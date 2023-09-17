الكشف عن الفائزين بألقاب بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول

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نال الجواد اب جي افجان من مربط عجمان من الإمارات، لقب أجمل رأس ذكور، ونايفات العوايدة تولد مربط العويضة وملك نايف بن فهد العويضة من السعودية، بأجمل رأس إناث، في ختام منافسات بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة والتي أقيمت تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية على ميدان الإسطبلات الملكية في الحمر.كما شهدت المنافسات فوز الإسطبلات الملكية بلقب أفضل المربين.وحرصت سمو الأميرة عالية بنت الحسين على تتويج الفائزين بالألقاب، وسط حضور جماهيري من محبي الفروسية الذين تفاعلوا مع المسابقات على مدار أيام البطولة.وشهدت البطولة التي تقام سنوياً مشاركة 137 جوادا من مختلف الإسطبلات الأردنية والعربية، حيث شاركت مرابط وإسطبلات خيل من لبنان والبحرين والسعودية بالإضافة إلى الأردن وتنافست السلالات العربية الأصيلة على ألقاب البطولة التي باتت تحظى باهتمام كبير من مالكي الإسطبلات في المنطقة.وجاءت النتائج على النحو التالي:بطولة مهرات عمر سنة:الأول: كاتارا بي كي، الثاني: شامات الفيصل، الثالث: دلال اكمال.بطولة أمهار عمر سنة:الأول: تاج الحمود، الثاني: شرار الحمود، الثالث: ار دي ورد.بطولة الإناث غیر المسنة:الأول: تمارا ار أي، الثاني: أي اس جاوا، الثالث: ميادا هايس اليان.بطولة الذكور غیر المسنین"الأول: ممياز الليال، الثاني: أي علي اكمل، الثالث اورا الحتان.بطولة الإناث المسنة:الأول: نايفات العوايدة، الثاني: اتش هوور، الثالث: سلالات الخالدية.بطولة الذكور المسنین:الأول: اب جي افجان، الثاني: أي ام اس الفهد، الثالث: رواندرو.الجوائز الخاصةأجمل رأس ذكور:الأول: اب جي افجان، الثاني: فواز العوايدة.أجمل رأس إناث:الأول: نايفات العوايدة، الثاني: عوادة العرب.الحركات (غير المسنين)الأول: رولى.الحركات (المسنين)الأول: ريهانا، الثاني: أي اس جستيس.أفضل جواد مولود في الشرق الأوسطاتش هوور.أفضل جواد مولود في الأردناتش هوورأفضل جواد أبواه مولودان في الشرق الأوسطسلالات الخالديةأفضل جواد أبواه مولودان في الأردناويس واي جيأفضل المربينالإسطبلات الملكية.