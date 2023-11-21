الكيلاني يجد شغفه بكرة السلة بعيدا عن الفنون القتالية

خالد تيسير العميري

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يجد لاعب فريق اتحاد عمان لكرة السلة روحي زيد الكيلاني، شغفه في لعب كرة السلة بعيدا عن اهتماماته السابقة في ممارسة الفنون القتالية بأشكالها المختلفة، مؤكدا سعيه للحصول على منحة دراسية في إحدى الجامعات الأميركية لتعزيز خبراته واللعب في دوري الجامعات، الذي يحظى بمستوى تنافسي كبير.الكيلاني (17 عاما) والذي يجيد اللعب حول القوس، يدرس في مدارس "البكالوريا" بالصف الثاني عشر، واختير مؤخرا ضمن تشكيلة "كل النجوم" التي أعلنها اتحاد كرة السلة لبطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة، والتي يحمل لقبها فريقه اتحاد عمان عن الموسم الماضي، وذلك بعدما خاض اللاعب الكيلاني 17 مباراة بمتوسط تسجيل 18.52 نقطة لكل مباراة، وبمعدل 11.47 متابعة ناجحة و3.41 تمريرة حاسمة و1.70 سرقة للكرة و1.70 بلوك شوت و23.11 فاعلية في المباراة الواحدة.ويقول روحي الكيلاني في بداية حديثه لـ (الغد): "أحب الرياضة بأشكالها المختلفة منذ نعومة أظفاري، ومارست أشكالا عدة من الفنون القتالية، والمتضمنة المواي تاي والملاكمة والفنون القتالية المختلطة، إلى جانب كرة القدم والسباحة والتنس الأرضي، واتجهت بعد ذلك إلى لعب كرة السلة التي وجدت شغفي فيها، وشعرت أنني قادر على تحقيق أشياء إيجابية وترك بصمات في هذه اللعبة".وتابع: "أطمح إلى احتراف كرة السلة في المستقبل، ولتحقيق ذلك حرصت مؤخرا على التواصل مع عديد الجامعات بالولايات المتحدة الأميركية، أملا بالعثور على جامعة يمكنني اللعب معها في المرحلة المقبلة".ويؤكد الكيلاني، أن الأرقام والإحصائيات اللافتة التي يحققها في مرحلة سنية مبكرة ليست صدفة، بقوله:"أتدرب يوميا على تحسين مهاراتي والعامل الذهني، وهذا أوصلني إلى نقطة مهمة في مسيرتي، كما أنني أمارس التمارين الرياضية المساندة، التي تحسن من أدائي خلال المباريات والمتضمنة التدريبات المخصصة لتحسين جميع أطراف العامل البدني مع مدربي الشخصي طارق الطنيب، كما أن رياضتي الملاكمة والسباحة تساهمان في تحسين مستواي أيضا".ولم يخف الكيلاني معاناته من بعض التحديات في لعبة كرة السلة، لافتا: "لا تخلو أي رياضة من التحديات، ففي هذه المرحلة السنية تشكل عملية التنسيق بين الدراسة والتدريبات أمرا صعبا للغاية، فأنا أقوم بالتدريب نحو 3 مرات يوميا، لكن التضحية لأجل كرة السلة هو الطريق الذي اخترته ورسمته لإكمال حياتي". وحول الإنجازات، يقول: "إحراز لقب دوري الناشئين تحت 18 عاما مؤخرا، هو الأجمل والتتويج الحقيقي لمسيرتي مع نادي اتحاد عمان منذ نحو 6 سنوات، وهذا نتاج العمل الجماعي والجهد المبذول من منظومة الفريق، أما فيما يتعلق بالجوائز الفردية، فقد استطعت الحصول على جائزة أفضل مسجل (الهداف)، وأفضل لاعب في بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة العام الماضي، كما أنني تواجدت في التشكيلة المثالية لبطولتي تحت 18 و16 في الموسمين الماضي والحالي، فضلا عن حصولي على جائزة أفضل مسجل في بطولة الشارقة التي أقيمت العام الماضي في الإمارات، وكانت تتضمن مشاركة فرق من صربيا وإسبانيا وغيرها".ويرى الكيلاني، أن تمثيل المنتخب الوطني للرجال، حلم يراود أي لاعب، مشيرا في هذا الصدد: "تمثيل المنتخب الوطني هو حلم كل رياضي يطمح إلى خدمة بلده ورفع اسمه عاليا على منصات التتويج، ومن خلال تجربتي مع المنتخب الوطني للناشئين في بطولة غرب آسيا وكأس آسيا لثلاثيات كرة السلة، فإن تمثيل الوطن والاستماع للنشيد قبل المباراة شعور لا يوصف ولا يقارن بأي شيئ".ووجه الكيلاني رسالة إلى اللاعبين من أبناء جيله، جاء فيها: "لا يحتاج اللاعب إلى صالات ضخمة أو دعم من أحد لامتلاك شغف لعب كرة السلة، أنت وحدك القادر على خلق الدافع الذي يحفزك للنهوض في الصباح من أجل تحسين نفسك".