفريق على حقوقهم المالية".
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