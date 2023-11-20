الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الكشف عن سر الشرط الجزائي لألونسو مع ليفركوزن

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تشابي ألونسو
كشف فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن الألماني، أنه لا يوجد شرط جزائي في عقد المدرب تشابي ألونسو مع الفريق الألماني، على عكس التقارير الصحافية الأخيرة.اضافة اعلان

ويقضي المدرب الإسباني موسما استثنائيا مع الفريق الألماني، وربطته وسائل إعلام بأندية مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول.

ويملك ألونسو عقدا مع ليفركوزن حتى 2026، وذكرت "بيلد" الألمانية أنه يملك شرطا جزائيا، كونه بات ضمن خيارات ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ.

ونفى فرناندو كارو التفاصيل التي نقلتها "بيلد"، وأوضح في تصريحات تلفزيونية أنه لا يوجد أي شرط جزائي في العقد الذي وقع مع تشابي ألونسو الصيف الماضي، مضيفا: لا نحتاج إلى شرط، لدينا علاقة جيدة جدا مع تشابي، وهو يعلم أننا ناد جاد، في النهاية، لن نجبر أي شخص على البقاء إذا كان لا يريد البقاء، نريده أن يشعر بالسعادة والرضا معنا لدرجة تجعلك تشعر حقا في البقاء وهذا هو هدفنا.

ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 31 نقطة، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد مرور 11 جولة من المسابقة.
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