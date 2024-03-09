السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكسبة يتأهل لربع النهائي والهنداوي يودع التصفيات العالمية للملاكمة

لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة - (من المصدر)
عمان- تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة إلى الدور ربع النهائي من التصفيات العالمية المقامة حاليا في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، والمقرر إقامتها صيف العام الحالي في باريس.اضافة اعلان
وبلغ الكسبة دور الثمانية بعد فوزه أمس على الأوغندي جوشوا توكاموهيبوا ضمن منافسات وزن تحت 63.5 كغم، ليصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل للأولمبياد للمرة الثالثة في مسيرته، إذ يلتقي المالدوفي ألكسندرو باراشيف يوم غد.
وتوقف مشوار الملاكم عدي الهنداوي عند الدور ثمن النهائي، بعد خسارته أمام الإسباني ايمانويل رييس، ضمن منافسات وزن تحت 92 كغم.
وتستكمل مواجهات لاعبي المنتخب الوطني اليوم، حيث يلتقي زياد عشيش بوزن تحت 71 كغم، نظيره الكوبي خورخي كويلار ضمن دور الـ 16، فيما يواجه حذيفه عشيش بالدور ذاته الأميركي روسكو هيل بوزن تحت 51 كغم.
وكانت اللاعبة الوحيدة في وفد المنتخب الوطني حنان نصار قد تأهلت لربع نهائي البطولة، بعد أن غابت منافستها الصربية نينا رادوفانوفيتش عن النزال السابق، بمنافسات وزن تحت 50 كغم، لتواجه البلغارية زلاتيسلافا تشوكانوفا في دور الثمانية.
وكان اللاعبان محمد أبو جاجة وحسين عشيش قد ودعا البطولة من دور الـ 64، بعد أن خسر الأول أمام الكولومبي جونزاليس لاندازوري بوزن تحت 57 كغم، والثاني أمام الأوزبكي تواربيك حبيبولاييف في وزن تحت 80 كغم، علما بأنهما يمتلكان أيضا إلى جانب الهنداوي، فرصة المنافسة بالتأهل للأولمبياد من خلال التصفيات التأهيلية الثانية المقرر إقامتها في العاصمة التايلندية بانكوك خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
ويتكون وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة من المدير الفني الكوبي داجوبيرتو سكوت، المدرب علي حسن، المدربة ريم الشمري، المدير الإداري محمود الشواربة والطبيب د. هيثم البحر.
ويمثل المنتخب الوطني في التصفية كل من حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 50 كغم).
الجدير بالذكر بأن النسخة الماضية من الأولمبياد (طوكيو 2020)، قد شهدت مشاركة 5 لاعبين من منتخب الملاكمة، كأكبر مشاركة أردنية في رياضة “الفن النبيل”.
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