الكشف عن تفاصيل فعاليات ألترا ماراثون البحر الميت

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أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن إطلاق فعاليات ألترا ماراثون البحر الميت لهذا العام، في مسيرته التي استمرت 28 عاماً، حيث تقرر إقامته في السادس والعشرين من شهر نيسان (أبريل) الحالي، تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد رئيس مجلس إدارة الجمعية. ويقام السباق تحت شعار "اركض في أخفض بقعة في العالم" والذي تنظمه الجمعية الأردنية للماراثونات بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى برعاية شركة البوتاس ومجموعة من الشركات الأخرى الداعمة.ويعد ألترا ماراثون البحر الميت حدثاً رياضياً مهماً على المستويين المحلي والدولي، ويأتي تأكيداً على الاستمرار في نهج الجمعية الأردنية للماراثونات إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة واتباع نظام حياة صحية أفضل بالإضافة للدور السياحي الذي يحققه هذا الحدث في استقطاب السواح الأجانب من خلال السياحة الرياضية والدينية نظرا لموقعه الاستثنائي في منطقة البحر الميت.وأثنى سمو الأمير فراس بن رعد على مسيرة الجمعية الأردنية للماراثونات وسعيها الدؤوب في الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة وتشجيعها لتبني أسلوب حياة صحي وفاعل، وأكد على أهمية الماراثونات الدولية التي تنظمها الجمعية ودورها في تعزيز مكانة الأردن على خارطة الأحداث الرياضية العالمية والترويج له رياضياً وسياحياً، وأشار إلى دور أمانة عمان في دعم الجمعية في تنظيم الأحداث الرياضية والشراكة المستدامة والمثمرة بين أمانة عمان والجمعية.كما أعرب أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عن تقديره لمساعي الجمعية الأردنية للماراثونات في تنمية المجتمع المحلي وخدمة أفراده ودعم المشاريع الخيرية. وأشاد بالفعاليات الرياضية التي تنظمها الجمعية والتي تحظى بإقبال محلي وعالمي متزايد، مؤكداً على استمرارية الشراكة بين أمانة عمان الكبرى والجمعية لمزيد من التقدم والنهوض معاً بالمجتمع. وأضاف أن مثل هذه الشراكة تترجم قيم أمانة عمان الرامية إلى التعاون والتواصل مع المؤسسات المختلفة لإنجاح مشاريع ومبادرات تطويرية مشتركة.وعبرت المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد عن امتنانها وشكرها للجهود المبذولة من قبل أمانة عمان على دعمها وإنجاحها للماراثونات التي تنظمها الجمعية، بالإضافة الى الشركات الداعمة على دعمهم المستمر لكافة الماراثونات وعلى رأسهم شركة البوتاس بالإضافة إلى الراعي الرسمي للمياه شركة مسافي وشركة زين للاتصالات وهيئة تنشيط السياحة التي بدورها تروج للحدث سياحيا، وشكرت الكرد كافة الجهات الرسمية والأهلية والإعلامية التي تعمل مع الجمعية لإنجاح الحدث.وفيما يتعلق بالسباقات لهذا العام فقد تم قياس الطرق في العام الماضي كلها من قبل مندوب الاتحاد الدولي وتم اعتمادها دوليا جميعها لتصبح فعالة للعام 2027. أما ألترا ماراثون البحر الميت ينقسم لثلاث فئات إلى جانب سباق الأطفال، وقد تم فتح باب التسجيل للماراثون على الموقع الإلكتروني ومكتب الجمعية الأردنية للماراثونات، ويمتد حتى اليوم السابق ليوم الماراثون الفعلي.ويمكن التسجيل عن طريق موقع الجمعية على الإنترنت أو من خلال مكتب الجمعية الواقع في منطقة الشميساني، وسينطلق الألترا ماراثون من شاطئ عمان السياحي في البحر الميت، ويضم ثلاث سباقات رئيسية، سباق 50 كم التراماراثون (فردي / تتابع)، سباق 21 كم نصف ماراثون ونصف ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (كفيفين وكراسي محركة)، سباق 10 كم وال 10 كم للكفيفين والكراسي المتحركة، فيما يشهد يوم الجمعة الثالث من الشهر المقبل سباقا خاصا بالأطفال والذي سيقام في حدائق الحسين.