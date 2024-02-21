الكلوب لـ"الغد": الإصابة بمثابة "الكابوس".. وتعاقدات الفيصلي ستحدث الفارق

يحيى قطيشات

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عمان - كشف لاعب الفيصلي محمد الكلوب، عن البدء في عملية التأهيل من أجل العودة للملاعب، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه الودية مع نظيره الأهلي، في إطار استعدادات الفريقين لمرحلة الإياب من الدوري.وأشار اللاعب، إلى أن أسوأ فترة وأصعب شيء للاعب كرة القدم عند تعرضه للإصابات، فهي بمثابة الكابوس وتشكل عائقا أمامه في الاستمرار بالعطاء وتقديم ما لديه خلال منافسات الموسم، ولكن بحمد الله نجحت عمليتي بانتظار العودة إلى الملاعب.وقال كلوب في تصريح لـ"الغد": مرحلة الإعداد تسير بشكل إيجابي مع معالج الفريق شادي عاصي، الذي يبذل جهدا كبيرا في خدمة اللاعبين وأنا واحد منهم، وشعوري أن بداية الموسم المقبل، ستكون انطلاقة جديدة وجيدة لي مع الفيصلي الذي يستحق كل التضحية والعطاء من نجومه".وقدم الكلوب الشكر والتقدير لإدارة النادي الفيصلي برئاسة م. نضال الحديد والمدير الفني أحمد هايل والجهازين الفني والإداري والجماهير على الوقفة الكبيرة معه بعد الإصابة، والحرص على زيارته في المستشفى والمنزل والسؤال الدائم عنه.ورداً على التعاطف الكبير الذي تلقاه من المشجعين، قال:"شكراً لكم على الدعم الهائل، أرى وأقدر كل شخص منكم"، للأسف عانيت من إصابة في الركبة، لكن إن شاء الله سأفعل كل ما بوسعي للعودة أفضل من السابق".وبين، أنه يشعر بالفخر بالتواجد في قلعة الزعيم، مضيفا: "شعرت أنني أحد أبناء هذا الكيان الكبير والعظيم منذ سنوات ولم أشعر أبدا أنني لاعب جديد في الفريق على العكس تماما نعيش في الفيصلي عائلة واحدة، حريصة على تقديم أفضل المستويات الفنية، والبحث الدائم عن الألقاب، واللعب في صفوف الفيصلي أمنية تحققت بالنسبة لي".وأكد، أن الفيصلي قلعة بطولات وألقاب، ويعرف الطريق نحو المنافسة والظفر بلقبي دوري المحترفين وكأس الأردن لهذا الموسم. وأضاف، المنافسة ستكون شديدة ومثيرة بين الحسين والوحدات والفيصلي في مرحلة الإياب، وعلى الرغم من الفارق النقطي الحالي بين الفرق الثلاثة، ستكون منافسات المرحلة المقبلة مثيرة وشديدة، ولن يحسم اللقب مبكرا وسيبقى التنافس قائما حتى الأسابيع الأخيرة، التعاقدات الجديدة التي أبرمها الفيصلي قوية ومؤثرة وستحدث الفارق الفني المطلوب، وستنعكس بشكل إيجابي على الصراع في بطولتي الدوري وكأس الأردن.وبين الكلوب، ان قائمة الفيصلي تضم أفضل اللاعبين المحليين وفي المراكز كافة، إضافة الى المحترفين الجيدين، ومع المنظومة المتكاملة، فإن المحافظة على لقب دوري المحترفين واسترداد لقب بطولة كأس الأردن هدف يمكن تحقيقه بفضل تكاتف الجميع والدعم والمساندة من الجماهير الوفية. وهنأ الكلوب منتخب "النشامى" على لقب وصيف آسيا، بعد أداء فني متطور ومباريات للذكرى وانتصارات كبيرة، ورغم الخسارة في المشهد النهائي يبقى "النشامى" البطل غير المتوج، وأضاف: "ما قدمه نجوم المنتخب في مباريات البطولة صورة مشرفة وفخر للاعب الأردني، وسلط عيون العالم على إمكانيات وطاقات اللاعب الأردني".