الجمعة 08 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الكشف عن مراكز السائقين والملاحين الأردنيين في بطولة الشرق الأوسط للراليات ‏

شاكر جويحان على متن ايفو خلال مشاركته في بطولة الشرق الأوسط للراليات -(من المصدر)
شاكر جويحان على متن ايفو خلال مشاركته في بطولة الشرق الأوسط للراليات -(من المصدر)
عمان- أصدر الاتحاد الدولي للسيارات، الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط (ميرك- فيا) للعام الحالي، وكان للسائقين ‏والملاحين الأردنيين حضور جيد في الترتيب العام للبطولة.اضافة اعلان
ونال عطا الحمود لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات ‏للملاحين برصيد 108 نقاط، وجاء السائق الأردني شاكر جويحان في المركز السادس في الترتيب العام للسائقين برصيد 36 ‏نقطة، وشادي شعبان في المركز السابع  برصيد 35 نقطة، وإيهاب الشرفا في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، ‏ومصطفى عطاري وبدر الفايز في المركز الثاني والعشرين برصيد 13 نقطة، واحتل سامي فليفل المركز الرابع والعشرين ‏برصيد 9 نقاط.‏
وفي بطولة الشرق الأوسط للملاحين (ميرك- فيا)، جاء الأردني عطا الحمود في المركز الأول برصيد 108 نقاط، وسامر ‏عيسى في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، واحتل يوسف جمعة المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، وجاءت نانسي ‏المجالي في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، واحتل زيد وليد أبو زيد المركز الثالث والعشرين برصيد 13 نقطة مناصفة مع عماد ‏جمعة الذي جمع الرصيد النقطي نفسه.‏
وفي بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين (ميرك 2)، احتل شادي شعبان المركز الثالث برصيد 57 نقطة، وجاء شاكر ‏جويحان في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، وإيهاب الشرفا في المركز السادس برصيد 36 نقطة، وبدر الفايز بالمركز ‏التاسع برصيد 19 نقطة، واحتل مصطفى عطاري المركز العاشر برصيد 17 نقطة، وسامي فليفل المركز الحادي عشر برصيد ‏‏13 نقطة.
وفي بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين (ميرك- 2)، جاء سامر عيسى في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، واحتل ‏يوسف جمعة المركز السابع برصيد 36 نقطة، وجاءت نانسي المجالي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، وعماد جمعة ب‏المركز العاشر برصيد 19 نقطة، وزيد وليد أبو زيد بالمركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.
ويتطلع السائقون الأردنيون والعرب والأجانب من الآن، إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في بطولة الشرق الأوسط للراليات ‏للسائقين والملاحين للعام المقبل والتي تنطلق في شهر شباط (فبراير) وتنتهي في شهر تشرين الأول (أكتوبر).
وتستضيف ‏قطر الجولة الافتتاحية في الفترة من 1 إلى 3 شباط (فبراير) المقبل، وتستضيف عُمان الجولة الثانية في الفترة من 15 إلى 17 من الشهر ذاته، ويحتضن الأردن الجولة ‏الثالثة في الفترة من 16 إلى 18 أيار (مايو) المقبل، ولبنان الجولة الرابعة في الفترة من 6 إلى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، وقبرص الجولة الخامسة ‏والختامية من البطولة في الفترة من 4 إلى 6  تشرين الأول (أكتوبر) المقبل‎.‎
وعلى ضوء ما حدث في بطولة الشرق الأوسط للعام الحالي، بمنح اللقب للقطري ناصر العطية ‏والعماني عبد الله الرواحي مناصفة، ينتظر أن يكون المجلس العالمي للسيارات قد حسم أمره فيما ‏يتعلق بتوصيات لجنة الرالي التابعة للاتحاد الدولي لتعديل اللوائح الرياضية لبطولة الشرق الأوسط للراليات للعام 2024، وذلك في اجتماعاته التي انتهت أول من أمس في العاصمة الأذرية باكو، لمنع ‏حدوث الأمر مرة أخرى، حيث تم منح اللقب مناصفة، لغياب لوائح ‏واضحة ومعايير غير كافية لتقرير خلاف ذلك.‏
‏وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة الرالي وافقت على أن يكون العامل ‏الحاسم في بطولة الشرق الأوسط للراليات هو نتيجة الجولة الأخيرة من البطولة.
وعلى صعيد متصل، عقد في باكو اجتماع لرؤساء أندية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسيارات، ورحبت 21 دولة بإقامة بطولة كأس الأمم لمنطقة الشرق ‏الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج المقررة في الفترة من 12 ‏إلى 16 كانون الأول (ديسمبر) الحالي في قطر.‏
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