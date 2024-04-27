"الكروسفيت" العربية تتحدى الأميركية ببطولتها الخاصة نصرة لغزة

مصطفى بالو

اضافة اعلان

انتصر الأبطال والبطلات العرب في رياضة "الكروسفيت" لغزة، ورفضوا المشاركة في النسخة السنوية الأميركية، من بطولة الكروسفيت، رفضا لبيانها الداعي لدعم الكيان الصهيوني.وانسحب الأبطال والبطلات العرب من المنافسات، وركزوا على تنظيم نسخة عربية تجابه "الأميركية" وتحاكيها في التنظيم والقوة، وشهدت مشاركة واسعة وصلت إلى 1500 لاعب ولاعبة، تقام في 3 مراحل خلال ثلاثة أسابيع، في مصر وقطر والأردن.اللاعبة والناشطة في رياضة الكروسفيت مرح يوسف، كانت شاهدة على تفاصيل الأحداث التي رافقت انسحاب الأبطال والبطلات العرب، بحكم ممارستها للعبة ودائرة معارفها فيها، حيث أكدت أن المتنافسين يتحضرون للبطولة طوال العام، بتدريبات مكثفة ويومية في أغلب الأوقات، في سبيل الوصول إلى النهائيات والتتويج ببطولة كروسفيت العالمية، والتي يتنافس فيها كل لاعبي ولاعبات العالم".وتعتبر رياضة "الكروسفيت" حديثة نوعا ما، حيث انتشرت في الولايات المتحدة على يد المدرب جريج جلامسان في العام 2000، وتعتمد على تمارين رياضية متنوعة، وتجمع بين رفع الأوزان والجمباز والسباحة وباقي الألعاب المعنية باللياقة البدنية، وتحتاج إلى نظام غذائي صحي، وتمارس في نواد مخصصة لهذه الرياضة".وأوضحت يوسف: "تقام البطولة سنويا في الولايات المتحدة، إلا أن الحال اختلف العام الحالي، وبدأت الأحداث بعد أن أعلنت شركة كروسفيت العالمية تأييدها للكيان الصهيوني في حربه على غزة، ما أدى إلى إعلان غالبية لاعبي ولاعبات الكروسفيت في الوطن العربي انسحابهم من البطولة اعتراضا على ما جاء في البيان، وعبروا في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لبيان الشركة".وعن تحديات "الكروسفيت" وأشكال المنافسة فيها، قالت يوسف: "بطولة الكروسفيت: عدد من التمارين المتعارف عليها في اللعبة ضمن وقت محدد، وتبدأ التصفيات عبر تصوير اللاعبين أنفسهم أثناء أداء التمارين في الوقت المطلوب، ويتأهل إلى النهائي أفضل 40 لاعبا لكل فئة من الفئات المشاركة التي تنقسم بين النخبة والمبتدئين من كل الأعمار، ليتنافسوا على اللقب فيما بعد".وأردفت: "كل ذلك تغير بعد انسحاب المشاركين العرب من البطولة، والذين قرروا ألا يقفوا مكتوفي الأيدي، وعليه بدأ التحضير للبطولة العربية الأولى التي تنافس بطولة كروسفيت العالمية، ليبدأ التنسيق والتحضير بين نخبة من المدربين والمدربات في مختلف الدول العربية، ومحاولات إقناع الشركات لرعاية البطولة وإعلان انطلاقتها والترويج لها، حتى وصل عدد المشاركين إلى 1500 مشارك ومشاركة من مختلف الدول العربية، إضافة إلى مشاركة متنافسين من خارج الدول العربية".ورصدت يوسف، مشاهداتها، وتحدثت مع المنظمين واللاعبين والمعنيين في مقابلات حصرية عدة، ونقلت عن المدير الفني للبطولة والمدرب واللاعب أمين عطاالله قوله: "تصريح كروسفيت العالمي كان مسيئا بحقنا كعرب، وعليه قررنا إعلان البطولة العربية، وبدأت البطولة وفي كل أسبوع يتم الإعلان عن التمارين المطلوبة من اللاعبين، وفي النهاية يتم اختيار أفضل 40 لاعبا من كل فئة، للتأهل إلى النهائي، الذي سيقام في مصر وتحديدًا في الغردقة".مهندسة البيئة دارا كيالي، هي لاعبة أخرى تشارك في البطولة العربية، وقالت في هذا السياق: "بدأت ممارسة الكروسفيت العام 2017، وفور إعلان شركة كروسفيت عن دعمها للكيان الصهيوني، قمت وزملائي المشاركين العرب مباشرة بإدانة التصريح، ولم أتردد في الانضمام إلى بطولة العرب للكروسفيت فور انطلاقها، رغم أننا لم نتوقع هذا الإقبال، وأفتخر بالبطولة العربية، التي أكدت أن العرب قادرون على فعل الكثير تجاه فلسطين وغزة، ولا تقل بطولتهم أهمية عن أي بطولات عالمية، وقراري بالتخلي عن المشاركة في بطولة الكروسفيت في أميركا لم يكن صعبا، لأن فلسطين تستحق التضحية بكل الأشكال".في السياق ذاته، تولت شادية بسيسو، المعروفة بأنها أول فتاة عربية، انضمنت إلى منظمة WWE للمصارعة الترفيهية، تقديم البث المباشر للبطولة العربية للياقة البدنية، وصرحت قائلة: "أدعو شركة كروسفيت الأم إلى سحب تصريحها الداعم لكيان الاحتلال، وتثقيف أنفسهم بما يخص الحرب على غزة، لأن تصريحها يهضم حقوق أهل غزة بطريقة غير عادلة".وأضافت بسيسو: "شاركت سابقا بالعديد من البطولات العالمية، سواء من خلال اللعب أو التقديم، أما عن البطولة العربية، فقد فاقت التوقعات، وتعتبر خطوة مشرفة للأبطال والبطلات العرب، خصوصا وأن هناك مجالا للتقدم والتطور، والجميع جاهزون للمساعدة، وأعتز بتقديم البث المباشر وفعالية الإعلان عن التمرين الثالث للبطولة في بلدي الأردن".