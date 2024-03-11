الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكسبة يبلغ "ملاكمة الأولمبياد" للمرة الثالثة

عبادة الكسبة وبطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس أمس -(من المصدر)
عبادة الكسبة وبطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس أمس -(من المصدر)
 تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بعد خطفه إحدى البطاقات المؤهلة عبر التصفيات العالمية المقامة في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.اضافة اعلان
وفاز الكسبة أمس على منافسه المولدوفي ألكسندرو باراشيف بالدور ربع النهائي لمنافسات وزن تحت 63.5 كغم، ليتأهل للأولمبياد للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما سبق له المشاركة في دورتي العامين 2016 و2020.
ونجح الكسبة في تحقيق انتصاره الثاني في التصفية على حساب اللاعب الأوغندي جوشوا توكاموهيبوا، فيما جاء فوزه الأول على حساب اللاعب البرازيلي يوري فالكاو.
والتقى في ساعة متأخرة مساء أمس اللاعب زياد عشيش بوزن تحت 71 كغم، مع نظيره الأوزبكي مويدينخوييف ضمن منافسات دور ربع النهائي، علما بعدما حقق انتصاره الثالث في المنافسات أول من أمس.
وكان اللاعبون حسين عشيش، محمد أبو جاجة، عدي الهنداوي وحذيفة عشيش واللاعبة حنان نصار، قد ودعوا التصفيات من أدوار مختلفة، لينتقلوا إلى المنافسة على التأهل للأولمبياد من خلال التصفيات التأهيلية الثانية المقرر إقامتها في العاصمة التايلندية بانكوك خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
ويقود المنتخب الوطني المدرب الكوبي داجوبيرتو سكوت، والذي يعاونه في المهمة الحالية كل من علي حسن والمدربة ريم الشمري.
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