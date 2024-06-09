الكشف عن طبيعة إصابة مبابي.. وإسبانيا تطمئن أنصارها بخماسية

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مدن - كشف تقرير صحفي فرنسي طبيعة إصابة كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا.وذكرت شبكة "RMC سبورت" أن مبابي غاب عن التدريبات الجماعية أول من أمس، وأثيرت الشكوك حول جاهزيته للمباراة الودية المقررة أمام كندا، بسبب معاناته من آلام في الظهر.وأضافت الشبكة: "الإصابة لا تبدو قوية، لكن لا مجال للمجازفة بإشراكه في ودية كندا".وكشفت الشبكة أن مبابي (25 عاما) عانى من آلام الظهر، قبل الفوز الودي على لوكسمبورج (3-0) الأربعاء الماضي، مشيرةً إلى أن مهاجم باريس سان جيرمان السابق يتلقى العلاج من هذه الإصابة، منذ انضمامه لمعسكر "الديوك".وشارك لاعب ريال مدريد الجديد بهدف وتمريرتين حاسمتين، في الانتصار على لوكسمبورج.وسيلعب الديوك في المجموعة الرابعة بالبطولة الأوروبية، رفقة هولندا وبولندا والنمسا.دي يونج جاهزأبدى لاعب الوسط فرينكي دي يونج، جاهزيته لخوض بطولة أوروبا مع هولندا، ليزيل الشكوك حول حالته البدنية، بعدما غاب عن المباريات في الجزء الأخير من الموسم مع برشلونة.وستخوض هولندا مباراتها الأولى في "يورو 2024" أمام بولندا يوم 16 من الشهر الحالي، وبعدها ستلتقي بفرنسا والنمسا في دور المجموعات.وقال دي يونج، الذي كان قد تعرض لالتواء في الكاحل من الدرجة الثانية خلال مباراة الكلاسيكو في ملعب سانتياجو برنابيو: "الكاحل الآن بحالة جيدة. آمل أن أشارك في المباراة الأولى. هدفي هو لعب المباراة الأولى بدور المجموعات".وأضاف في تصريحات لقناة (SBS6) المحلية: "عندما تتعرض للإصابة فأنت تفكر دائما بخصوص مدى التحسن، كنت استيقظ من النوم لأجرب كاحلي، أفكر في الأمر 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع".ولم يشارك دي يونج في أي مباريات منذ 21 نيسان (ابريل) الماضي، لكنه متفائل بأنه سيكون في حالة مثالية في المباراة الأولى لهولندا.دي لا فوينتي يشيد ببيدريأشاد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا بالمستوى الذي قدمه اللاعب بيدري أمام أيرلندا الشمالية، حيث أحرز أول أهدافه الدولية، معترفا بأن اللاعب كان بحاجة لاكتشاف نفسه، خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة الودية.وقال دي لا فوينتي: "تحققت التوقعات التي وضعناها على بيدري وخيسوس (نافاس)، ما فعلاه كان تأكيد الانطباع الذي لدينا بشأنهما. وجود مستوى عال من التنافسية أمر جيد، سيصب في صالح الجميع. نحتفل بذلك ويعطينا ثقة بأنه بوسعنا الاعتماد على الجميع قبل منتصف الشهر".وأضاف "يجدر بي أن أشكر بيدري على سلوكه، وكونه محترفا من الطراز الرفيع، ولأنه نموذج للتفوق والتفاني. هذه مجموعة مميزة من القيم. أثني على ذلك بصفتي مدربه لأن بيدري كان بحاجة لاكتشاف نفسه وقد نجح في ذلك. إنه يوم مهم لأنه لاعب سيمنحنا أشياء جيدة جدا خلال البطولة".وأوضح أن بيدري يلعب في مركز مختلف عن ذلك الذي يشغله في فريقه برشلونة، حيث يدفع به دي لا فوينتي إلى الأمام أكثر قرب مناطق المنافسين، كاشفا "لديه مسؤوليات معنا تختلف عن تلك التي يضطلع بها مع فريقه. نريده أكثر قربا من منطقة الجزاء، ويلعب بين الخطوط، ويشارك في اللمسة الأخيرة والتسديد. نعرف قدراته ونريد الاستفادة منها".من جهته، قال بيدري، بعد تسجيله هدفين في الفوز 5-1 وديا على ايرلندا الشمالية، إنه كانت لديه الرغبة في "افتتاح" سجله التهديفي مع "لاروخا".وصرح بيدري: "أنا سعيد للغاية، كانت لدي الرغبة في تسجيل أول أهدافي هنا (في مسقط رأسه)، خصوصا بعد الإصابات التي تعرضت لها هذا العام. عملت بكل جهد من أجل الوصول بأفضل حالة ممكنة".وتعود آخر ثنائية سجلها لاعب الوسط الكناري إلى شهر أيار (مايو) الماضي في الليجا مع فريقه برشلونة أمام رايو فاييكانو.وأضاف "الإصابة أصبحت جزءا من الماضي. لقد منحني لويس (دي لا فوينتي) الكثير من التشجيع والثقة حتى أتمكن من العودة بشكل جيد. وهذا أمر موضع تقدير. لدي علاقة جيدة معه منذ الألعاب الأولمبية".وتستعد إسبانيا لمواجهة كرواتيا في مستهل مشوارها بأمم أوروبا يوم 15 من الشهر الحالي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا إيطاليا وألبانيا.أما المهاجم نيكو ويليامز، فأكد أنه وزملاءه سيبذلون كل ما في وسعهم خلال بطولة أوروبا.وصرّح لاعب فريق أتلتيك بلباو عقب اللقاء "لقد ركزنا بنسبة 100 % على بطولة أمم أوروبا وأتمنى أن يؤتي هذا العمل بالنتائج التي نرجوها. الليلة كان من الصعب علينا الدخول في المباراة وأعتقد أن الهدف الأول لبيدري كان نقطة تحول بالنسبة لنا لتقديم شوط أول رائع".وأعرب ويليامز عن سعادته بالفرصة التي منحها له المدرب لا فوينتي وإشراكه أساسيًا خلال مواجهة آيرلندا الشمالية الودية.وقال جناح منتخب لا روخا "المدرب هو من يقرر إذا ما أشارك من البداية أم لا. سأكون سعيدًا دائمًا بالمساهمة. خلال المواجهتين الوديتين (أمام أندورا وآيرلندا الشمالية) خضنا مباريات بدنية عالية للغاية أمام منافسين يتكتلان دفاعيا بشكل كبير. ومن الممكن أن نواجه مثل هذا الموقف في بطولة أمم أوروبا".وأخيرًا، بشأن صداقته هو ولامين يامال، اللذان شكّلا خطرًا كبيرا في الجانبين، قال ويليامز إنها "صداقة جيدة للغاية".على صعيد متصل، قال لاعب وسط منتخب إسبانيا، فابيان رويز، صاحب أحد الأهداف الخمسة إنه لا يمكن استقبال الأهداف بهذا الشكل المبكر مستقبلا.وصرح اللاعب "علينا أن نبدأ بتركيز أكبر في الشوط الأول، لكن ينبغي الإشادة بما قدمناه من أداء وقلب للنتيجة. نعلم القوة التي نمتلكها، خصوصا في الأمام، حيث نمتلك الكثير من الجودة".وأكد فابيان أن المباريات الودية تفيد من أجل "تصحيح الأخطاء" التي ارتكبها الفريق أمام ايرلندا الشمالية.وقال لاعب باريس سان جيرمان "الأخطاء قد تكلفك خسارة مباريات. ولهذا علينا التركيز أكثر على الجانب الدفاعي. ففي اليورو أهداف كهذه قد تكلفنا الكثير".وحول تألق بيدري في المباراة وتسجيله لأول هدفين بقميص المنتخب، قال: "نحن نعلم مدى جودة بيدري، فهو واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، ليس لدينا أي شك في ذلك، ونحن على يقين بأنه سيساعدنا كثيرا، نحن سعداء للغاية بأنه معنا في المنتخب، رغم أنه مر بعام صعب، من الرائع مشاهدته وهو يلعب الكرة، أنا سعيد من أجله ولتسجيله الأهداف".دياز: الخسارة أمام كرواتيا مفيدةأكد مدافع المنتخب البرتغالي روبن دياز، الذي يلعب في صفوف مانشستر سيتي، أن الخسارة التي تعرض لها منتخبه أول من أمس السبت أمام كرواتيا (1-2)، ساعدت الفريق في عدم التمتع بالثقة الزائدة بالنفس والتعلم كيف يلعب في أوقات "التوتر والمستوى العالي".وقال اللاعب، الذي يعتبر من خريجي الناشئين في بنفيكا، في تصريحات للصحافة عقب المباراة إنه وزملاءه لا يشعرون بالقلق بسبب النتيجة وأنهم على استعداد لتحدي بطولة أوروبا.وأوضح: "إنها المباراة التي نتعلم منها كيف سيلعب الفريق في أوقات التوتر والمستوى العالي"، مضيفا أنهم يعتبرون مباريات مثل المباراة التي خاضوها أمام كرواتيا "درسا مفيدا"، رغم أن النتيجة كان يمكن أن تكون مختلفة.وحققت كرواتيا أول من أمس إنجازا غير مسبوقا لأي منتخب في العام الأخير، بالفوز على البرتغال، أحد المنتخبات الأوفر حظا للتتويج بلقب بطولة أوروبا في مباراة ودية هز فيها فيها لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الشباك.وتوجد كرواتيا في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا وإيطاليا وألبانيا، بينما توجد البرتغال في المجموعة السادسة في البطولة الأوروبية بجانب جمهورية التشيك وتركيا وجورجيا.في السياق ذاته، أشاد الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، بأداء لاعبيه حتى النهاية رغم الخسارة أمام كرواتيا (1-2) والتي أبرز "أداءها الفني الجيد" في المباراة الودية بين المنتخبين.وأكد المدرب عقب المباراة الودية التي أقيمت في مدينة أويرس بضواحي لشبونة أن "هناك العديد من الأمور الإيجابية رغم النتيجة السلبية".وأقر المدرب الإسباني في تحليل المباراة بأن المنتخب البرتغالي يحتاج "الدقة"، وهو ما حققه في الشوط الثاني، موضحا أن "البرتغال استحق اكثر".وأكد مارتينيز أن الكروات سيطروا على مجريات وخصوصا في الشوط الأول وكانوا "أفضل بصفة عامة".ومع ذلك، فرغم الخسارة، أبرز مارتينيز أن المباراة ساهمت في مواصلة التدريب والاستعداد لبطولة "يورو 2024".من ناحيته، أكد لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا، عقب الخسارة أمام كرواتيا، إن منتخب بلاده عليه أن "يصحح الأخطاء" لكي يدخل بطولة أوروبا "بأفضل طريقة".وكان المنتخب الكرواتي هو الأفضل في المباراة مقارنة بالبرتغال التي يقودها المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، ليستعد بهذا الانتصار بأفضل شكل لمواجهة إسبانيا في مستهل مشوارهما الأسبوع المقبل، حيث سيطر على المباراة وسنحت له الفرص الأكثر خطورة.واعتبر فيتينيا أن البرتغال "افتقرت إلى السيطرة" على المباراة، وأقر بأن الكروات يمتلكون "فريقا كبيرا".من جانبه أكد الظهير نيلسون سيميدو أنهم "رغم الهزيمة" قدموا "مباراة جيدة".كما أشار إلى أن المنتخب البرتغالي قدم "تصفيات مثالية"، ولهذا طالب الجماهير بالثقة في الفريق، مؤكدا أنه "ما يزال هناك وقت لتصحيح الأخطاء".ساوثجيت يثني على بيلينجهامأعرب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن سعادته بانضمام لاعب من طراز عالمي لمعسكر فريقه، متمثلا في جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني.لكن ساوثجيت يرى أن النجاح في "يورو 2024" يتوقف على اللعب الجماعي.ويعيش بيلينجهام حالة من النشوة بعد تتويجه بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الأول له مع ريال مدريد وذلك بعد فوزه في نهائي البطولة القارية على فريقه السابق بوروسيا دورتموند، كما حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني.وكان بيلينجهام حصد جائزة جائزة أفضل لاعب في البوندسليجا الموسم السابق.وقال ساوثجيت: "واثق في قدرته على التعامل مع الضغوط، لكننا لا نضع كل شيء على عاتق جود".وأضاف: "لدينا العديد من اللاعبين الجيدين، اللعب الجماعي هو العنصر القادر على قيادتنا للفوز بتلك البطولة، إذا اعتمدنا على شخص واحد لن يكون الفريق قادرا على الفوز".وأشار: "هو بالطبع لاعب صاحب عقلية مذهلة ولديه تأثيرا كبيرا على الفريق بأكمله، ولكن الشيء الأكبر في آخر مباراتين، هو أننا لم يسبق لنا اللعب بهذه الروح الجماعية من قبل".وبعد الفوز على البوسنة والهرسك 3-0 ثم الخسارة أمام أيسلندا في آخر مباراتين وديتين، قال ساوثجيت لدى سؤاله عما إذا كان بمقدور بيلينجهام أن ينهض بالفريق "واثق من أنه سيفعل، لكن ليس من مسؤوليته القيام بذلك".وأكمل "يتحتم علينا جميعا التركيز بشكل صحيح، أن نكون على ثقة من أن تفكيرنا يدور بشكل صحيح، وكجهاز فني سنتأكد من أننا نعمل على الجوانب التي تحتاج إلى تحسين مقارنة بما كنا عليه أمام أيسلندا".جيل ذهبي روماني جديدمن الوالد إلى الابن: بعد غياب ثمانية أعوام، تعتمد رومانيا على أبناء اثنين من كبار نجوم القدم في بلادها خلال المشوار في كأس أوروبا 2024.أحدهما هو المدرب إدوارد يوردانيسكو (45 عاماً) حامل الشعلة من والده أنغل الذي علِق في ذاكرة الرومانيين بقيادته منتخب بلاده إلى أفضل نتيجةٍ له ضمن بطولةٍ كبرى: الفوز على الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 1994.أمّا الآخر فهو لاعب الوسط يانيس هاجي (25 عاماً) الذي سيرتدي القميص رقم 10 كما فعل والده الأسطورة جورجي هاجي.يعتبر المدرب الذي تولّى مهامه في مطلع العام 2022 ضمن مقابلةٍ مع موقع الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) نُشرت هذا الأسبوع، أنه بالتأهّل من التصفيات من دون خسارة "انقذنا سمعة رومانيا، لكن ما يزال أمامنا الكثير لتحقيقه".تأهلت رومانيا متصدرةً المجموعة التاسعة بستة انتصارات وأربعة تعادلات، حيث لعبت إلى جانب سويسرا، بيلاروسيا، كوسوفو وأندورا، مسجّلة 16 هدفاً كثاني أفضل خط هجوم في المجموعة، فيما لم يدخل شباكها سوى 5 أهداف كأفضل خط دفاع.بعد "العودة إلى النخبة"، لم يضع لنفسه هدفاً محدداً، بل يريد ببساطة "الاستمتاع بكل لحظة، كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة في البطولة، وتقديم كل شيء".في غرف تبديل الملابس، يستمتع بتحفيز فريقه، داعياً إياهم إلى "رسم طريقهم الخاص" و"استعادة الفرح المفقود"، كما يكشف فيلم وثائقي عُرض مؤخراً في السينما الرومانية.يرى يوردانيسكو الابن أن التأهّل هو "احتفال" بعد "اللحظات الصعبة" التي مرّت على المنتخب الغائب عن المونديال منذ 1998 وتعرّض للانتقادات لفترةٍ طويلة.بعد الخسارة أمام مونتينيورو 0-3 ودياً في 2022، هتف المشجعون "عارٌ عليكم، استقيلوا"، فيما انتقد أحد المعلّقين الرياضيين "تواضع" المنتخب.ويقول المعلّق تسيبريان روس إن "رومانيا هي الأقل خبرة بين جميع المنتخبات المشاركة في كأس أوروبا"، مضيفاً "فقط أربعة إلى خمسة لاعبين يلعبون في الدوريات الخمسة الكبرى ومعظمهم كبدلاء".يتابع بمرارة "هذا هو مستوانا". حتّى المدرب نفسه يعترف بـ"نقص الخبرة" لدى لاعبيه مقارنةً بمنافسيه في المجموعة الخامسة التي تضمّ سلوفاكيا وأوكرانيا وبلجيكا.في المقابل، يشيد بـ"المجموعة القوية جداً من اللاعبين" الذين وصلوا إلى نصف نهائي كأس أوروبا دون 21 عاماً في 2019 وخسروا أمام ألمانيا الوصيفة 2-4.معظمهم كبروا معاً وتدرّبوا في أكاديمية أسسها جورجي هاجي بالقرب من مسقط رأسه كونستانتا على شاطئ البحر الأسود.بعد أن أصبحوا في عمر 25-26 عاماً، توفّر لهم كأس أوروبا "فرصة لإثبات أنفسهم"، وفقًا لروس، وتسجيل أنفسهم كـ"الجيل الذهبي الجديد".يقول يانيس هاجي الذي يعتبره مدربه "طموحاً وعنصراً أساسياً": "أسلافنا أظهروا لنا الطريق. نريد بدورنا أن نجعل الجماهير تحلم ونترك تأثيرنا على الجيل المقبل".لا شك أنه عندما يطأ أرض ميونيخ للمباراة الأولى المقررة أمام أوكرانيا في 17 حزيران/يونيو، سيفكّر في والده الذي صعد مع زملائه إلى ربع النهائي قبل 24 عاماً.بعد انتهاء التصفيات، لعبت رومانيا أربع مبارياتٍ استعداداية، لم تفز بأيّ منها، فاكتفت بالتعادل مع ايرلندا الشمالية، بلغاريا وليختنشتاين، فيما خسرت أمام كولومبيا.إلى جانب هاجي، تعتمد في تشكيلتها على لاعب الوسط المخضرم نيكولاي ستانسيو (70 مباراة و14 هدفاً) كما المهاجم جورجي بوشكاش (42، 11). -(وكالات)