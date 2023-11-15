الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الكيك بوكسينج" يغادر إلى البرتغال للمشاركة ببطولة العالم

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المنتخب الوطني للكيك بوكسينج
عمان- يغادر وفد المنتخب الوطني للكيك بوكسينج اليوم إلى البرتغال للمشاركة في بطولة العالم، والتي ستنطلق يوم غد وحتى 26 شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من 77 دولة.اضافة اعلان
ويترأس وفد المنتخب المسافر إلى البرتغال، رئيس اتحاد الكيك بوكسينج سامي الوحش، ويضم الوفد أيضا كلا من: نائب رئيس الاتحاد رعد هارون، والمدربان عيسى أبو نصار ورائد الدبج، والمعد البدني هيثم أبو الرب، والحكم الدولي جهاد عشا.
واختار مدرب المنتخب الوطني للكيك بوكسينج عيسى أبو نصار، 12 لاعبا للمشاركة في البطولة، أملا بتحقيق الإنجازات والصعود على منصات التتويج، قبل أن يتقلص العدد خلال الأيام القليلة الماضية إلى 9 لاعبين، بعد تعذر مشاركة اللاعب لؤي الأزعر بسبب وعكة صحية ألمت به، وعلي عباس لأسباب خاصة، فيما سيغيب عدي أبو حصوة بسبب إصابة تعرض لها مؤخرا.
ويمثل المنتخب في البطولة كل من: سعيد الرمحي (وزن تحت 54 كغم فل كونتاكت)، قيس الجمل (وزن تحت 57 كغم فل كونتاكت)، إبراهيم جمعة (وزن تحت 60 كغم فل كونتاكت)، يوسف النادي (وزن تحت 63.5 كغم فل كونتاكت)، أنس الظهراوي (وزن تحت 67 كغم )، محمد المعايطة (وزن تحت 71 كغم فل كونتاكت)، قصي سامر (وزن تحت 71 كغم لوكيك)، علي خلف (وزن تحت 86 كغم فل كونتاكت)، عبد الرحيم المعايطة (وزن تحت 91 كغم فل كونتاكت).
وأكد أبو نصار، أن المنتخب استعد بصورة جيدة للبطولة، عقب التحضير الفني والنفسي لها من قبل إدارة الاتحاد والجهاز الفني، موضحا أن المحاولات من قبل اللاعبين للعودة بميدالية ملونة إلى عمان، في ظل توفير الاتحاد جميع إمكانياته اللازمة من أجل نجاح المنتخب.
وبين أبو نصار في حديثه لـ"الغد"، أن المنتخب اعتبر البطولة العربية التي أقيمت في العراق قبل شهرين، محطة تحضيرية لبطولة العالم، والتي تستحوذ على اهتمام اللاعبين المميزين من مختلف القارات.
وأضاف: "تشهد البطولة مشاركة لاعبين من المنتخب الوطني للمرة الأولى في بطولة العالم، وهؤلاء اللاعبون يشكلون الجيل الحديث لرياضة الكيك بوكسينج، حيث تبلغ أعمار معظمهم 19 إلى 23 عاما".
ويأمل أبو نصار، بأن يحقق اللاعبون الاستفادة القصوى من البطولة، في ظل احتكاكهم مع لاعبين ذات مستويات مميزة، موضحا أن الثقة عالية باللاعبين في الوصول لأدوار متقدمة، مع إشارته إلى أن اللاعبين سينافسون في البطولة بأدوار مختلفة بحسب عدد اللاعبين المشاركين من كل وزن.
وكان المنتخب حصد ميدالية برونزية في مشاركته الأخيرة ببطولة العالم في العام 2021، والتي أقيمت في إيطاليا، وجاءت عبر اللاعب علي خلف بوزن تحت 81 كغم.
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