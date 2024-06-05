 
الأربعاء 05 حزيران 2024
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"الكسيح" يرعى المنتخب الوطني لكرة القدم 3 سنوات

"الكسيح" يرعى المنتخب الوطني لكرة  القدم  3 سنوات
"الكسيح" يرعى المنتخب الوطني لكرة القدم 3 سنوات
عمان - الغد- وقع الاتحاد الأردني لكرة القدم وشركة الكسيح اتفاقية لرعاية منتخب النشامى للسنوات الثلاث القادمة، لتصبح الكسيح بموجبها "شريك المنسف الرسمي" لمنتخب النشامى.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال حفل توقيع الاتفاقية الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء ، في مقر الاتحاد، بحضور الأمين العام سمر نصار ومدير عام شركة الكسيح السيد خالد الكسيح.

وقدمت الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار ، شكر وتقدير أسرة الاتحاد برئاسة الأمير علي بن الحسين، إلى شركة الكسيح، التي تعد رائدة في مجال تقديم الأطعمة وفق أعلى المواصفات العالمية.

وأضافت: نثمن حرص الكسيح على الانضمام إلى شركاء منتخب النشامى، وتواجد شريك مختص بالطعام للمنتخب الوطني، ليجسد مساعي الاتحاد الأردني وفق استراتيجيته التجارية الشاملة، لتعزيز الموارد المالية، وتوسيع مصادر الدخل.

وقالت: تشكل الرعاية الجديدة مع مؤسسة وطنية وقفت أمام مسؤولياتها تجاه المجتمع الرياضي، وتجسد حرصها واهتمامها بدعم قطاع الشباب ورياضة كرة القدم الأردنية.

من جانبه، أعرب المدير العام لشركة الكسيح، خالد الكسيح، عن فخره واعتزازه بالشراكة مع منتخب النشامى الذي اعتاد تحقيق الإنجازات وإظهار الصورة الإيجابية للرياضة الأردنية.. نحن فخورون للغاية بأن نكون أحد شركاء منتخب النشامى، هذا المنتخب الوطني الذي يُعد رمزاً للتقاني والإصرار، ويحقق دائماً نتائج مبهرة على المستويات القارية والدولية، شراكتنا مع الاتحاد الأردني لكرة القدم تأتي من منطلق إيماننا العميق بأهمية دعم الرياضة والشباب، ونحن متحمسون للمساهمة في هذا النجاح."

وأضاف الكسيح: نتطلع إلى تعزيز حماس الجماهير من خلال دعم النشامى عبر خطط تفاعلية مستقبلية، مما يساهم في تعزيز فرص المنتخب في المنافسات القارية والدولية، وبما يتماشى مع مسيرة الكسيح في تقديم الأطعمة الشرق أوسطية، وتواجدها في 43 دولة.

وقال: نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم مبادرات جديدة ومبتكرة تساهم في تعزيز الروح الرياضية بين الجماهير، وتشجيع المزيد من الشباب على الانخراط في الأنشطة الرياضية، مع التزامنا بتقديم الدعم اللازم للمنتخب الوطني وسنعمل جاهدين لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز مكانة كرة القدم الأردنية على الساحتين الإقليمية والدولية.

يذكر أن شركة الكسيح لتصنيع الأطعمة تعد واحدة من الشركات الأردنية الرائدة في مجال تصنيع الأغذية الشرق أوسطية، بخبرة تزيد عن 90 عاماً. وتتميز الشركة باستخدام أحدث التقنيات في عملية تصنيع منتجاتها، حيث تلتزم بتقديم منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة، مما أهلها للحصول على تصنيف +AA لشهادة BRCGS العالمية المرموقة، مؤكدة بذلك التزامها بالجودة والابتكار.
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