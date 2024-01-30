الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكشف عن موعد إعلان قرار مبابي

والدة مبابي تكشف موعد حسم مصيره
مبابي
كشفت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيعلن قراره بشأن مستقبله في الأسبوعين المقبلين، سواء تجديد عقده مع باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى ريال مدريد.اضافة اعلان

وكالعادة، تم ربط قائد منتخب فرنسا بالخروج من باريس سان جيرمان، كما كان عليه الأمر في السنوات الأربع الماضية، بعد انضمامه إلى نادي العاصمة الفرنسية قادما من موناكو في 2017 على سبيل الإعارة.

وينتهي عقد مبابي الصيف المقبل، على الرغم من أن المهاجم لديه خيار التمديد لمدة عام آخر.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، بعد سنوات من التقلبات، يبدو أن مبابي قرر أن يكشف عن خططه في الأيام القليلة المقبلة، وسيتحدث مع ناديه بشأن ذلك.

وتزعم الصحيفة أن مصادر قريبة من النادي الفرنسي تعلم أن اللاعب أبلغ فريقه بأنه سيتخذ قراره خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة وأن لديه خيار تمديد عقده مقابل راتب سنوي يبلغ 70 مليون يورو، لكنه لن يتمكن من كسب أكثر من 30 مليون يورو حال رحيله إلى ريال مدريد الوجهة الأكثر ترجيحا.
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