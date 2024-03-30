الكوفحي: بلدية إربد عاجزة عن صيانة الملعب البلدي

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إربد - الغد- قال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي: "إن البلدية عاجزة عن صيانة الملعب البلدي بإربد، وعدم القدرة على تطويره نظرا لانتهاء عمره الافتراضي، حيث يعتبر حاليا "جمل المحامل" والمتنفس الوحيد للأندية".جاء حديث الكوفحي في الإفطار الرمضاني الذي أقامه نادي شباب حوارة، وحضره النائب محمد شطناوي، ومدير شباب إربد يحيى المومني، ورئيس بلدية حوارة بشار الغرايبة، ورئيس نادي الجليل غازى الحمايدة، وجمع من وجهاء أهالي حوارة، حيث عرض الكوفحي عملية تشغيل الملعب على القطاع الخاص نظرا لعجز البلدية عن عمل الصيانة واستدامتها، نظرا لقلة الموارد المالية في البلدية.وأكد راتب شطناي رئيس نادي شباب حوارة، أن حفل الإفطار الرمصاني وهذا التجمع الشبابي، يأتي في إطار حرص النادي على مناقشة الكثير من القضايا الرياضية التي تهم المجتمع المحلي.وأضاف: الكوفحي طرح مشكلة ملعب بلدية إربد الذي يعتبر متنفسا لكرة القدم في محافظة إربد، لافتا إلى أن مثل هذه الحوارات من شأنها الكشف عن العديد من العقبات والتحديات التي يمكن من خلال طرحها، ايجاد الحلول أو المقترحات التي من شأنها أن تصب في المصلحة العامة.وبين رئيس نادي شباب حوارة، أن حفل الإفطار تخلله الكثير من النقاشات الرياضية التي كشفت عن هموم شباب إربد وتطلعاتهم إلى واقع أكثر جمالا لما يخدم المصلحة العامة، خاصة على الصعيدين الرياضي والشبابي في محافظة إربد الزاخرة بالمواهب الرياضية القادرة على خدمة المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب.