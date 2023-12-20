الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الكشف عن الفائزين ببطولة الأردن للدفع الرباعي

سيارة احد المشاركين في سباق للدفع الرباعي. - (من المصدر)
سيارة احد المشاركين في سباق للدفع الرباعي. - (من المصدر)
عمان - كشفت الأردنية لرياضة السيارات الفائزين في بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي 2023، حيث أحرز السائق وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان المركز الأول في الترتيب العام  للبطولة، وجاء السائق نضال فياض وملاحه ناصر الخلايلة في المركز الأول في الترتيب العام للمجموعة برو، وجاء السائق حمدان العواملة وملاحه عمر العمري في المركز الأول للترتيب العام للمجموعة سيمي برو.اضافة اعلان
وكانت قد اقيمت العام الحالي ضمن روزنامة الأردنية لرياضة السيارات 3 سباقات في متنزة غمدان – طريق ‏‏المطار ومنطقة الكاولين – ماحص وفيما يلي الفائزون في جولات البطولة: 
‏‏- الجولة الأولى: فاز السائق فراس الموسى بلقب السباق، وأحرز السائق حازم فودة وملاحه شادي فودة (فلسطين) المركز الثاني- (جيب رانجلر)، وأحرز السائق أحمد سليحات وملاحه معاذ سليحات (سوزوكي ساموراي) المركز الثالث، واقيمت منافساته في متنزة غمدان – طريق ‏‏المطار.
الجولة الثاني: أحرز السائق وسام خليلية وملاحه عطا الله الهودلي (جيب رانجلر) - (فلسطين) لقب السباق ، واحتل السائق وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور رنر) المركز الثاني، ‏‏وأحرز السائق وليد مهيرات وملاحه عماد أبزاخ (تويوتا هايلوكس)، المركز الثالث، وأقيمت منافساته في متنزة غمدان – طريق
الجولة الثالثة: فاز السائق ثابت المهيرات ‏وملاحه محمد المهيرات (تويوتا ‏هايلوكس)، بلقب السباق، وجاء السائق رعد أزماف ‏وملاحه نصر عمرو (تويوتا هايلوكس) بالمركز الثاني،  وأحرز السائق نضال فياض وملاحه ‏ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس) المركز الثالث واقيم السباق منطقة الكاولين – ماحص.
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